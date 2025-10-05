Thông điệp 'Lạy bão! Bão biến dùm' trước nhà hàng ở Quảng Ninh

Trước khi bão Matmo đổ bộ, một nhà hàng ở Bãi Cháy (Quảng Ninh) gây chú ý khi căng bạt in dòng chữ "Lạy bão! Bão biến dùm", gửi gắm thông điệp lạc quan giữa tâm bão.

Trước diễn biến khó lường của bão số 11 Matmo, nhiều nhà hàng và cơ sở kinh doanh du lịch tại Quảng Ninh khẩn trương gia cố, che chắn nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng. Trong đó, một nhà hàng hải sản ở phường Bãi Cháy gây chú ý khi phủ kín các ô cửa kính tầng hai bằng những tấm bạt in dòng chữ lớn: "Lạy bão! Bão biến dùm".

Bức ảnh ghi lại dòng chữ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ vì sự dí dỏm, lạc quan của chủ quán giữa lúc cả địa phương đang căng mình ứng phó bão.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Vựa hải sản Bãi Cháy cho biết đằng sau mỗi tấm bạt là một ô cửa kính lớn. "Những cơn bão trước, chúng tôi cũng dùng bạt che chắn để bảo vệ cửa kính. Nhưng thay vì chỉ căng bạt trơn kín mít như trước, lần này chúng tôi muốn gửi thêm một chút thông điệp vui, vừa cầu mong bão nhẹ qua, vừa giúp mọi người bớt căng thẳng", vị này chia sẻ.

"Nhà hàng đang cảm thấy rất là bực mình" - đơn vị dí dỏm đăng tải bức ảnh chống bão trên fanpage. Ảnh: Vựa Hải Sản Bãi Cháy.

Theo đại diện nhà hàng, bên cạnh mục đích che chắn, câu chữ vui kia mang thông điệp kép, vừa kết hợp yếu tố tâm linh - cầu mong bão nhẹ nhàng qua đi, vừa là cách giúp mọi người giảm bớt căng thẳng để đối phó với bão.

"Bão đến, ai mà chẳng lo. Nhưng lo thì vẫn phải lo, quan trọng là giữ tinh thần lạc quan để cùng nhau đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Thiên tai, bão lũ là điều không tránh khỏi, nên chúng tôi chỉ biết chuẩn bị tốt nhất và chấp nhận thôi", vị đại diện chia sẻ.

Sáng 5/10, nhà hàng vẫn mở cửa phục vụ bình thường. Tuy nhiên, tùy vào diễn biến và hướng đi của bão, đơn vị dự kiến sẽ thu dọn toàn bộ bàn ghế, đồ đạc trong chiều nay để đảm bảo an toàn.

Vị đại diện cho biết những tấm bạt in chữ được căng lên từ chiều 4/10, thi thoảng có một số người đi đường dừng lại chụp ảnh, cười thích thú trước "lời khấn" ngộ nghĩnh này.

Trên mạng xã hội, hình ảnh "Lạy bão! Bão biến dùm" cũng được lan truyền rộng rãi. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận khen ngợi sự sáng tạo, tinh thần hài hước và năng lượng tích cực của chủ quán.

Ngư dân Hạ Long chằng níu tàu thuyền trước giờ bão Wipha đổ bộ, ngày 21/7. Ảnh: Việt Linh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5h sáng 5/10, bão số 11 (bão Matmo) đang ở phía Đông Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Dự kiến chiều tối nay, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Biển Đông và Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3.

Để chủ động ứng phó, tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, đồng thời tạm ngưng toàn bộ hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 8h sáng nay. Việc dừng hoạt động sẽ chỉ được gỡ bỏ khi có bản tin cuối cùng về cơn bão.