Khẩn cấp tạm dừng hoạt động du lịch biển ứng phó bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) tan hoang sau bão số 10 (Bualoi), ngày 29/9. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 4/10, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, đồng thời cho phép tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển về nơi tránh trú, neo đậu an toàn và hoàn thành trước 12h ngày 5/10.

Từ 8h ngày 5/10, tỉnh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Việc cấp phép sẽ được nối lại sau khi có bản tin cuối cùng về bão số 11 (Matmo).

Tại Hải Phòng, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố thông báo cấm tàu du lịch, tàu cá, phương tiện khai thác thủy sản ra khơi; dừng toàn bộ hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt và khai thác thủy hải sản ở khu vực cửa sông, ven biển và ngoài khơi từ 17h ngày 4/10.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu hoàn tất việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, lao động trên lồng bè, chòi canh vào nơi tránh trú an toàn trước 19h ngày 4/10.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển, đảo bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh, đồng thời chuẩn bị phương tiện cứu hộ, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Người dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) dọn dẹp đường phố sau bão số 10, ngày 29/9. Ảnh: Việt Linh.

Tại Hưng Yên, UBND tỉnh ban hành công điện cấm biển từ 17h ngày 4/10, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi.

Các địa phương phải hoàn thành việc kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 21h cùng ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 nằm trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 440 km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo đến 16h ngày 5/10, tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 250 km về phía Đông Nam, mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đến 4h ngày 6/10, bão đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần, tâm bão ở gần bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng, mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trong bão cực kỳ nguy hiểm đối với mọi hoạt động du lịch, vận tải và khai thác trên biển. Các phương tiện cần tuân thủ nghiêm lệnh cấm, không hoạt động trong vùng nguy hiểm cho đến khi có thông báo mới.

Dự báo đường đi của bão số 11, lúc 19h30 ngày 4/10. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).