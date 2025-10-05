Hủy hàng loạt chuyến bay tại đảo du lịch Hải Nam vì bão Matmo

Chính quyền Trung Quốc cho biết hủy các chuyến bay tại đảo Hải Nam từ tối 4/10, trước khi bão Matmo đổ bộ, giữa lúc cao điểm di chuyển trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày.

Hành khách đang theo dõi lịch bay tại Sân bay Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Theo Tân Hoa Xã, tất cả chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Hải Khẩu (đảo Hải Nam, Trung Quốc) sẽ tạm dừng từ 23h ngày 4/10, khi bão Matmo dự kiến mang theo gió mạnh và mưa lớn tràn qua khu vực Nam Trung Quốc, ảnh hưởng tới các tỉnh Quảng Đông và Vân Nam.

Cơn bão từng gây ngập lụt nghiêm trọng ở Philippines trong tuần qua và được dự báo sẽ đổ bộ vào Trung Quốc trong ngày 6/10. Chính quyền thành phố Hải Khẩu đã yêu cầu đóng cửa trường học, cơ quan, ngừng toàn bộ hoạt động giao thông công cộng từ chiều 5/10 đến hết ngày 6/10 để đảm bảo an toàn.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài từ ngày 1-8/10, người dân Trung Quốc dự kiến thực hiện khoảng 2,36 tỷ lượt di chuyển, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng mạnh nhất kể từ sau đại dịch.

Theo thông tin từ trang mạng xã hội chính thức của tỉnh Hải Nam, Hải Khẩu lên kế hoạch tổ chức gần 150 sự kiện văn hóa và hơn 10 giải thể thao, trong khi thành phố du lịch Tam Á chuẩn bị tới 170 hoạt động nghệ thuật và du lịch để phục vụ du khách. Tuy nhiên, các chương trình có thể bị hoãn hoặc hủy vì thời tiết xấu.

Đài truyền hình trung ương CCTV dẫn lời các chuyên gia khí tượng cảnh báo, bão Matmo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và du lịch khi lượng khách đang tăng kỷ lục. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển và theo dõi sát các thông tin cảnh báo thời tiết, Reuters đưa tin.

Cơn bão Matmo gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở Philippines, ảnh chụp 3/10. Ảnh: Reuters.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), Đài Thiên văn cho biết sẽ nâng tín hiệu cảnh báo bão lên cấp 3 (tín hiệu gió mạnh) vào trưa 5/10 và sẽ xem xét việc phát cảnh báo cấp cao hơn tùy theo diễn biến bão.

Cơ quan này cho biết Hong Kong đã phát 12 tín hiệu cảnh báo bão nhiệt đới kể từ đầu năm 0 con số cao nhất kể từ năm 1946, phản ánh mùa bão năm nay diễn biến đặc biệt phức tạp.