Roi da giá nửa triệu USD

Chiếc roi được làm từ da bò cao cấp với tay cầm bện thủ công. Ảnh: Heritage Auctions.

Một chiếc roi da mang tính biểu tượng được Harrison Ford sử dụng trong bộ phim Indiana Jones and the Last Crusade (1989), từng thuộc sở hữu của Công nương Diana, vừa được bán với giá 525.000 USD tại phiên đấu giá do Heritage Auctions tổ chức vào ngày 17/7.

Phiên đấu giá này nằm trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Đấu giá Giải trí Mùa hè, nơi đã chứng kiến một kỷ lục khác khi chiếc xe trượt tuyết “Rosebud” trong Citizen Kane được bán với giá 14,75 triệu USD , trở thành một trong những đạo cụ phim đắt giá nhất lịch sử, Independent đưa tin.

Theo Heritage Auctions, tổng giá trị giao dịch tại sự kiện này đã đưa nó trở thành phiên đấu giá giải trí có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại, và vẫn còn một ngày nữa để các lô hàng khác lên sàn. Trong số các vật phẩm đáng chú ý sắp được đấu giá có chiếc mũ len của Macaulay Culkin trong Home Alone, khẩu súng lục của Kurt Russell trong Wyatt Earp, cặp kiếm “Hattori Hanzo” từ Kill Bill Vol. 1, và bộ tiểu thuyết Harry Potter bản đầu tiên có chữ ký của J.K. Rowling.

Chiếc roi da được bán vào ngày 17/7 là đạo cụ được Harrison Ford sử dụng trong các thử thách tìm Chén Thánh, cao trào của Indiana Jones and the Last Crusade.

Sau buổi công chiếu tại Anh, Ford đã tặng chiếc roi này cho Thái tử Charles (nay là Vua Charles III), và sau đó nó được trao cho Công nương Diana. Công nương đã tặng lại chiếc roi cho chủ sở hữu hiện tại (không tiết lộ danh tính). Danh tính người mua mới cũng được giữ kín.

Harrison Ford trong vai Indy Jones sử dụng chiếc roi da trong bộ phim Indiana Jones and the Last Crusade (1989). Ảnh: @Barnett_College/X.

“Chiếc roi da là biểu tượng của Indiana Jones, nhân vật huyền thoại trong lịch sử và là điểm nhấn của phiên đấu giá lần này", Joe Maddalena, Phó Chủ tịch Điều hành của Heritage Auctions, chia sẻ.

Giá bán 525.000 USD đã bao gồm khoản phí bổ sung mà nhà đấu giá áp dụng.

Trong khi đó, chiếc xe trượt tuyết “Rosebud” từ Citizen Kane, bộ phim của đạo diễn Orson Welles được nhiều nhà phê bình đánh giá là kiệt tác điện ảnh xuất sắc, đã đạt mức giá gần 15 triệu USD , chỉ đứng sau đôi giày ruby của Judy Garland trong The Wizard of Oz ( 32,5 triệu USD ) vào tháng 12 năm ngoái.

Chủ sở hữu của chiếc xe trượt tuyết là đạo diễn Joe Dante, người từng nổi tiếng với Gremlins. Dante tình cờ phát hiện đạo cụ này khi đang quay phim tại phim trường cũ của RKO Pictures vào năm 1984. Dù không phải là nhà sưu tầm, ông nhận ra giá trị của “Rosebud” và âm thầm bảo quản nó trong nhiều thập kỷ, thậm chí còn đưa nó vào bốn bộ phim của mình như một chi tiết ẩn.

“Rosebud” là 1 trong 3 chiếc xe trượt tuyết còn tồn tại từ bộ phim, vốn từng được cho là đã thất lạc. Một chiếc khác được Steven Spielberg mua với giá 60.500 USD vào năm 1982, trong khi chiếc thứ ba được bán với giá 233.000 USD cho một người mua giấu tên vào năm 1996.