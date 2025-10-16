Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo vẫn kiếm tiền giỏi nhất hành tinh

Với thu nhập 280 triệu USD, chân sút Bồ Đào Nha tiếp tục giữ ngôi vương kiếm tiền giỏi nhất thế giới lần thứ sáu trong thập kỷ qua, chỉ xếp sau kỷ lục của tay đấm Floyd Mayweather.

Theo thống kê của Forbes, Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ giàu nhất thế giới với 280 triệu USD thu về trong năm 2025, trong đó 230 triệu USD đến từ Al Nassr và 50 triệu USD từ các hoạt động kinh doanh và quảng cáo. Ở tuổi 40, anh vẫn nuôi mục tiêu đạt cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và chinh phục World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ngoài sân cỏ, đế chế CR7 tiếp tục mở rộng với chuỗi khách sạn, phòng gym và đồng hồ mang thương hiệu riêng.

Đứng thứ hai là Lionel Messi với 130 triệu USD, gồm 60 triệu USD tiền lương tại Inter Miami và 70 triệu USD từ các hợp đồng thương mại. Siêu sao người Argentina được cho là sẽ tiếp tục thi đấu tại MLS và nhiều khả năng góp mặt ở World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Ngoài Messi sở hữu danh mục kinh doanh đa dạng, như nước uống thể thao Más+ by Messi, chuỗi khách sạn MiM và là cổ đông của El Club de la Milanesa, bên cạnh những hợp đồng dài hạn với Adidas, Lay’s và Mastercard.

Vị trí thứ ba thuộc về Karim Benzema với 104 triệu USD, phần lớn đến từ bản hợp đồng trị giá khổng lồ với Al Ittihad. Dù đã 37 tuổi, anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng với ba bàn chỉ sau hai trận mở màn mùa giải Saudi Pro League. Cựu cầu thủ Real Madrid hiện là gương mặt đại diện cho Adidas và Assaf Perfumes, đồng thời để ngỏ khả năng trở lại châu Âu sau khi hết hạn hợp đồng.

Kylian Mbappé xếp thứ tư với 95 triệu USD, trong đó 70 triệu USD trên sân và 25 triệu USD ngoài sân. Sau khi rời PSG để gia nhập Real Madrid, Mbappé vẫn đang tìm kiếm danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp. Ngoài bóng đá, anh đầu tư mạnh mẽ qua quỹ Coalition Capital, nắm cổ phần tại Loewe, Stade Malherbe Caen, nền tảng đồng hồ xa xỉ Wristcheck và đội đua France SailGP Team.

Ở vị trí thứ năm, Erling Haaland mang về 80 triệu USD. Tiền đạo người Na Uy ghi 12 bàn chỉ sau 9 trận cho Manchester City, tiếp tục chứng minh hiệu suất ghi bàn đáng nể. Ngoài hợp đồng với Nike, anh hợp tác cùng các thương hiệu quê nhà như Bama Gruppen và Godfisk, đồng thời đầu tư vào hãng hành lý Db, công ty được “chống lưng” bởi tập đoàn LVMH.

Vinicius Jr. xếp thứ sáu với 60 triệu USD. Ngôi sao người Brazil có gần 12 đối tác thương hiệu, bao gồm Nike, Hugo Boss và Prada Eyewear. Dù vẫn là trụ cột của Real Madrid, phong độ thất thường khiến tương lai anh trở thành chủ đề bàn tán, với Saudi Pro League được xem là bến đỗ tiềm năng nếu anh rời Tây Ban Nha.

Với 55 triệu USD, Mohamed Salah giữ vị trí thứ bảy. Sau khi gia hạn hợp đồng đến năm 2027, tiền đạo người Ai Cập tiếp tục là linh hồn của Liverpool và dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành vé dự World Cup 2026. Anh cũng là biểu tượng của bóng đá châu Phi, truyền cảm hứng qua hình ảnh cầu thủ kiên định, giản dị.

Sadio Mané, đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr, đứng thứ tám với 54 triệu USD. Cầu thủ người Senegal đang tận hưởng phong độ ổn định tại Saudi Arabia và bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với CLB. Ngoài sân cỏ, Mané duy trì mối hợp tác bền vững với thương hiệu New Balance.

Ở vị trí thứ chín là Jude Bellingham với 44 triệu USD, ngôi sao trẻ người Anh được Real Madrid chi 140 triệu USD để chiêu mộ. Chỉ sau 2 năm, anh đã giúp đội bóng hoàng gia giành cú đúp Champions League và La Liga, đồng thời được bầu là Cầu thủ nổi bật nhất nước Anh 2025. Bellingham cũng tích cực hoạt động xã hội, là đại sứ cho Adidas và thương hiệu nước giải khát Lucozade, thường xuyên lên tiếng về sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Khép lại top 10 là Lamine Yamal, cầu thủ 18 tuổi người Tây Ban Nha với 43 triệu USD thu nhập. Sau khi giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, Yamal được Barcelona trao áo số 10, từng thuộc về Messi. Ngoài sân, anh hợp tác cùng Adidas, Beats by Dre, Konami và Powerade, đồng thời đăng ký bản quyền thương hiệu “304” cho dòng sản phẩm riêng.

