Ronaldo vẫn kiếm tiền giỏi nhất hành tinh

Theo thống kê của Forbes, Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ giàu nhất thế giới với 280 triệu USD thu về trong năm 2025, trong đó 230 triệu USD đến từ Al Nassr và 50 triệu USD từ các hoạt động kinh doanh và quảng cáo. Ở tuổi 40, anh vẫn nuôi mục tiêu đạt cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và chinh phục World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ngoài sân cỏ, đế chế CR7 tiếp tục mở rộng với chuỗi khách sạn, phòng gym và đồng hồ mang thương hiệu riêng.