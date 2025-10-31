Run Phở Việt Nam mang công nghệ AI vào từng bước chạy

Được tổ chức lần đầu vào năm 2025, Run Phở Việt Nam - chạy cùng phở Đệ Nhất ghi dấu ấn khác biệt khi mang công nghệ AI vào đường chạy theo cách sáng tạo và mới mẻ.

Trong khi các giải chạy liên tục thay đổi hình thức quảng bá và tổ chức nhằm giữ chân người tham gia, Run Phở Việt Nam - chạy cùng phở Đệ Nhất đã chọn con đường riêng biệt: Ứng dụng công nghệ để mang đến trải nghiệm thể thao thông minh hơn, giúp mọi người cảm nhận sự tiện lợi và niềm vui theo cách mới. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 2/11 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), là nơi Acecook Việt Nam lan tỏa niềm tự hào về tinh hoa phở Việt, kết nối cộng đồng qua tinh thần vận động và sẻ chia.

Trên nền tảng mini app Run Pho Vietnam của giải chạy Run Phở Việt Nam - chạy cùng phở Đệ Nhất, người tham gia có thể tìm hiểu thông tin sự kiện, kiểm tra và lưu trữ vé, nhận nhắc nhở tập luyện và cập nhật lịch tham gia. Toàn bộ hành trình trải nghiệm được số hóa thuận tiện và sinh động.

Cả giải chạy nằm gọn trong lòng bàn tay

Sau khi hoàn tất đăng ký, người tham gia sẽ nhận được xác nhận vé qua Zalo kèm đường dẫn đến mini app Run Pho Vietnam. Chỉ cần một chạm để mở ứng dụng, runner đã bước vào không gian trực tuyến rực sắc đỏ đặc trưng của Run Phở Việt Nam.

Tại mục “Chạy vì tinh hoa phở Việt”, người dùng có thể kiểm tra thông tin vé, thời gian xuất phát, địa điểm tập kết và thông báo mới nhất từ ban tổ chức.

Người dùng chọn mục “Trò chuyện cùng Run Pho Vietnam”, cửa sổ sẽ chuyển sang khung chat cùng AI Chatbot trên Zalo.

Song song đó, AI Chatbot được tích hợp ngay trong mini app đóng vai trò “trợ lý ảo” thân thiện, sẵn sàng đồng hành cùng runner trên suốt hành trình chuẩn bị cho ngày chạy. Người dùng có thể tra cứu hướng dẫn nhận race kit, xem gợi ý luyện tập, lịch trình sự kiện hay bất kỳ thông tin cần thiết nào khác. Với tốc độ phản hồi gần như tức thì, AI Chatbot giúp runner không tốn quá nhiều thời gian tìm kiếm thông tin rời rạc.

Người dùng thỏa sức đổi avatar, đổi giao diện Zalo theo phong cách Run Phở Việt Nam bằng mini app Run Pho Vietnam.

Khi ngày chạy đến gần, mini app tiếp tục trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần phở Việt theo cách hiện đại. Không chỉ dành riêng cho runner, mọi người dùng Zalo trên khắp cả nước đều có thể truy cập và tham gia vào hành trình “chạy cùng phở” bằng cách đổi bộ chủ đề Zalo Run Phở để sắc đỏ hiện lên trên màn hình cuộc gọi và tin nhắn, hay tạo avatar AI Run Phở mang hình ảnh cá nhân trong chiếc áo thi đấu năng lượng. Cả cộng đồng như cùng “nhuộm đỏ” không gian mạng, góp phần biến tinh thần Run Phở Việt Nam thành lễ hội trực tuyến sôi động.

Cả giải chạy gói gọn trong một mini app, người dùng có thể cập nhật mọi thông tin dễ dàng.

Tóm lại, từ việc lưu trữ thông tin vé, theo dõi quá trình luyện tập đến chia sẻ tinh thần sự kiện, mini app Run Pho Vietnam vận hành ổn định với giao diện trực quan, thao tác thân thiện và nhiều tính năng thú vị. Dù có đôi chút bỡ ngỡ với người dùng mới, trải nghiệm tổng thể vẫn trọn vẹn và vui tươi, mang lại cảm giác hiện đại nhưng gần gũi - đúng tinh thần “chạy cùng phở” mà Acecook Việt Nam mong muốn hướng đến: Nơi mọi người, dù trực tiếp tham gia hay cổ vũ từ xa, đều có thể góp phần sẻ chia năng lượng tích cực và niềm tự hào về tinh hoa phở Việt.

Công nghệ dẫn lối trải nghiệm chạy bộ theo cách mới

Điểm độc đáo của mini app Run Pho Vietnam nằm ở việc không chỉ phục vụ runner, mà còn tạo cầu nối văn hóa thông qua chuyên mục “Bí kíp đường chạy”. Tại đây, người dùng có thể đọc những bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, từ đó cảm nhận tinh thần gắn kết món phở Việt mang lại. Đơn cử như gợi ý “Chạy bộ sáng - ăn phở ngon gì chưa Sài Gòn ơi”, “Tọa độ ‘chạy bộ - ăn phở’ cực chất ở Hà Nội” hay “Chạy cùng tinh hoa phở Việt - vượt mốc nhận quà trên ứng dụng và website VRace”… Mỗi bài viết như tiếp thêm sự hứng khởi và năng lượng, để giải chạy trở thành khoảng thời gian tận hưởng thay vì xem đó là thử thách.

Mini app sở hữu giao diện thân thiện.

Song song đó, mô hình AI Chatbot được kết nối mạch lạc. Người tham gia có thể lưu vé điện tử trên app, sau đó đến khu vực check-in để nhận race kit bằng mã QR. Ở bước này, runner cần lưu ý ký miễn trừ trách nhiệm online và nhận mã QR Code để lấy race kit tại Expo Day (1/11).

Ngoài ra, mini app còn kết nối trải nghiệm online và offline. Với những ai ở xa, loạt tính năng AI Avatar hay zStyle vẫn cho phép họ hòa mình vào không khí sự kiện, chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội và tham gia minigame nhận quà. Bằng cách này, mini app giúp mọi người đều có thể “chạy cùng phở”, dù ở bất cứ đâu.

Từ góc độ công nghệ, đây là minh chứng rõ nét cho cách Acecook Việt Nam và Zalo ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nền tảng tương tác số vào một sự kiện cộng đồng. Thay vì đơn thuần tổ chức giải chạy, hai thương hiệu đã tạo ra hệ sinh thái trải nghiệm để người dùng vừa vận động, vừa chia sẻ niềm vui và lan tỏa tinh thần tích cực.

Các runner tiếp cận giải chạy bộ theo cách mới với mini app Run Pho Vietnam.

Tại Run Phở Việt Nam - chạy cùng phở Đệ Nhất, công nghệ có thể tạo nên sức mạnh kết nối chân thật giữa người với người. Mỗi tính năng trong mini appRun Pho Vietnam đều góp phần gia tăng gắn kết giữa sự kiện và các runner. Khi được sử dụng đúng chỗ, công nghệ không làm mất đi sự ấm áp vốn có của hoạt động cộng đồng, trái lại khiến tinh thần Việt trở nên gắn kết hơn bao giờ hết.