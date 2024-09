Saigon Expresso: Diễn biến mới vụ bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng

Tình hình xử lý vụ bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng, xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Nủ, mở bán vé tàu Tết sớm... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 22/9/2024

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM xấu hổ vì chuyện lạm thu. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nói bản thân ông cảm thấy rất buồn và xấu hổ vì để đầu năm học xuất hiện những từ phản cảm, phản giáo dục như lạm thu. Theo ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT TP.HCM, trong năm học 2023-2024, nhiều trường học tại TP.HCM triển khai các khoản thu không đúng quy định, gộp chung nhiều khoản thu vào đầu năm học, tổ chức thu theo năm học đối với một số khoản thu theo tháng... Ông Huy đã hướng dẫn các trường thống nhất đặt tên theo danh mục, tránh tình trạng đặt tên khác.

Xử lý tập thể, cá nhân liên quan vụ Mái ấm Hoa Hồng trong tháng 9. Theo đó, lãnh đạo UBND TP.HCM giao UBND quận 12 khẩn trương rà soát, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em trên địa bàn (nếu có). Kết quả việc này cần báo cáo cho UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trong tháng 9 này.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; kịp thời xử lý nghiêm minh khi phát hiện có sai phạm.

Bộ Quốc phòng không tổ chức diễu binh ở Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập. Ngày 21/9, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội, về việc dừng huấn luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập.

Theo Bộ Tổng tham mưu, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, các hạ tầng kinh tế - xã hội đối với các tỉnh miền Bắc nước ta. Từ tình hình trên, Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Khởi công xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Nủ. Ngày 21/9, tỉnh Lào Cai chính thức khởi công xây dựng khu tái định cư cho người dân chịu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) và thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà). Các dự án tái định cư này đều phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Khu tái định cư được xây dựng tại Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách thôn cũ khoảng 2km. Quy mô xây dựng giai đoạn 1 là 10ha. 40 căn nhà sẽ được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh.

Cung Thiếu nhi mới trị giá 1.300 tỷ đồng của Hà Nội. Dự án Cung thiếu nhi Hà Nội (nằm trên địa bàn hai quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm) là một trong những công trình trọng điểm của TP. Hà Nội giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao lớn của thanh niên và thiếu nhi. Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây dựng nằm cạnh khuôn viên Công viên hồ điều hòa CV1 với tổng diện tích xây dựng lên đến 40.000 m2, trong đó diện tích xây dựng là hơn 10.000 m2. Công trình được khánh thành chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Thời tiết cả nước ngày cuối tuần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 21/9 và sáng sớm 22/9, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Mở bán vé tàu Tết Ất Tỵ từ tháng 10, không bán ghế phụ.Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết sẽ mở bán vé tàu Tết Ất Tỵ năm 2025 sớm hơn mọi năm, đặc biệt không bán ghế phụ hoặc ghế chuyển đổi. Theo đó, kế hoạch chạy tàu Tết được chia làm 3 giai đoạn (trước Tết, nghỉ Tết và sau Tết). Thời gian tổ chức chạy tàu từ ngày 15/1/2025 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 16/2/2025 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Từ 8h ngày 6/10, vé sẽ được mở bán rộng rãi tại tất cả các kênh bán vé trên website ngành đường sắt, các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam.