Saigon Expresso: Giải quyết vụ khách đặt iPhone nhận hộp rỗng

Khách đặt iPhone nhận hộp rỗng không đồng ý phương án giải quyết, diễn biến mới vụ Fit24 đóng cửa, dự kiến cấm phân lô bán nền ở TP.HCM... là những tin tức đáng chú ý.

Ngày 22/10/2024

Nhân viên, khách hàng không thể liên lạc với lãnh đạo Fit24. Bất ngờ đóng cửa cách đây 2 tuần, lãnh đạo Fit24 vẫn chưa đưa ra biện pháp xử lý cho khách hàng đã đăng ký gói tập dài hạn. Trên mạng xã hội, nhiều khách hàng của Fit24 thành lập các group trên Zalo, Facebook để tìm cách tạo áp lực lên ban lãnh đạo khiến họ phải đối thoại, đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề quyền lợi cho khách hàng. Chiều 21/10, Tri Thức - Znews đã liên hệ với ông Lê Chí Trung, Giám đốc Fit24 và ông Nguyễn Phạm Thái Duy, Tổng quản lý bộ phận kinh doanh của Fit24 nhưng 2 số máy đều trong trạng thái không thể liên hệ.

TP.HCM dự kiến cấm phân lô bán nền ở 5 huyện. Sở Xây dựng TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND TP về việc xác định các khu vực cho phép chủ đầu tư chuyển nhượng đất đã có hạ tầng kỹ thuật để cá nhân tự xây dựng nhà ở, thường được gọi là đất phân lô bán nền. Thực tế, theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8, chủ đầu tư không được phân lô bán nền trong các khu vực thuộc phường, quận, TP của TP.HCM. Đối với các khu vực còn lại, tức 5 huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi và Nhà Bè, UBND TP.HCM sẽ căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư được phân lô bán nền.

Nhiều nhà chọc trời ở TP.HCM, Bình Dương mờ khuất trong mây mù. Sáng 21/10, nhiều tòa nhà cao tầng tại TP.HCM, Bình Dương bị che lấp trong màn sương mù trắng xóa. Nhiều người dân cho biết hiện tượng trên thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, đặc biệt là vào những tháng cuối năm. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cùng ngày, TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, về chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 32 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến là 84%.

Kết quả xử lý vụ khách mua iPhone 16 Pro Max nhưng nhận hộp rỗng. Trước đó, ông Hoàng Tùng nhận được hộp iPhone “rỗng ruột” khi đặt mua sản phẩm từ đơn vị này vào ngày 19/10. Sau ghi nhận, Apple xác định có sự cố giao vận, hãng chấp nhận yêu cầu thay thế máy mới. Ông Tùng cho biết sản phẩm đền bù đã được “lên đơn” vào sáng 21/10. Nhưng vì tình trạng khan hiếm, thiết bị được hẹn giao sớm nhất sau 10 ngày nữa. Ngoài ra để đền bù thiệt hại, Apple Store tặng thêm phiếu giảm giá 1 triệu đồng để người dùng mua sản phẩm khác của hãng.

Tuy nhiên, người mua cho biết không hoàn toàn hài lòng với cách xử lý từ phía Apple đưa ra. Ông Tùng nói rằng muốn mua sớm để biếu tặng, nhưng nếu qua tháng sẽ bị chậm trễ. Hơn nữa, sang tháng 11 có thể giá tại các cửa hàng sẽ thấp hơn lúc ông đặt.

Chaebol Hàn Quốc chi 300 triệu USD mua công ty ở Vĩnh Phúc. Tập đoàn SK đã mua lại cổ phần của Công ty TNHH Sản xuất ISCVina, đang hoạt động tại Khu công nghiệp Bá Thiện 2 (Bình Xuyên), với tổng mức đầu tư 300 triệu USD , đồng thời mong muốn tỉnh hỗ trợ mở rộng quy mô đầu tư, tìm kiếm nguồn nhân lực. ISCVina trước đây do một công ty Hàn Quốc khác là ISC Co., Ltd. đầu tư. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chất bán dẫn và là đối tác cung ứng cho nhiều tập đoàn công nghệ cao.

'Biệt phủ' của vợ phó chủ tịch thị xã vẫn chưa được phá. Sau hơn một tháng cam kết tháo dỡ, chủ đầu tư "biệt phủ" sai phép của vợ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Chơn Thành vẫn chây ì, không tháo dỡ như cam kết. Ngày 21/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đang hoàn tất các thủ tục liên quan để có quyết định cưỡng chế đối với công trình “Biệt phủ” sai phép tại khu phố Suối Cam (phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài).