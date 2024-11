Saigon Expresso: Hồng chocolate Nhật Bản giá cao bất ngờ

Kiếm tra hàng hóa chợ Bến Thành và Saigon Square, giá cao ngất ngưởng của loại hồng chocolate, "Cám" rời rạp là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Bắt giữ nhân viên dọn phòng khách sạn ở TP.HCM trộm cắp 2.000 Euro. Ngày 1/11 Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Phong (37 tuổi, quê Bến Tre) về tội "Trộm cắp tài sản". Trước đó, chiều 24/10 ông Aurellien Raphael (42 tuổi, quốc tịch Pháp) đến Công an phường Bến Thành trình báo về việc mình bị mất tài sản, là 2.000 Euro tại phòng khi lưu trú ở khách sạn The One Premium. Công an khoanh vùng được kẻ nghi vấn trộm là Nguyễn Anh Phong. Đến ngày 25/10 công an đã bắt giữ Phong và bước đầu đối tượng thừa nhận hành vi.

Chợ Bến Thành bị kiểm tra, Saigon Square vội vã đóng cửa. Ngày 1/11, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP/HCM cho biết chiều 31/10, đơn vị phối hợp cùng Cục Nghiệp vụ QLTT kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh tại chợ Bến Thành. Ngay khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các cửa hàng khác tại Trung tâm Thương mại Saigon Square (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM) cũng nhanh chóng đóng sập cửa để trốn tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Theo lãnh đạo Cục QLTT TP.HCM, việc kiểm tra này nằm trong kế hoạch về tập trung đấu tranh, phòng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các địa bàn nổi cộm, trung tâm thương mại khu vực quận 1 từ nay đến hết cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2025.

Mua 'hớ' MacBook, người dùng Việt Nam được Apple hứa đền tiền. Gần đây, Apple ra mắt loạt sản phẩm mới và thay đổi cấu hình cơ bản của các dòng máy tính đã bán với giá không đổi. Đặc biệt, nhiều model RAM 8 GB được nâng lên 16 GB, giúp trải nghiệm của người dùng thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, điều này cũng khiến một số khách hàng cảm thấy như bị "hớ" vì vừa mua sắm thiết bị trước đó, có giá cao hoặc cấu hình thấp hơn với giá tương đương. Tình huống như trên thường ít xảy ra, vì Apple có truyền thống "khai tử", ngừng kinh doanh sản phẩm khi hết vòng đời. Tuy nhiên, với trường hợp "mua hớ" tại Apple Store trong thời gian gần trước khi có giá mới, người dùng có thể yêu cầu hãng bồi hoàn khoản chênh lệch.

Hơn 1 triệu đồng một kg hồng chocolate Nhật Bản. Vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12, các cửa hàng trái cây nhập khẩu bày bán một loại hồng có phần ruột như chocolate với giá lên đến hơn 1 triệu đồng/kg. Theo các cửa hàng kinh doanh, hồng này có thành phần chống oxy hóa Polyphenol, chiếm đến 90% nên luôn được săn đón. Đây cũng là loại hồng hiếm vì chỉ chiếm 1% sản lượng hồng vuông tại Nhật Bản, và phải đợi hơn 1 tháng để hồng tự chín cây mới được thu hoạch, trễ hơn so với các loại hồng khác.

Số ca ghép tạng ở Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á. Từ khi làm chủ được kỹ thuật ghép tạng, đến năm 2023, Việt Nam là nước có số lượng người được ghép tạng cao nhất Đông Nam Á. Thông tin được PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, cho biết tại Hội nghị Lão khoa do Bệnh viện Thống Nhất tổ chức ngày 2/11 tại TP.HCM. Theo đó, dù số lượng vẫn thấp hơn nhiều so với ở Mỹ (42.000 ca), năm 2023, Việt Nam đã ghép được hơn 1.000 ca. Nguồn hiến tạng ở nước ta còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hiến tạng từ người chết não rất thấp, chưa tới 10%. Như vậy, hơn 90% nguồn hiến tạng đến từ người còn sống.