Saigon Expresso: Làng Nủ lại bị chia cắt vì mưa lớn

Mưa lũ tại Lào Cai khiến Làng Nủ bị chia cắt, diễn biến mới vụ cô giáo xin phụ huynh tiền mua laptop, thời tiết TP.HCM đầu tháng 10... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 2/10/2024

Lập tổ công tác 'động viên' cô giáo 'dỗi' phụ huynh chuyện mua laptop. Trường Tiểu học Chương Dương bố trí phó hiệu trưởng phụ trách lớp trong thời gian cô T.P.H. - giáo viên xin tiền phụ huynh mua laptop - bị đình chỉ.

Trường cũng lập tổ công tác động viên cô giáo này. Cụ thể, ban giám hiệu đã thành lập tổ công tác gồm đại diện Phòng GD&ĐT quận 1, cấp ủy, ban giám hiệu trường, công đoàn trường, ban thanh tra nhân dân để tiếp xúc, động viên cô H. ngay trong tối 30/9. Ban giám hiệu trường đề nghị cô H. tường trình, làm rõ những nội dung liên quan đang được đăng tải trên các trang mạng. Cô giáo được yêu cầu phải nộp tường trường trình trước 9h ngày 3/10.

Tháng 10, TP.HCM sẽ có mưa to diện rộng trong vài ngày. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin tổng lượng mưa tháng 10 tại TP.HCM sẽ xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 5- 15%. Mưa diện rộng với mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trong một vài ngày. Đầu tháng, khu vực TP.HCM chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh tăng cường về phía Nam; trường gió Đông-Bắc cường độ yếu chi phối thời tiết khu vực với khả năng xuất hiện nhiễu động trong đới gió đông tầng thấp di chuyển vào khu vực.

Miss Cosmo 2024 tại TP.HCM sau sự cố sập sân khấu. Ngày 1/10, ban tổ chức Miss Cosmo thông báo vòng bán kết cuộc thi được thay bằng sự kiện Jury Session (vòng thẩm định/đánh giá của ban giám khảo), sẽ diễn ra vào ngày 3/10 tại trung tâm hội nghị ở phường An Lạc, quận Bình Tân, thay vì Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11. Trước đó, hình ảnh được cho là sân khấu của Miss Cosmo gặp sự cố lan truyền trên mạng xã hội. Theo các bài đăng, hệ thống đèn trên cao kéo theo đèn LED và nhiều thiết bị khác trên sân khấu bất ngờ đổ sập.

Kinh tế TP.HCM phục hồi nhưng còn nhiều vấn đề. Phát biểu mở đầu tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ tháng 9 chiều 1/10, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết trong quý III, TP.HCM vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng nói chung, nhưng chưa có đột phá. Ước tính tăng trưởng quý III của TP.HCM chỉ đạt hơn 7%. Do đó, để đạt được tăng trưởng 7,5% như kế hoạch đề ra, trong quý IV, TP.HCM phải tăng trưởng hơn 9%.

Mưa lớn tại Lào Cai, Làng Nủ bị chia cắt. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 30/9 đến sáng 1/10, trên địa bàn có mưa vừa và mưa to. Một số địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối. Sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông. Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên), Vũ Thị Tư, cho biết 3 ngày qua, trên địa bàn xã mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, tại thôn Làng Nủ nước suối đổ về rất lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hoá đã bị cô lập.

Lại thêm vụ phụ huynh đi ôtô đâm vào học sinh trong sân trường. Vụ việc xảy ra vào sáng 1/10 tại trường THCS - THPT Chu Văn An (Móng Cái, Quảng Ninh). Một phụ huynh lái ôtô con đã đâm vào một học sinh đang điều khiển xe đạp điện. Người cầm lái chiếc ôtô gây ra tai nạn là một phụ huynh của trường đưa con đi học. Ngay khi sự việc xảy ra, học sinh bị nạn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Rất may, em này chỉ xây xước nhẹ (đã chụp chiếu, siêu âm) và được các bác sĩ cho về nghỉ ngơi, tiếp tục theo dõi. Học sinh có thể tiếp tục đi học vào sáng ngày mai.