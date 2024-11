Saigon Expresso: Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị thu hồi giải thưởng

"Cô tiên từ thiện" Trúc Phương bị thu hồi giải thưởng, xử lý cán bộ dùng chứng chỉ "Cambridge International", Kỳ Duyên gây thất vọng... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 16/11.

Ngày 16/5/2024

Thu hồi giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' với Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có công văn thông báo thu hồi giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương do vi phạm pháp luật. Trước đó, Trúc Phương - người được đặt biệt danh "cô tiên từ thiện" nhờ các hoạt động nhân ái - bị Công an TP.HCM bắt giữ do liên quan đến ma túy.

Cần 60.000 tỷ đồng làm 5 dự án BOT mở rộng cửa ngõ TP.HCM. Để làm 5 dự án BOT trên đường hiện hữu theo Nghị quyết 98 cho phép TP.HCM thí điểm, cần khoảng 60.000 tỷ đồng , bao gồm vốn ngân sách và huy động từ nhà đầu tư. Nội dung trên được liên danh tư vấn đưa ra tại Hội nghị tham vấn về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 5 dự án BOT mở rộng cửa ngõ TP.HCM theo Nghị quyết 98 vào chiều nay (14/11).

Theo đề xuất của tư vấn, 5 dự án BOT bao gồm: Mở rộng quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương); Dự án đường trục Bắc - Nam (đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành); Dự án BOT cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến Nguyễn Văn Linh) có chiều dài 3,66 km; Mở rộng quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An); Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 22 (từ ngã tư An Sương đến vành đai 3) dài khoảng 8,7 km.

TP.HCM rà soát, xử lý cán bộ dùng chứng chỉ 'Cambridge International'. UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm; không dung túng các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên "Cambridge International". Trước đó, Bộ Công an vừa phát đi thông báo cảnh báo thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế này.

Tiết kiệm được 4.000 tỷ, ACV xin làm ngay đường số 2 sân bay Long Thành. Ngày 15/11, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết trong quá trình triển khai dự án thành phần 3 sân bay Long Thành, đơn vị đã tiết kiệm gần 4.000 tỷ đồng , bao gồm chi phí dự phòng và đấu thầu. Với khoản tiết kiệm này, ACV đề xuất đầu tư thêm một đường băng tại sân bay Long Thành ngay trong giai đoạn 1. Theo ACV, việc xây dựng đường băng thứ hai là cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng của khu vực phía Nam.

Kỳ Duyên gây thất vọng ở bán kết Hoa hậu Hoàn vũ. Sáng 15/11 (giờ Hà Nội), bán kết Miss Universe lần thứ 73 diễn ra ở đấu trường Arena CDMX, Mexico. 126 cô gái thi trang phục dân tộc, áo tắm và đầm dạ hội theo thứ tự alphabet. Vì số lượng thí sinh đông, mỗi ứng viên chỉ có khoảng 30 giây cho từng vòng thi. Với phần thi áo tắm, đại diện Việt Nam, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có những cú lắc hông nhưng không ấn tượng. Cách cô diễn chưa toát lên tinh thần năng lượng cần có của một chiến binh Miss Universe.

Cuộc đua mới của Highlands Coffee, Starbucks và Katinat. Thị trường F&B tại các thành phố du lịch đang chứng kiến cuộc đua của các chuỗi trà - cà phê lớn nhất thị trường gồm Highlands Coffee, Starbucks và Katinat.

Gần đây, Starbucks có xu hướng mở cửa hàng mới tại các thành phố du lịch với tần suất dày đặc. Sau cửa hàng tại Đà Lạt, Starbucks tiếp tục mở 2 cửa hàng tại sân bay Phú Quốc, VinWonders Phú Quốc cùng 1 cửa hàng tại Vincom Hạ Long. Trong khi đó, vào tháng 10, Katinat cũng đã mở cửa hàng đầu tiên tại Huế, sau cửa hàng tại Vũng Tàu, Cần Thơ và Hải Phòng. Highlands cũng đang mở rộng số chi nhánh của mình tại các điểm du lịch nổi tiếng.