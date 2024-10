Saigon Expresso: Tạm giữ thầy giáo để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh

Diễn biến mới vụ thầy giáo bị tố dâm ô, mức tiền phải trả thêm sau khi giá điện tăng, Hà Nội cấm học sinh dùng điện thoại trong lớp... là những tin tức đáng chú ý trong ngày..

Ngày 13/10/2024

Bênh con trai, người đàn ông đập kính ôtô ở TP.HCM. Ngày 12/10, Công an quận 1 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tứ (sinh năm 1975, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Trước đó, con trai của ông Tứ đi xe máy, vác theo cây dù, đã quệt trúng ôtô của ông K.T.P., lúc này đang đậu trước nhà ông Tứ trên đường Cống Quỳnh.

Ông P. yêu cầu bồi thường nên con trai gọi ông Tứ ra. Ông Tứ đã xảy ra cự cãi, sau đó chặn đầu xe ông P. và dùng gạch đập vào cửa kính chắn gió bên tài xế làm kính bị hư hỏng. Công an đã tiến hành xác minh và phát hiện ông Tứ có 4 tiền án, tiền sự về các tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”, “Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải”, “Chống người thi hành công vụ”...

TP.HCM phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4/2025. Theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, thành phố phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có đủ điều kiện trước ngày 30/4/2025. Để đạt được kết quả đó, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ toàn bộ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân phát sinh bị rủi ro trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn; đảm bảo triển khai đồng bộ chính sách người có công, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội, đảm bảo hỗ trợ đúng yêu cầu, đúng đối tượng, thụ hưởng sát thực tiễn, tạo sự đồng thuận của xã hội.

Tạm giữ thầy giáo ở Bình Dương để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 6. Sáng 12/10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông V.D.L., giáo viên một trường THCS ở phường Dĩ An. Theo cơ quan công an, ông L. là giáo viên phụ trách đội của một trường THCS. Trong quá trình công tác, ông này đã có nhiều lần dâm ô một nữ sinh lớp 6. Cụ thể, ông L. có hành vi sờ mó vào eo, ngực, bụng và vùng nhạy cảm của nữ sinh để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Ông L. không có ý định quan hệ tình dục với nữ sinh này.

Hà Nội cấm học sinh sử dụng điện thoại trong lớp. Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các trưởng Phòng GD&ĐT, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các trường trực thuộc yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị thu, phát sóng trong nhà trường. Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học để hỗ trợ hoạt động học do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học quyết định; được giáo viên hướng dẫn cụ thể trong các hoạt động đã được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại để sử dụng và bảo đảm yêu cầu phù hợp với nội dung học tập.

Người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền sau khi EVN tăng giá điện? Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây đã có quyết định tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4,8% từ 2.006,79 đồng/kWh lên 2.103,11 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 11/10. Như vậy, giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 96,32 đồng/kWh.

Với 6 bậc sử dụng, người dân phải trả thêm tối thiểu 4.350 đồng và tối đa 62.150 đồng mỗi tháng. Riêng nhóm sản xuất (cả nước có khoảng 1,921 triệu khách hàng) phải trả thêm trung bình 499.000 đồng/tháng. Với các khách hàng hành chính sự nghiệp (tổng số 691.000 khách hàng), trung bình mỗi khách hàng sẽ trả thêm 91.000 đồng/tháng.