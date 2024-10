Saigon Expresso: Tìm thấy nữ sinh TP.HCM mất tích

Nữ sinh lớp 11 mất tích ở TP.HCM được tìm thấy, giá điện tăng gần 5%, mưa dông ở TP.HCM những ngày tới là các thông tin đáng chú ý.

Ngày 12/10/2024

Giá điện tăng gần 5% lên hơn 2.100 đồng/kWh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có quyết định tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4,8% từ 2.006,79 đồng/kWh lên 2.103,11 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 11/10. Như vậy, giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 96,32 đồng/kWh. EVN đánh giá mức tăng này hạn chế thấp nhất tác động đến nền kinh tế và đời sống người dân. Về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể.

Tìm thấy nữ sinh lớp 11 ở TP.HCM mất liên lạc nhiều ngày. Ngày 11/10, công an quận 5, TP.HCM cho biết đang làm việc với gia đình và cháu Lê Thị Minh T. (16 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, quận 8). Trong 6 ngày vừa qua, nữ sinh này "mất tích", không liên lạc với gia đình. Đến tối 10/10, công an đã tìm thấy T. tại tỉnh Đồng Tháp. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định T. bỏ nhà đi theo bạn bè nhưng không báo người thân. Đồng thời, T. cắt đứt mọi liên lạc nên gia đình hoang mang, lo lắng.

Gần 5,5 tỷ USD kiều hối chảy về TP.HCM sau 9 tháng. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, cho biết trong 9 tháng đầu năm, kiều hối về TP.HCM đạt gần 5,5 tỷ USD , tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 77% so với cả năm 2023. Trong đó, 14 công ty kiều hối chiếm khoảng 77,4% trong tổng nguồn kiều hối chuyển về.

BIDV mở thêm 6 điểm bán vàng miếng tại Hà Nội, TP.HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố sẽ triển khai thêm 6 điểm bán vàng miếng SJC tại Hà Nội và TP.HCM, bắt đầu hoạt động từ ngày 14/10. Ngoài BIDV, hiện nay, đối với hình thức đăng ký mua vàng miếng online, khách hàng cần đăng ký qua website hoặc ứng dụng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và 3 ngân hàng thương mại quốc doanh còn lại gồm Vietcombank, Agribank và VietinBank.

Xác minh thông tin nam giáo viên bị tố xâm hại nữ sinh ở Bình Dương. Từ sáng 11/10, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc phụ huynh tố cáo một nam giáo viên cấp 2 ở Bình Dương có hành vi xâm hại các nữ sinh trong trường. Người bị tố cáo là ông V.Đ.L., giáo viên một trường THCS trên địa bàn phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi nắm thông tin này, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Dĩ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP Dĩ An cũng cho hay, đơn vị đang vào cuộc xác minh. Đến thời điểm này chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

Khách làm rơi đồng hồ Rolex ở Nội Bài. Theo thông tin từ sân bay Nội Bài, ngày 25/9, trong lúc tiễn người nhà tại nhà ga T1, chị L.N.Q. sơ ý làm rơi chiếc đồng hồ khi xuống ôtô. Sau khi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, chị đã nhờ một nhân viên an ninh hỗ trợ. Chiếc đồng hồ được tìm thấy ở tầng 1, sau đó đã được chuyển về đội, lập biên bản và trao trả cho chị Q. Vị khách cho biết chiếc đồng hồ của chị hiệu Rolex trị giá khoảng 500 triệu đồng. Toàn bộ quá trình từ lúc nhận tin cho đến lúc phát hiện được chiếc đồng hồ chỉ mất khoảng hơn 10 phút với sự hợp lực tìm kiếm.

Một cá nhân bị phạt vì mua chui hơn 7 triệu cổ phiếu. Trước đó vào ngày 23/7/2023, bà Nguyễn Thương Huyền đã mua hơn 7 triệu cổ phiếu SHG của Tổng CTCP Sông Hồng, tương đương hơn 14 tỷ đồng theo thị giá SHG khi đó, nhưng không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Huyền được nâng từ 0% lên 25,96%, bà trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp. Trước hành vi này, UBCKNN phạt bà Huyền 125 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm.

TP.HCM khả năng sắp mưa giông mạnh vào sáng sớm. Ngày 11/10, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đưa ra dự báo, cảnh báo thời tiết tuần giữa tháng 10 tại TP.HCM (11-20/10). Cụ thể, trong 10 ngày tới, thời tiết khu vực hầu hết nhiều mây, có mưa; khả năng có mưa diện rộng vào sáng sớm trong khoảng 15-18/10, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.