Saigon Expresso: Xử lý vụ cô giáo xin phụ huynh tiền mua laptop

Không bố trí đứng lớp cho cô giáo "dỗi" phụ huynh, giá vàng nhẫn lần đầu cao bằng vàng miếng, miền Bắc mưa dông... là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Ngày 29/9/2024

Công an TP.HCM phát hiện và thu giữ gần 1 tấn ma túy. Ngày 28/9, công an TP.HCM thông tin về kết quả điều tra, khám phá các vụ án liên quan đến ma túy trong giai đoạn 9 tháng đầu năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an thành phố đã phát hiện, khám phá 2.430 vụ, bắt giữ 6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Cơ quan công an đã thu giữ lượng tang vật là hơn 980kg ma túy các loại cùng nhiều súng, đạn và các công cụ, phương tiện có liên quan.

Giá bán vàng nhẫn 9999 lần đầu tiên bằng giá vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn nối dài chuỗi ngày tăng giá và lần đầu chạm mức 83,5 triệu/lượng trong phiên giao dịch sáng 28/9, ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC. Cụ thể, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ được Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào ở mức 81,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở 83 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và 300.000 đồng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên liền trước.

Không bố trí đứng lớp cho cô giáo ở TP.HCM 'dỗi' phụ huynh. Phòng GD&ĐT quận 1 (TP.HCM ) yêu cầu trường Tiểu học Chương Dương tạm thời không bố trí đứng lớp đối với cô giáo T.P.H. - người xin phụ huynh ủng hộ tiền để mua laptop cá nhân. Trong thời gian này, nhà trường tạm thời bố trí giáo viên khác đứng lớp 4/3 nhằm ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh. Đồng thời, nhà trường giải quyết yêu cầu chuyển lớp cho con của 25/27 phụ huynh lớp này. Toàn bộ số tiền phụ huynh đóng góp trước đó được hoàn trả cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4/3 để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Metro số 1 TP.HCM chưa đủ điều kiện nghiệm thu. Tại thời điểm kiểm tra, phần xây dựng của metro số 1 đã cơ bản hoàn thành đạt khoảng 99%. Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR - chủ đầu tư) cũng đang tổ chức vận hành liên động dự án (test run) và chuẩn bị vận hành thử dự án (trial run). Dự kiến, công tác này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11/2024. Theo chủ đầu tư phải đến giữa tháng 12/2024 mới có thể được cấp chứng chỉ an toàn hệ thống. Các cơ quan có thẩm quyền đang tổ chức kiểm tra các hạng mục phòng cháy chữa cháy và an toàn môi trường.

Miền Bắc sắp mưa lớn cục bộ, không khí lạnh thấp nhất 16 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tình trạng nắng mạnh đến 34 độ còn tiếp diễn hết hôm 28/9 ở miền Bắc, sau đó xuất hiện mưa giông, nền nhiệt có xu hướng giảm dần do hội tụ gió trên cao. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 29/9-7/10, cơ quan khí tượng cho biết, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời kỳ từ đêm 29/9-1/10 khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi.

Thế Giới Di Động gọi nhân viên cũ quay trở lại làm việc. Từ cuối 2022, lượng nhân sự tại Thế Giới Di Động liên tục giảm. Đến cuối tháng 6 năm nay, doanh nghiệp đã cắt giảm tổng cộng hơn 20.000 nhân sự so với hồi quý III/2022. Hiện tại, Thế Giới Di Động cho rằng sự phát triển của công ty hôm nay không thể thiếu những đóng góp từ đội ngũ nhân sự cũ. Do đó, công ty quyết định mở chương trình tuyển dụng nhân sự cũ từ nay đến hết năm 2024.Trên Fanpage “Tuyển dụng Thế Giới Di Động”, phòng nhân sự của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) cho biết công ty đang tổ chức chương trình "Ngày trở về" dành cho các cựu nhân viên công ty muốn quay trở lại làm việc tại khối siêu thị Thegioididong.com, Điện Máy Xanh và Topzone.