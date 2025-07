Sân pickleball máy lạnh 'lên ngôi' giữa bài toán quỹ đất đô thị

Với các vị trí tại tòa Ecogreen Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, Hà Nội) (huyện Thanh Trì cũ) và Mê Linh Plaza (xã Quang Minh, Hà Nội) (huyện Mê Linh cũ), hệ thống sân Master Bros tập trung phát triển mô hình pickleball trong trung tâm thương mại.

Giải thích về lý do chỉ sử dụng mặt bằng đặc thù này, quản lý Bình Lê cho biết sân trong nhà đảm bảo trải nghiệm thể thao ổn định, tránh biến động về mặt thời tiết. Ngoài ra, sân ở trung tâm thương mại (TTTM) cũng có những lợi thế mà các mặt bằng ngoài trời hoặc đặt trong tòa nhà khác không thể đem lại. Ví dụ, người chơi pickleball trong trung tâm mua sắm có thể thuận tiện sử dụng các tiện ích đi kèm như ăn uống hay vui chơi giải trí khác.

Theo Bình Lê, chi phí chơi đối với sân tại TTTM hiện chỉ tương đương hoặc cao hơn không đáng kể so với sân ngoài trời.

“Đây không chỉ là xu hướng của riêng lĩnh vực pickleball, mà còn góp phần thay đổi diện mạo ngành bán lẻ, xây dựng thói quen mua sắm, giải trí mới cho người tiêu dùng”, anh nói.

Để tránh ảnh hưởng từ thời tiết và nâng cao trải nghiệm người chơi, nhiều hệ thống sân pickleball tại Việt Nam chuyển sang mô hình trong nhà, đặt tại các tòa nhà và TTTM. Bên cạnh đó, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, không gian thể thao cần phải thích ứng với điều kiện mới - vừa tận dụng mặt bằng có sẵn, vừa đảm bảo vận hành ổn định.

Tuy vậy, đại diện một số sân thừa nhận chi phí điện năng là thách thức lớn khi phải duy trì điều hòa và chiếu sáng liên tục.

“Pickle-mall” là thuật ngữ dùng để chỉ những sân pickleball được đặt trong TTTM. Tại Mỹ, "cái nôi" của môn pickleball, sự thoái trào của ngành bán lẻ truyền thống mở đường cho trào lưu này. Các TTTM bỏ mô hình cửa hàng để nhường chỗ cho sân chơi môn thể thao.

Từ năm 2019, lượng người chơi pickleball tăng vọt 158%. Trong bối cảnh nhiều mặt bằng bỏ trống, các nhà điều hành TTTM buộc phải đổi mới. Việc ưu tiên trải nghiệm giải trí giúp thu hút người dân, biến những không gian mua sắm cũ thành điểm hẹn cộng đồng sôi động, theo trang The Pickle Surge. Xu hướng này nhanh chóng lan rộng, được ghi nhận ở một số quốc gia như Ấn Độ, Philippines, Malaysia...

Còn tại Việt Nam, nếu như năm ngoái chứng kiến làn sóng cải tạo sân tennis, sân bóng đá thành sân pickleball, đến năm nay, mô hình này bắt đầu lan rộng vào các TTTM, tòa chung cư hay văn phòng, đặc biệt tại Hà Nội. Khảo sát nhanh của Tri Thức - Znews cho thấy các sân pickleball trong không gian nhà đang dần phổ biến, xuất hiện tại nhiều phường như Tây Hồ, Hà Đông...

Quản lý Bình Lê cho biết sân trong nhà phát huy tối đa lợi thế về chi phí đầu tư ban đầu. Do TTTM cung cấp mặt bằng sẵn, chủ sân không tốn nhiều tiền xây dựng, sửa chữa.

Ngoài ra, sân pickleball trong nhà cũng đảm bảo về mặt pháp lý và hạn chế khấu hao cơ sở vật chất do sân không phải chịu rủi ro về mặt thời tiết như nhà khung ngoài trời. Các sân này cũng dễ quản lý và vận hành hơn.

Tuy nhiên, Bình Lê cũng chỉ ra một số khó khăn như tìm mặt bằng phù hợp, bao gồm chiều cao trần, kết cấu sàn và mật độ cột. Bên cạnh đó, chi phí vận hành của sân trong TTTM cũng có thể cao hơn, khi tính đến tiền thuê mặt bằng, chi phí điện và phí dịch vụ hàng tháng.

Theo quản lý này, sân trong nhà thường phù hợp với gia đình, nhóm nhân viên văn phòng và các đội mới chơi cần luyện tập. Hơn nữa, thời gian chơi pickleball tại đây cũng có thể kéo dài do nhận được điều kiện ánh sáng ổn định và không bị ảnh hưởng bởi mưa nắng.

Đồng tình với Bình Lê, đại diện sân pickleball Smashzone, đặt tại TTTM Lion Mall (phường Tây Hồ, Hà Nội) (quận Tây Hồ cũ), cũng lựa chọn mô hình sân trong nhà để phát triển kinh doanh.

Bên cạnh khả năng giải quyết vấn đề thời tiết, mô hình kinh doanh này còn mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách hàng. Yếu tố an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người chơi được đáp ứng trong môi trường này.

“Sân trong nhà mát mẻ, sạch sẽ, an toàn, tránh chấn thương nhờ việc sử dụng mặt sàn PPV, vì vậy phù hợp với người cao tuổi, mới chơi, chỉ muốn rèn luyện sức khỏe hoặc giải trí nhẹ nhàng”, đại diện sân chia sẻ.

Về phía đơn vị sân bãi, hoạt động kinh doanh trong nhà có thể khai thác quanh năm, đảm bảo vận hành ổn định, hạn chế thất thu trong những ngày thời tiết xấu. Hơn nữa, sân cũng có thể thu hút tệp khách tiềm năng như cư dân hay nhân viên văn phòng ở các tòa nhà xung quanh.

Tuy nhiên, một số nhược điểm cũng xuất hiện, như trần nhà thấp, hạn chế một số cú đánh lob, do đó không phù hợp với hoạt động thi đấu chuyên nghiệp. Chi phí điện năng cho điều hòa và hệ thống chiếu sáng, đặc biệt vào khung giờ cao điểm, cũng một bất tiện trong quá trình vận hành sân trong nhà.

Theo người đại diện này, chi phí chơi tại sân trong nhà không cao hơn, thậm chí thấp hơn một số sân ngoài trời, đặc biệt khi đặt các lợi thế như không gian điều hòa mát mẻ và mặt sàn PPV chất lượng cao lên bàn cân so sánh.

Hiện nay, sân pickleball này cho khách hàng thuê với mức giá 160.000 đồng/giờ vào khung 6h-17h và 240.000 đồng/giờ trong khung 17h-23h các ngày từ thứ 2 đến thứ 5. Dịp cuối tuần, giá thuê sân dao động từ 200.000-240.000 đồng/giờ.

Tuy nhiên, đại diện sân trên cũng cho biết một số sân trong nhà thuộc phân khúc cao cấp ở thành phố khác có thể sở hữu mức giá thuê cao hơn, lên đến 500.000-800.000 đồng/giờ, tuỳ vào mặt bằng và tiêu chuẩn chất lượng.

Nhìn chung, đơn vị kinh doanh này nhận định rằng không gian trong nhà không thay thế, mà tồn tại song song với sân bãi ngoài trời, đa dạng hoá sự lựa chọn cho người chơi ở các thành phố lớn.

“Thể thao ngoài trời có không khí tự nhiên, thoáng đãng, rất dễ tạo hứng khởi. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu tại Việt Nam không cho phép chơi ngoài trời suốt năm. Ví dụ, nắng gay gắt 38-40 độ C hoặc mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người chơi”, đại diện sân pickleball này chia sẻ.

Ngoài ra, những nguy cơ tiềm ẩn như sập sân, lật mái và cơ sở vật chất bị hư hỏng tại sân ngoài trời cũng có khả năng tác động tiêu cực đến trải nghiệm của các tay vợt. Hơn nữa, pickleball là môn dễ tiếp cận, sở hữu tốc độ vừa phải, không chiếm quá nhiều diện tích, nên tương đối phù hợp để chơi trong nhà.

Theo đơn vị kinh doanh sân bãi trên, pickleball trong nhà là xu hướng của tương lai, nhất là ở các đô thị lớn. Đây là nơi quỹ đất ngoài trời ngày càng hạn chế, đi cùng với nhu cầu tập luyện trong không gian mát mẻ, an toàn tăng cao.

