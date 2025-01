Sập bẫy thanh lý xe hải quan giá rẻ

Cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo qua hình thức "thanh lý xe hải quan giá rẻ". Đây là chiêu trò không mới, nhưng vẫn tiếp tục gây thiệt hại cho nạn nhân cả tin.

Đặc biệt, các đối tượng tinh vi khi sử dụng công nghệ AI tạo nên video giả mạo bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) khiến nhiều người tin tưởng và sập bẫy.

Thủ đoạn tinh vi

Mới đây, ngày 28/12, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả đấu tranh chuyên án, bắt ổ nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia trong đường dây lừa bán ôtô hải quan thanh lý. Tại buổi họp báo, đại diện ban chuyên án đã công bố chi tiết về vụ việc. Một trong những thủ đoạn đáng chú ý nhất là việc các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo video giả mạo bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

Trong video này, chúng dàn dựng nội dung Công ty Nam Miền Trung - Ninh Thuận trúng đấu giá lô ôtô nhập lậu thanh lý hải quan, với giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường. Sau đó, các đối tượng đã lập các fanpage như “Nam Miền Trung 666”, “Tổng kho Auto Nam Miền Trung”, “Auto Cam Ranh”, “Auto Nam Miền Trung Ninh Thuận” và website autonammientrung.net để giả danh những doanh nghiệp chuyên bán ôtô thanh lý hải quan. Trên các fanpage, website này, các đối tượng chạy quảng cáo video, quay cảnh kho bãi ô tô thanh lý, kết hợp với các tài liệu giả mạo như giấy phép kinh doanh, hợp đồng đấu giá, để tiếp cận người dùng Facebook.

Đặc biệt, các đối tượng dùng rất nhiều hình ảnh, clip bàn giao xe cho khách, nhận tiền cọc thành công từ khách hàng... lấy từ các showroom ôtô khác để làm “màu”, khiến hàng trăm nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền mua xe.

Đối tượng Dương Văn Thạnh.

Đại diện ban chuyên án cho rằng đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng triệt để sức mạnh của công nghệ, đặc biệt là AI để giả mạo thông tin nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân. Điều này gây khó khăn lớn cho công tác điều tra và làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Qua nhiều ngày điều tra, truy vết, lực lượng Công an đã bắt giữ 18 đối tượng, do Dương Văn Thạnh (38 tuổi, trú tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Tang vật thu giữ là 29 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay cùng nhiều giấy tờ giả mạo; đồng thời, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng (1 tài khoản doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Việt Nam Miền Trung - Ninh Thuận, 4 tài khoản cá nhân), phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, xác định nhóm người này đã chiếm đoạt số tiền 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Đây được coi chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lai Châu trong những ngày cuối năm 2024. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã gửi thư khen, ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các phòng, đơn vị, đồng thời đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đưa ra xét xử nghiêm đối với các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật; tuyên truyền các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng để nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh...

Để triệt xóa nhóm tội phạm này, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an 16 tỉnh, thành phố, đồng thời thành lập đoàn công tác đặc biệt đến Vương quốc Campuchia phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam và lực lượng chức năng nước bạn truy bắt các đối tượng.

Theo đó, tháng 6/2024, anh Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1974, ở thị trấn Tân Uyên, Lai Châu) tới Công an huyện Tân Uyên trình báo về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền mua ôtô hải quan thanh lý.

Theo anh Phương, vì có ý định mua ôtô, nên anh lên mạng xã hội tìm kiếm. Trên không gian mạng, anh Phương thấy tài khoản “Nam Miền Trung 666” giới thiệu bán xe hải quan thanh lý, nên tò mò bấm vào xem.

Ít phút sau, 2 bên nhắn tin qua messenger trò chuyện. Tài khoản “Nam Miền Trung 666” gửi hình ảnh ngoại thất và nội thất giới thiệu mẫu xe Ford Everest Titanium 2.0AT cho anh Phương xem và báo giá xe là 266,7 triệu đồng, trong khi giá thị trường gần 1,3 tỷ đồng .

Cảm thấy chưa tin tưởng, nên anh Phương có nhắn hỏi về thông tin và địa chỉ của công ty thì được tài khoản “Nam Miền Trung 666” gửi thông tin, địa chỉ, hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ website: autonammientrung.net.

Anh Phương vào website và thấy có đoạn clip ghi kênh VTV1, nội dung cơ quan hải quan bắt giữ được lô ôtô nhập lậu và bán thanh lý. Anh Phương đã tìm kiếm trên Google thấy có tên công ty “Nam Miền Trung” đúng địa chỉ như tài khoản “Nam Miền Trung 666” cung cấp nên đã tin tưởng đặt mua chiếc xe mà đối tượng quảng cáo và gửi mẫu.

Đối tượng yêu cầu anh chuyển khoản trước 80% giá trị xe. Anh Phương đã chuyển trước số tiền 200,01 triệu đồng đến số tài khoản mang tên Nguyễn Thị Cẩm mở tại Ngân hàng VPBank. Sau đó tài khoản kia gửi lại cho anh Phương hình ảnh các loại giấy tờ gồm: Phiếu xuất kho, biên lai thu tiền, hợp đồng mua bán ôtô để làm tin.

Từ ngày hôm sau, đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh Phương chuyển nốt số tiền 66,6 triệu đồng để giao xe, nhưng anh yêu cầu nhận xe sẽ trả nốt tiền. Đến ngày 11/6, các đối tượng thấy anh Phương không chuyển tiền nên đã chặn liên lạc.

Phá án xuyên biên giới

Sau khi nhận được báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên về vụ việc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với kịch bản công phu nên đã lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được Dương Văn Thạnh là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang hoạt động tại Campuchia.

Ngày 12/9, Thạnh bị bắt khi đang nhập cảnh vào Việt Nam tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4/2024 để làm thuê tại tầng 4, tòa nhà số 6 khu Venus 2, thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Campuchia.

Tại đây, Thạnh được phân công làm trưởng nhóm trực tiếp điều hành một số đối tượng khác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhóm của Thạnh dùng thủ đoạn bán ôtô của hải quan thanh lý giá rẻ, lừa chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh được chi thù lao 16.300 USD .

Khó khăn nhất trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới này là mọi hoạt động đều được thực hiện trên không gian mạng Internet. Các đối tượng phạm tội rất tinh vi khi thường cắt đứt chuỗi liên lạc, xóa dấu vết dòng tiền và xóa toàn bộ dữ liệu sau mỗi lần lừa đảo thành công.

Để nắm được thông tin, quy luật hoạt động, lực lượng trinh sát tinh nhuệ đã được cắt cử tới 16 tỉnh, thành phố, làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức. Sau khi tiến hành truy vết trên 100 tài khoản ngân hàng, 105 tài khoản mạng xã hội, trên 3.000 cuộc gọi do nhóm đối tượng thực hiện để lừa đảo và hàng nghìn địa chỉ truy cập mạng Internet, ban chuyên án sơ bộ xác định được ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra vụ án được gửi về Bộ Công an, ban chuyên án đã nhận được chỉ đạo của đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố.

Trong các ngày từ 17/9 đến 20/10, lực lượng phá án đã bắt thêm 5 người là đồng phạm của Thạnh, trong đó có Kiều Quang Sơn (34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) chuyên làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, hình ảnh căn cước công dân; tạo dựng video giả nội dung của bản tin Thời sự VTV1...

Căn cứ lời khai của 6 đối tượng bị bắt, cơ quan điều tra xác định nhóm còn lại đang ẩn náu tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2 thuộc thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Công an Lai Châu đã cử một đoàn công tác sang Vương quốc Campuchia để xác minh, truy bắt các đối tượng. Đoàn công tác gồm 11 thành viên do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, làm trưởng đoàn với sự tham gia của cán bộ Phòng 3, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

10h ngày 11/12/2024, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Nội vụ Campuchia, Cảnh sát thành phố Bavet, ban chuyên án đã bắt giữ 12 đối tượng tại phòng số 6-808, thu giữ 18 điện thoại di động khi các đối tượng này vẫn đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Trong số này có Nguyễn Hồng Quân, 31 tuổi, là người vẽ kịch bản, hướng dẫn những người khác thực hiện lừa đảo. Sau khi bắt giữ, 12 người trên đã được giao cho Công an tỉnh Svay Riêng quản lý, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định rồi bàn giao cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị những ai từng chuyển tiền đặt mua xe qua các fanpage hoặc website kể trên, liên hệ ngay với điều tra viên Hà Hồng Điệp để được hướng dẫn trình báo và giải quyết theo quy định.

Hiện nay thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng đa dạng và tinh vi, nhất là khi công nghệ AI ra đời. Chiêu lừa thanh lý xe hải quan giá rẻ không phải là mới, thế nhưng các đối tượng lại dùng AI tạo ra một bản tin thời sự của VTV như thật để lừa đảo.

Thực tế, không có việc cơ quan nhà nước hay cá nhân nào được phép thanh lý xe nhập lậu, trốn thuế, giá rẻ như thông tin trên các trang mạng xã hội. Bởi vậy, người dân tuyệt đối không tin theo các thông tin quảng cáo, rao bán hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc trên mạng. Tất cả tài sản, tang vật vi phạm bị cơ quan chức năng bắt giữ đều được bán đấu giá thông qua các trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được Nhà nước cấp phép hoạt động.

Dịp cuối năm thường là thời điểm các hoạt động lừa đảo diễn biến phức tạp hơn do nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi cuộc gọi lạ hoặc lời nhắn nhủ, mời chào từ mạng xã hội. Khi nghi ngờ, cần lập tức liên lạc với người thật qua các phương tiện khác để xác minh và báo ngay cho Cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu bất thường. Việc chủ động phòng ngừa và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cá nhân của mỗi người.