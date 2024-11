Sắp có biến động lớn với 2 thương hiệu xe Trung Quốc?

Tập đoàn Geely được cho là đang lên kế hoạch tái cơ cấu thông qua việc sáp nhập 2 thương hiệu Lynk & Co và Zeekr nhằm tập trung nguồn lực cho xe năng lượng mới.

Chuyên trang Car News China dẫn nguồn tin từ Economic Daily cho hay tập đoàn Geely của Trung Quốc nhiều khả năng đang lên kế hoạch tái cơ cấu bằng cách sáp nhập 2 thương hiệu Lynk & Co và Zeekr, nhắm đến tập trung vào thị trường xe năng lượng mới (NEV).

Zeekr sẽ là cái tên nắm giữ cổ phần kiểm soát tại Lynk & Co. Thông báo chính thức dự kiến sớm được công bố.

Cả Zeekr lẫn Lynk & Co đều là những thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn Geely của Trung Quốc. Lynk & Co có xuất phát điểm là một hãng xe thuần xăng nhưng vừa ra mắt mẫu xe điện đầu tiên Z20 (có tên Lynk & Co 02 tại châu Âu), còn Zeekr là thương hiệu xe điện định vị trong phân khúc cao cấp.

Geely được cho là đang lên kế hoạch hợp nhất 2 thương hiệu Lynk & Co và Zeekr.

Sau khi hoàn tất quá trình tái cơ cấu, Lynk & Co vẫn sẽ giữ nguyên thương hiệu, nhưng đội ngũ và chiến lược của hãng sẽ liên kết chặt chẽ hơn với Zeekr, đặc biệt trong mảng tài chính và mua sắm.

Chuyên trang Car News China cho biết việc sáp nhập 2 thương hiệu nhằm giảm cạnh tranh nội bộ, tối ưu hóa nguồn lực để cải thiện khả năng cạnh tranh chung của tập đoàn Geely trong mảng NEV.

Quá trình tái cơ cấu ở tập đoàn Geely cũng phản ánh những thay đổi đáng kể trên thị trường ôtô Trung Quốc, nơi cạnh tranh diễn ra khốc liệt và nhu cầu khách hàng đang thay đổi nhanh chóng.

Tập đoàn Geely công bố doanh số 226.686 xe trên toàn cầu sau 3 quý đầu năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tiêu thụ chung của Lynk & Co và Zeekr chiếm gần 30% tổng doanh số Geely trong 9 tháng đầu năm. Doanh số ôtô thuần điện của tập đoàn Geely tăng 132%, đạt 78.858 xe.

Riêng trong tháng 10, doanh số Zeekr tăng 92% để đạt 25.049 xe. Lynk & Co cũng tăng 26% doanh số, đạt lượng tiêu thụ 31.074 xe trong cùng kỳ.

Lynk & Co đặt chân vào Việt Nam từ tháng 8/2023, được phân phối bởi Tasco. Những mẫu xe đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam là 01 và 03, sau đó đến 09 rồi 05 và gần đây là mẫu SUV cỡ B mang tên Lynk & Co 06.

Zeekr cũng được xác nhận sẽ sớm gia nhập thị trường xe Việt, vẫn dưới quyền phân phối của Tasco Auto. Thời điểm ra mắt của Zeekr vẫn chưa được xác nhận. Nhiều khả năng dải sản phẩm đầu tiên của Zeekr sẽ bao gồm Zeekr 001, Zeekr 009 và Zeekr X.