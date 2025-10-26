Sắp xét xử kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Cao Văn Hùng là kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong bị đưa ra xét xử về 2 tội danh Giết người và Hủy hoại tài sản.

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 17/11 sẽ xét xử Cao Văn Hùng (SN 1973, ở Thiên Lộc, Hà Nội) về các tội Giết người theo Điều 123 và Hủy hoại tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Cao Văn Hùng là kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Cao Văn Hùng tại cơ quan công an.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống trên để uống bia. Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khác (hiện không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?” rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”, sau đó Hùng rời khỏi quán.

Khoảng 1 tháng sau, lúc hơn 21h ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống trên ngồi uống bia một mình.

Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai. Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh.

Hiện trường vụ cháy.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đi mua xô nhựa và mua xăng đổ vào xô nhựa, rồi mang về quán. Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng ra trước của quán rồi bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương; đồng thời hư hỏng 1 ôtô, 8 xe môtô và nhiều đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng .

Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đến trụ sở công an đầu thủ và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.