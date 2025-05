Sau Vạn Hạnh Mall, thêm một TTTM ở TP.HCM giăng lưới an toàn

Hùng Vương Plaza (quận 5, TP.HCM) đã lắp lưới an toàn tại khu vực thông tầng, sau các vụ rơi lầu tử vong liên tiếp ở Vạn Hạnh Mall (quận 10).

Lưới an toàn ở được lắp đặt ở trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza.

Ngày 5/5, Tri Thức - Znews ghi nhận trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza đã triển khai hệ thống lưới an toàn tại khu vực thông tầng.

Hai tấm lưới lớn đã được lắp cố định ở hai bên hông tầng 1, mỗi tấm có diện tích ước tính khoảng 15x7 m. Lan can tại trung tâm vẫn giữ nguyên thiết kế kính cường lực, cao khoảng 1 m. Cùng với việc giăng lưới, ban quản lý còn bố trí nhân viên bảo vệ túc trực tại từng tầng, thường xuyên nhắc nhở khách giữ khoảng cách an toàn và tránh tựa người vào lan can kính.

Khánh Linh (22 tuổi), nhân viên bán hàng tại tầng 1 của trung tâm thương mại, cho biết việc lắp đặt lưới được tiến hành ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4. Dù không có thông báo chính thức gửi đến các cửa hàng, hầu hết nhân viên đều nắm được thông tin này.

Cận cảnh lưới an toàn tại Hùng Vương Plaza.

Vĩnh Duy, học sinh Trường THPT Hùng Vương, thường xuyên đến trung tâm thương mại này, cho rằng đây là biện pháp đáng hoan nghênh. Theo Duy, việc giăng lưới thể hiện tinh thần trách nhiệm của ban quản lý và giúp hạn chế những sự cố không mong muốn.

Tương tự, Thị Quyên (21 tuổi, ở Bình Dương) cho biết khá bất ngờ khi thấy lưới giăng tại khu vực thông tầng, song đánh giá đây là giải pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho khách tham quan.

Nhiều người dân cũng dừng lại quan sát, bàn luận và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh hệ thống lưới - một chi tiết còn khá lạ lẫm tại các trung tâm thương mại hiện nay.

Trước đó, vào ngày 28/4, Vạn Hạnh Mall (quận 10) thông báo đã hoàn tất việc thi công lưới an toàn ở khu vực thông tầng, kéo dài từ tầng 7 xuống tầng 1. Động thái này được đưa ra sau khi nơi này ghi nhận các vụ rơi lầu tử vong liên tiếp kể từ tháng 3.

Bên cạnh hệ thống lưới an toàn, nhiều biện pháp an toán cũng được tiến hành tại Vạn Hạnh Mall, gồm: nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4 m lên 1,7 m); tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực nhằm tăng tính an toàn.