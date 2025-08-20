Sinh viên bức xúc vì tăng học phí 90%, trường nói vẫn đúng lộ trình

Sinh viên Đại học Hạ Long phản ứng vì trường bất ngờ tăng mạnh học phí. Nhà trường lên tiếng khẳng định mức tăng vẫn đúng quy định.

Đại học Hạ Long bị sinh viên phản ứng vì tăng mạnh học phí. Ảnh: FBNT.

Mới đây, sinh viên tại Đại học Hạ Long chia sẻ hình ảnh mức thu học phí tại trường trong năm học 2025-2026. Cụ thể, học phí các khối ngành dao động từ 1,3-1,8 triệu đồng/tháng. Hình ảnh này còn đính kèm mã QR để sinh viên xem văn bản. Tuy nhiên, hiện tại, đường link truy cập đến văn bản đã bị khóa.

So với năm học trước, học phí của Đại học Hạ Long tăng đáng kể. Cụ thể, trong thông báo đường nhà trường công bố vào tháng 3/2024, học phí hệ đại học của năm học 2024-2025 dao động từ 1,075-1,27 triệu đồng/tháng. Còn trong bài đăng sáng 20/8, nhà trường nói rằng học phí tại trường trong năm học này là khoảng 0,78-0,93 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức tăng học phí sau một năm đã lên đến 60-90%.



Trong các hội nhóm, sinh viên nói rằng nhà trường thông báo quá gấp, mức tăng cao cũng có thể khiến nhiều sinh viên khó khăn không kịp xoay xở học phí. Một số người còn chia sẻ ẩn danh, nói rằng trường tăng mạnh học phí nhưng không nâng cấp cơ sở vật chất, sinh viên vẫn phải sử dụng các thiết bị, máy móc xuống cấp, không đảm bảo chất lượng.

Nhà trường nói gì

Ngày 19/8, trong thông báo công khai trên trang web chính thức, Đại học Hạ Long nói rằng đề án tuyển sinh năm 2025 của trường đã công bố rõ ràng lộ trình học phí theo đúng quy định của Chính phủ. Do đó, thông tin cho rằng nhà trường “tăng học phí bất ngờ” là hoàn toàn không đúng sự thật.

Nhà trường nêu thêm rằng theo lộ trình chung, học phí được điều chỉnh tăng từ 10-15% mỗi năm. Tuy nhiên, trong ba năm học liên tiếp là 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023, để chia sẻ khó khăn với người học trong giai đoạn dịch Covid-19, trường đã không tăng học phí, giữ nguyên mức cũ.

"Học phí hiện nay của Đại học Hạ Long vẫn thấp hơn mức trần học phí quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Nghị định 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, nhà trường luôn tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, đảm bảo công bằng cho người học", nhà trường nhấn mạnh.

Hình ảnh thông báo mức thu học phí năm học mới được sinh viên chia sẻ.

Nói thêm về việc tăng học phí, Đại học Hạ Long nêu rằng theo Quyết định số 3229/QĐ-UBND, giai đoạn 2026-2030, trường sẽ thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên (tăng từ mức 40% hiện nay). Đây được xem là bước tiến quan trọng để trường nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và dịch vụ phục vụ người học. Việc điều chỉnh học phí nằm trong lộ trình gắn liền với yêu cầu này.

Hơn nữa, chế độ học bổng của sinh viên được tính theo mức học phí. Điều này có nghĩa là khi học phí tăng, mức học bổng dành cho sinh viên đạt thành tích cao cũng tăng tương ứng, đảm bảo khuyến khích và hỗ trợ xứng đáng cho nỗ lực học tập.

Nhà trường cho biết mức học phí mới sẽ được áp dụng từ năm học 2025-2026, tính theo số tín chỉ còn lại. Như vậy, sinh viên đã tích lũy nhiều tín chỉ ở các năm trước sẽ được hưởng lợi, do chỉ phải đóng học phí cho phần tín chỉ chưa hoàn thành.

"Đại học Hạ Long luôn minh bạch, công khai, tuân thủ pháp luật trong vấn đề học phí, đồng thời có nhiều chính sách nhân văn nhằm chia sẻ khó khăn với người học. Những thông tin thiếu chính xác, mang tính suy diễn trên các nhóm mạng xã hội không chính thống là gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín nhà trường", nhà trường nêu trong thông báo.

"Vẫn rẻ hơn trường khác"

Đến sáng 20/8, Đại học Hạ Long đăng bài viết trên Facebook chính thức, tiếp tục phân tích vấn đề tăng học phí.

Trong đó, nhà trường nêu rằng trong năm học 2025-2026, học phí tại trường nếu tính theo năm sẽ là trung bình 15-18 triệu đồng. Nếu tính theo tín chỉ, đơn giá một tín chỉ là khoảng 436.000-537.000 đồng, tùy theo từng ngành.

Ví dụ, với ngành Giáo dục tiểu học, một tín chỉ của ngành là khoảng 458.000 đồng. Toàn chương trình có 139 tín chỉ, tương đương mức học phí 63,6 triệu đồng.

Sinh viên bức xúc vì trường tăng học phí nhưng cơ sở vật chất không đảm bảo.

Năm học cũ, học phí tại Đại học Hạ Long là khoảng 0,78-0,93 triệu đồng/tháng, tương đương 7,8-9,3 triệu đồng/năm. Nhà trường khẳng định rằng mức tăng học phí lên đến 60-90%, tùy từng ngành, nhưng vẫn dưới mức trần của Chính phủ.

Ngoài ra, Đại học Hạ Long còn đưa ra so sánh mức học phí của trường với mặt bằng chung các trường đại học ở miền Bắc. Trường trích dẫn thông tin từ Bộ GD&ĐT cùng một số trang báo, trong đó nêu rằng mức học phí tại các trường công lập chưa tự chủ dao động 15-30 triệu đồng/năm, ví dụ như Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội khoảng 15-20 triệu đồng, Đại học Sư phạm Hà Nội khoảng 16 triệu đồng.

Với nhóm đại học công lập đã tự chủ, học phí cao hơn, từ 25-50 triệu đồng/năm, điển hình là Đại học Bách khoa Hà Nội với học phí 30-55 triệu đồng, Đại học Kinh tế Quốc dân 24-40 triệu đồng.

Nhà trường còn lấy ví dụ về mức học phí ở khối tư thục, học phí thường từ 30-60 triệu đồng/năm, cụ thể như Đại học FPT có mức thu 60-70 triệu đồng, thậm chí chương trình chất lượng cao lên tới 80-100 triệu đồng.

"Mức 15-18 triệu/năm của Đại học Hạ Long thấp hơn trung bình công lập chưa tự chủ (15-30 triệu), và thấp hơn 1,5-3 lần so với tự chủ/tư thục. Tính theo tín chỉ, sinh viên vùng miền như Quảng Ninh sẽ tiết kiệm hơn, vẫn đảm bảo chất lượng và dưới mức trần", nhà trường khẳng định.