Số phận đế chế của 'ông vua' thời trang Italy

Trong di chúc, Giorgio Armani yêu cầu công ty phải được bán cho một tập đoàn lớn, hoặc lên sàn chứng khoán, là bước ngoặt mới cho thương hiệu đã độc lập suốt nửa thế kỷ.

Sau khi Giorgio Armani qua đời, di chúc được chuẩn bị từ tháng 3 của ông đã được công bố vào ngày 12/9. Trong đó, ông đã chỉ thị công ty bán đi 15% cổ phần trong vòng 18 tháng tới, 30- 54,9% cổ phần trong 3-5 năm tiếp theo. Nếu việc bán phần lớn cổ phần cho một đối tác không thành, những người thừa kế phải đưa công ty lên sàn chứng khoán, đồng nghĩa với việc công ty tư nhân trở thành công ty của đại chúng, theo The Wall Street Journal.

Di chúc của Armani liệt kê LVMH, L’Oréal và EssilorLuxottica là những nhà thầu được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, ông cũng cho phép các công ty trong lĩnh vực thời trang và xa xỉ có vị thế ngang bằng hoặc các tập đoàn mà công ty đã có thỏa thuận hợp tác trước đó được tham gia vào cuộc đấu. Điều này thể hiện khát vọng được nhìn thấy thương hiệu 50 năm tuổi của mình được thâu tóm bởi một công ty hàng đầu thế giới.

LVMH từng ngỏ ý mua 20% cổ phần công ty Armani vào cuối những năm 1990. Nếu thỏa thuận được chấp nhận, Giorgio Armani vẫn tiếp tục giữ vị trí giám đốc sáng tạo nhưng ông không đồng ý. L’Oréal từng là đối tác của Armani từ năm 1988, khi Armani cho phép sử dụng tên thương hiệu cho dòng nước hoa Acqua di Giò do L’Oréal sản xuất. Tương tự, EssilorLuxottica cũng sản xuất và phân phối loạt kính mắt mang thương hiệu Armani.

“Chúng tôi cùng hội đồng quản trị sẽ cân nhắc kỹ lưỡng cơ hội trở thành đối tác sở hữu của Armani, đây là cơ hội đáng xem xét dựa trên mối quan hệ sâu sắc của hai bên”, người phát ngôn EssilorLuxottica cho biết.

Tuy nhiên, phía LVMH và L’Oréal chưa đưa ra phản hồi nào. Trong tuyên bố từ Ủy ban điều hành của Armani cho biết nhà sáng lập quá cố, Giorgio Armani, mong muốn thương hiệu sẽ duy trì sự ổn định và gắn kết lâu dài với các bên trong tương lai. Di chúc cũng yêu cầu Quỹ Giorgio Armani sẽ nắm giữ ít nhất 30% cổ phần của công ty, đảm bảo thương hiệu sẽ luôn trung thành với các nguyên tắc sáng lập.

Quỹ Giorgio Armani được thành lập vào năm 2016 nhằm bảo vệ bản sắc thương hiệu cũng sẽ nắm toàn quyền kiểm soát trong khi quá trình chuyển giao sang quyền sở hữu mới đang diễn ra.

Do không có con, Armani đã giao toàn quyền thừa kế cho Pantaleo Dell'Orco, là bạn thân thiết nhất và người cộng sự gần gũi nhất của ông. Sắp tới, Pantaleo Dell'Orco sẽ nắm 40% quyền biểu quyết. Cháu gái của Armani, Silvana Armani và cháu trai Andrea Camerana, cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mỗi người sẽ nắm giữ 15% quyền biểu quyết.

Trong một tài liệu khác do Armani soạn thảo vào tháng 4, ông đã có những quyết định phân chia tài sản cá nhân tỉ mỉ. Ông để lại nhiều bất động sản tại St. Moritz, New York, Paris, St. Tropez và Antigua, đồng thời quy định rõ một số người thừa kế sẽ được sử dụng du thuyền của ông vào những tuần nhất định mỗi năm. Ngay cả nội thất trong dinh thự ở Milan cũng được Armani phân loại kỹ lưỡng, từ tủ sách, bàn ghế đến đồ trang trí, và phân bổ cụ thể cho từng người thừa kế.

Việc Armani qua đời, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên chỉ một vài nhà thiết kế nắm quyền kiểm soát tuyệt đối thương hiệu của mình, định hình mọi thứ từ xưởng thiết kế đến cửa hàng. Họ không chỉ là những nghệ sĩ sáng tạo mà còn là những doanh nhân, tự quyết chiến lược và dẫn dắt thương hiệu vươn ra toàn cầu.

Ngày nay, mô hình đó phần lớn đã biến mất. Kể từ khi thành lập vào năm 1975, Armani đã phải đối mặt với một ngành công nghiệp ngày càng bị chi phối bởi các tập đoàn xa xỉ với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, đủ sức mở rộng thị trường, thâu tóm bất động sản đắt đỏ và chi mạnh cho các chiến dịch quảng bá toàn cầu.

Ngoài nhãn hiệu chủ lực, Armani còn mở rộng sang dòng thời trang cao cấp Armani Privé, dòng thời trang may sẵn Emporio Armani và dòng phổ thông Armani Exchange. Thương hiệu này cũng đã lấn sân sang các lĩnh vực phong cách sống, từ nội thất, bánh kẹo đến nhà hàng, quán cà phê và khách sạn. Tất cả cho thấy Armani từ lâu không chỉ là một thương hiệu quần áo, mà là một ‘vũ trụ’ phong cách sống.

Năm 2024, doanh thu của Armani đạt khoảng 2,7 tỷ USD , nhưng lợi nhuận hoạt động đã giảm gần 25% trong bối cảnh thị trường xa xỉ toàn cầu chững lại. Vậy nên, với di chúc vừa công bố và những thay đổi về quyền sở hữu, Armani sẽ làm gì để bảo toàn hệ sinh thái ấy và giữ vị thế giữa cuộc chơi ngày càng khốc liệt với các tập đoàn xa xỉ?