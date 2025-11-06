Sở Tài chính TP.HCM nói lý do sinh viên sư phạm chưa có sinh hoạt phí

Khi bị chất vấn chuyện chi trả hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm tại Đại học Sài Gòn, Sở Tài chính TP.HCM nói đã chi trả đủ.

Sở Tài chính TP.HCM đã chi trả đủ hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên Đại học Sài Gòn. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều 6/11, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, phóng viên đề cập đến việc sinh viên sư phạm học theo diện nhu cầu xã hội, đặt hàng theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại Đại học Sài Gòn phản ánh chưa được chi trả đủ khoản hỗ trợ sinh hoạt phí.

Trong đó, sinh viên nhập học từ năm 2021 và đã tốt nghiệp năm 2025 nhưng vẫn còn bị nợ khoản hỗ trợ sinh hoạt phí của năm thứ 4.

Từ những phản ánh này, phóng viên đặt câu hỏi cho Sở Tài chính TP.HCM về việc phân bổ và giải ngân kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí đang được thực hiện đến giai đoạn nào; các đơn vị đang gặp vướng mắc gì trong quá trình chi trả này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện Bộ Tài chính cho biết căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; cùng Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định này, nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Theo kế hoạch được phê duyệt, việc lập dự toán và phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm theo nhu cầu xã hội do Đại học Sài Gòn phối hợp với Sở GD&ĐT lập, gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, bố trí dự toán hàng năm.

Trên cơ sở đề nghị của Đại học Sài Gòn có xác nhận chỉ tiêu đào tạo của Sở GD&ĐT, Sở Tài chính đã bố trí đầy đủ kinh phí theo nhu cầu được đề xuất.

Năm 2024, tổng dự toán giao cho Đại học Sài Gòn là 34,314 tỷ đồng , phục vụ chi trả hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên các khóa 21 và 22. Năm 2025, dự toán giao là 34,312 tỷ đồng , bao gồm kinh phí cho các khóa 21, 22 và dự kiến cho khóa 25.

Ngày 6/10, Đại học Sài Gòn có Công văn số 1410/ĐHSG-KHTC đề nghị bổ sung dự toán kinh phí năm 2025 với tổng số tiền 64,002 tỷ đồng cho sinh viên các khóa 21, 22, 23 và 24. Trên cơ sở đó, ngày 29/10/2025, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 11028/TTr-STC trình UBND TP.HCM về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, trong đó có nội dung bổ sung 64,002 tỷ đồng cho Đại học Sài Gòn nhằm đảm bảo kinh phí hỗ trợ sinh viên sư phạm các khóa 23 và 24.

Đối với năm 2026, Sở Tài chính đã tổng hợp và dự kiến bố trí kinh phí 99,404 tỷ đồng theo đề nghị của Đại học Sài Gòn, phục vụ chi trả hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên các khóa 22, 23 và 24. Sở Tài chính khẳng định việc bố trí dự toán kinh phí hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định 116 đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định và tiến độ hàng năm.

Còn về công tác tác giải ngân và chi trả trực tiếp cho sinh viên, Sở Tài chính khẳng định đây là trách nhiệm của Đại học Sài Gòn. Do đó, sở đề nghị Đại học Sài Gòn trực tiếp cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ chi trả cụ thể đến từng sinh viên.