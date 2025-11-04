Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trường đại học ở TP.HCM phải hoàn trả học phí đến 79 tỷ đồng

  • Thứ ba, 4/11/2025 16:37 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Số tiền học phí học kỳ 2 của hai năm học đã thu vượt quy định mà Đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM) phải hoàn trả lại lên tới 79 tỷ đồng.

Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 4/11, liên quan đến việc thu tiền học phí vượt quy định, đại diện Đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM) cho biết tổng số tiền phải hoàn trả là 79 tỷ đồng.

Đối tượng được hoàn trả là sinh viên các hệ đào tạo trình độ đại học đã nộp học phí học kỳ 2 trong hai năm học 2021-2022 và 2022-2023, sau khi nhà trường rà soát và phát hiện đã thu vượt mức so với quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết thêm ban đầu, trường lên kế hoạch thực hiện hoàn trả tiền cho sinh viên từ tháng 6/2025. Tuy nhiên, thời điểm này, tỉnh Bình Dương (cũ) đang trong giai đoạn sáp nhập với TP.HCM nên tạm dừng đến khi ổn định mới thực hiện.

Trong tổng số tiền 79 tỷ đồng hoàn trả, căn cứ vào danh sách thống kê sinh viên, nhà trường sẽ khấu trừ khoảng 30 tỷ đồng vào tiền học phí cho các năm học tiếp theo đối với sinh viên đang theo học tại trường. Các sinh viên đã ra trường hoặc lý do khác, nhà trường sẽ chuyển khoản theo danh sách.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Đại học Thủ Dầu Một sẽ hoàn trả lại số tiền thu chênh lệch vượt mức theo quy định cho sinh viên.

Về hình thức chi trả, nhà trường cho biết đối với sinh viên đang học, số học phí hoàn trả được phân bổ trừ vào học phí năm học 2025-2026. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, nghỉ học, tạm dừng, nhà trường sẽ thực hiện hoàn trả lại cho sinh viên sau khi sinh viên hoàn tất các khoản nợ học phí (nếu có) và cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản và tên ngân hàng giao dịch của sinh viên.

Để nhận tiền hoàn trả, sinh viên cung cấp thông tin về trường, gồm căn cước công dân, tên ngân hàng, số tài khoản (số tài khoản hợp lệ là số tài khoản của cá nhân sinh viên đang còn sử dụng, không chấp nhận số tài khoản mượn của người khác).

Nhà trường cũng lưu ý thời hạn cung cấp thông tin đến hết ngày 30/11, quá thời hạn trên, sinh viên không cập nhật thông tin theo đúng quy định như đã hướng dẫn hoặc sai thông tin sẽ không được hoàn trả và số tiền trên sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nhà trường sẽ tổng hợp, kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng và chi trả cho sinh viên trước ngày 15/12.

