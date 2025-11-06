Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sóng biển Quy Nhơn dữ dội, trời đen kịt trước bão số 13

  • Thứ năm, 6/11/2025 18:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 6/11, tại bãi biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), từng đợt sóng biển dâng cao, cuộn mạnh, liên tiếp ập vào bờ khi bão số 13 áp sát.

bao so 13 anh 1

Chiều 6/11, biển Quy Nhơn dậy sóng trước thời điểm bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ.
bao so 13 anh 2

Biển Quy Nhơn với dải cát vàng vốn đông người tắm và dạo mát mỗi ngày, nay đứng trước bão số 13, từng đợt sóng biển dâng cao, cuộn mạnh. Gió rít từng hồi mang theo hơi nước mặn chát, tạo nên khung cảnh dữ dội.
bao so 13 anh 3

Sóng biển cuộn mạnh, dâng cao...
bao so 13 anh 4

bao so 13 anh 5bao so 13 anh 6

Bầu trời đen kịt, sóng biển dâng cao liên tục ập vào bờ.

bao so 13 anh 7

UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo cấm đường do bão số 13 sắp đổ bộ.

bao so 13 anh 8

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu mọi người khu vực phía Đông tỉnh không được ra đường từ 15h30, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ 17h hôm nay.

