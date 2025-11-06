Sóng biển Quy Nhơn dữ dội, trời đen kịt trước bão số 13

Biển Quy Nhơn với dải cát vàng vốn đông người tắm và dạo mát mỗi ngày, nay đứng trước bão số 13, từng đợt sóng biển dâng cao, cuộn mạnh. Gió rít từng hồi mang theo hơi nước mặn chát, tạo nên khung cảnh dữ dội.

UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo cấm đường do bão số 13 sắp đổ bộ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu mọi người khu vực phía Đông tỉnh không được ra đường từ 15h30, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ 17h hôm nay.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

