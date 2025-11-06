Người 14 năm tìm đồ thất lạc cho du khách ở Đà Nẵng

"Người hùng" Phan Thanh Trinh (Đà Nẵng) tình nguyện tìm đồ thất lạc cho du khách trên biển suốt nhiều năm. Mỗi khi trao lại tài sản, anh cho rằng cuộc sống ghi thêm một niềm vui.

Chiếc máy dò kim loại ngầm là "bạn đồng hành" của người đàn ông này.

Đầu tháng 8, Phan Thanh Trinh (41 tuổi, TP Đà Nẵng), hiện công tác tại Đội Quản lý trật tự du lịch biển, thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, được nhiều người biết đến sau khi giúp du khách Lein Riches (Australia) tìm lại nhẫn kim cương đánh rơi trên bãi biển Cửa Đại (phường Hội An Đông).

Hành động này được Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khen thưởng. Sau đó, du khách Australia cũng gửi lời cảm ơn, kèm theo hình ảnh con gái ông đang đeo chiếc nhẫn quý: "Cảm ơn Thanh Trinh và bạn đã giúp kỳ nghỉ của gia đình tôi ở Việt Nam trở nên hoàn hảo. Anh ấy chỉ nhận nụ hôn của tôi".

Đây chỉ là một trong vô số lần Thanh Trinh giúp du khách tìm lại đồ thất lạc. Song, anh chưa một lần nhận tiền hậu tạ.

Anh Trinh cùng người bạn tìm thấy nhẫn kim cương của du khách Australia ở bãi tắm Cửa Đại vào ngày 1/8.

Công việc chính của Thanh Trinh là đảm bảo an ninh trật tự trên các bãi biển, phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp. Mùa du lịch cao điểm, việc làm quá giờ để hỗ trợ du khách bị lạc con, mất đồ, gặp sự cố là thường xuyên, dù không có phụ cấp. Hiện anh gắn bó với công việc này 14 năm.

Hình ảnh người đàn ông da rám nắng, ôm theo máy dò kim loại ngầm đã trở nên quen thuộc. Năm 2020, anh tự mua chiếc máy này từ nước ngoài. Thích cảm giác săn kho báu, ngoài giờ làm, anh mang máy rà trên cát, lặn xuống biển. Không ngờ, sở thích này giúp đỡ được nhiều du khách đánh rơi đồ đạc.

"Sau đợt dịch Covid-19, thấy một du khách loay hoay tìm chìa khóa xe rơi trên cát. Tôi mang máy, rà một giờ mới tìm được. Đó là lần đầu tiên tôi giúp khách tắm biển tìm lại đồ vật bằng chiếc máy này. Thấy hữu ích, tôi dặn đồng nghiệp và các hàng quán dọc biển nếu phát hiện du khách rơi đồ cứ liên hệ tôi", anh nói.

Chiếc nhẫn cưới bạch kim được trao trả lại du khách Huế ngày 10/8.

Bất kể sáng sớm hay chiều tối, khi nghe tin du khách đánh rơi tài sản, Thanh Trinh lại vội vã vác máy chạy đi. Giữa tháng 9 vừa qua, thấy một du khách đăng tải trên MXH rằng vừa đánh rơi sợi dây chuyền ở xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), anh không ngại lái xe 63 km đến dò tìm. Đáng tiếc, đây lại là lần hiếm hoi anh không tìm thấy.

Giữa tháng 8, một du khách Huế sơ suất đánh rơi nhẫn cưới 20 năm tại biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng). Khi được nhờ, Thanh Trinh lập tức có mặt cùng máy dò kim loại. Tưởng chừng vô vọng, nhưng anh đã tìm thấy chiếc nhẫn vùi sâu trong cát sau nhiều giờ khiến cô gái mừng rối rít.

Các món đồ anh tìm lại cho du khách có thể là sợi dây chuyền vàng gần 100 triệu đồng, nhẫn đính hôn hay điện thoại có giá trị. Vào cuối tháng 6, hai du khách nữ đến tắm biển trước công viên Lăng Ông, họ cho 2 chiếc điện thoại vào trong nón, đào hố chôn xuống cát. Nhưng sóng bất ngờ đánh mạnh, xóa hết dấu vết.

Hai cô gái hốt hoảng đi tìm và nhờ cứu giúp. Anh lập tức cùng đồng nghiệp rà tìm dưới mưa to. Vài giờ sau, hai chiếc chiếc điện thoại được tìm thấy dưới lớp cát dày.

Du khách nữ tìm thấy điện thoại vào tháng 6 (áo sọc) và một du khách khác mừng rỡ khi nhận lại điện thoại đánh rơi vào tháng 2.

Theo Thanh Trinh, khó để tìm đồ đánh rơi trên biển. Sau khi thu thập thông tin từ du khách, anh phải khoanh vùng khu vực đồ rơi dựa vào vị trí, thời gian, thủy triều. Thời gian rà tìm có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí là cả ngày. Mỗi khi du khách tìm được đồ thất lạc, anh thường chụp ảnh, đăng tải trên trang cá nhân như một cuốn nhật ký.

"Du khách hay gửi tiền cảm ơn, nhưng tôi từ chối. Người Đà Nẵng là vậy. Nếu giúp đỡ họ nhiệt tình, không nhận gì, họ sẽ nhớ và kể cho bạn bè về một Việt Nam hiếu khách, đáng đến. Chứng kiến du khách vui mừng khi tìm được tài sản, nhận được cái ôm, nụ cười từ họ, đó là động lực vô giá", anh bày tỏ.

Trong nửa đầu năm 2025, có 31 trường hợp được Đội Quản lý trật tự du lịch biển Đà Nẵng trao trả tài sản thất lạc. Trong đó có 12 trường hợp là du khách nước ngoài.