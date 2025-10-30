Khách Tây luống cuống nhìn khách sạn ngập dần trong lũ ở Hội An

Gặp trận lũ lịch sử khi đến Hội An (Đà Nẵng) và Huế, nhiều du khách nước ngoài kẹt trong khách sạn, đồng hành cùng người dân địa phương trong cảnh mất điện và thiếu thức ăn.

Khách nước ngoài được sơ tán bằng thuyền ở Hội An (Đà Nẵng) vào khoảng 11h, ngày 28/10. Ảnh: Huy Nguyễn.

Chiều ngày 29/10, Jess (du khách Tây Ban Nha) và bạn gái mặc áo phao, ngồi trên thuyền sơ tán đến một khách sạn ở khu cao ráo để ở tạm, sau 2 ngày sống trong cảnh ngập nước ở Đà Nẵng. Anh cho biết mình vẫn chưa "hoàn hồn", nhưng may mắn đã vượt qua.

Trước đó, ngày 25/10, cặp đôi đến Đà Nẵng, thuê một căn hộ ở phường Hội An. Cả 2 dự định ở lại một tuần để tham quan, nhưng kế hoạch sụp đổ từ ngày 26/10, khi trời bắt đầu mưa nhiều, nước sông có dấu hiệu dâng xăm xắp mặt đường.

Ban đầu, anh nghĩ nước dâng do mưa là bình thường. Đến ngày 27/10, nước tràn qua cửa, anh bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Nước dâng không ngừng, đến ngày 28/10 ngập ước chừng gần 2 m, cửa không mở được, tôi mang vội hộp bánh và chạy lên tầng trên. Mọi thứ dần chìm trong nước, không điện, thức ăn ít ỏi. Laptop gần như hỏng, pin dự phòng sắp cạn kiệt. Tôi đã thực sự hoảng sợ, bạn gái tôi khóc nức nở, liên tục tìm kiếm thông tin khi nào nước sẽ rút và đăng bài nhờ giúp đỡ", Jess kể.

Chiều tối ngày 28/10 và sáng ngày 29/10, nước vẫn ngập đến nửa cửa ra vào khiến Jess bất lực. Ảnh: Jess.

Sau vài giờ cầu cứu, Jess và bạn gái được người dân và chính quyền hỗ trợ sơ tán. Anh không thể tin mình vừa trải qua trận lụt lịch sử ở Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên cặp đôi du khách người Tây Ban Nha ngồi trên một chiếc thuyền gỗ, cùng nhiều khách nước ngoài khác, đi giữa phố cổ Hội An.

Đến Hội An 4 ngày trước khi phố cổ ngập trong biển nước, Braden M (du khách Australia) thức trắng đêm ngày 27/10 để kiểm tra mực nước. Từng chứng kiến cảnh ngập lụt ở quê hương, nhưng với anh, trận lụt trong chuyến du lịch lần này nặng hơn rất nhiều. Mỗi giờ trôi qua, nước dâng càng cao. Sáng ngày 28/10, tầng trệt khách sạn chỉ toàn nước.

Du khách người Australia ngồi thuyền sơ tán ngày 28/10. Ảnh: Braden M.

"Tôi gọi nhân viên để xin đổi phòng tầng cao hơn, nhưng khách sạn thông báo rằng khách lưu trú sẽ ngồi thuyền để di tản tới những khu vực cao. Tôi mừng rỡ, chỉ mong được đến nơi an toàn thật nhanh. Nhìn xung quanh, đường phố ngập nặng, tôi thất thần, ôm chặt đồ đạc", Braden M nhớ lại.

Cảnh ngập lụt khiến anh đôi chút thất vọng vì không được trải nghiệm mì Quảng và tham quan phố cổ. Tuy nhiên, anh luôn yêu mến Hội An và sẽ quay lại vào ngày thời tiết đẹp hơn.

Trong khi đó, nước lũ cũng bao vây bốn bề ở Huế khiến Elisa (du khách Italy) kẹt ở khách sạn suốt 12 giờ, đói lả vì không đủ thức ăn. Tối ngày 26/10, khi cô đáp chuyến bay đến Huế, trời mưa rất to. Đến sáng hôm sau, nước ngoài đường dâng cao gần đầu gối một người lớn. Nhân viên khách sạn rào chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào, nhưng cuối cùng sảnh vẫn ngập nặng.

Thức ăn Elisa có là túi sandwich, trong phòng sẵn vài chai nước suối, nhưng không đủ cho nhóm 3 người.

Cảnh ngập trước khách sạn Elisa lưu trú ngày 27/10. Ảnh: Elisa.

Nhìn xuống, nước dâng quá một mét, khách sạn mất điện. Khoảng một giờ sau, khách sạn chuẩn bị thuyền sơ tán, có khoảng 6-7 khách khách đi cùng cô.

"Ngồi trên thuyền cảm giác như một cuộc chạy đua, người ướt sũng, tôi chỉ thở phào khi thuyền cập nơi an toàn. Người dân nơi đây vẫn lạc quan, mỉm cười để trấn an tôi. Tôi ngồi chung thuyền với một người thợ may, cô ấy nói căn nhà đã hoàn toàn biến mất trong biển nước khiến tim tôi bóp nghẹn. Mưa lũ đã gây thiệt hại quá nhiều", cô chia sẻ.

Với Elisa, đây là chuyến du lịch đáng nhớ. Cô tin những người dân sẽ vượt qua và du lịch sớm phục hồi.

Sáng ngày 30/10, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, dữ liệu đo được trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) cho thấy mực nước đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964. Mực nước tính đến 7h trên sông Thu Bồn ở mức 3,32 m, trên báo động 3 (1,32 m). Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống chậm và xuống ở trên mức báo động 2. Riêng sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An tiếp tục ở trên mức báo động 3.

Ở Huế, sau khi đạt đỉnh lũ vào tối 29/10, mực nước các triền sông đã giảm xuống còn 3,89 m. Trước đó, vào tối ngày 27/10, mực nước sông Hương đạt đỉnh 5,05 m và sau đó xuống nhưng do mưa lớn nên nước lũ tràn về. Đường phố sáng nay mức độ ngập giảm, nhưng vẫn còn ngập nặng.