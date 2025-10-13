Sóng gió ngày trở lại của 'nàng thơ' Thạch Trang, Lê Hà Trúc

Thạch Trang và Lê Hà Trúc đồng loạt nhận về phản ứng tiêu cực khi trở lại MXH sau thời gian dài im lặng, chưa thể xoa dịu công chúng dù đã xin lỗi nhiều lần.

Tối 12/10, YouTuber Thạch Trang (tên thật Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998) chính thức đăng tải vlog mới mang tên “Life goes on” (tạm dịch: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn”) sau gần 3 tháng im lặng.

Sau loạt lùm xùm liên quan đến công việc và đời tư, Thạch Trang không còn hoạt động trên mạng xã hội. Vlog mới đánh dấu sự trở lại của YouTuber này sau gần một quý “ở ẩn”.

Trước đó, ngày 7/10, Lê Hà Trúc cũng chính thức trở lại mạng xã hội sau gần 3 tháng im ắng. Cả 2 “nàng thơ” này đều nhận về làn sóng chỉ trích lớn khi rục rịch quay lại, cho thấy làn sóng phẫn nộ vẫn chưa nguôi ngoai.

Thạch Trang bị tẩy chay khi tung vlog chữa lành

Ở đoạn đầu video, cô chia sẻ: “Mình rất nhớ việc quay và edit video. Sau khi cầm máy và quay những cảnh nhỏ về cuộc sống hàng ngày, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, mình cảm thấy trong lòng thật sự bình yên”.

Thạch Trang vẫn bị chỉ trích khi trở lại MXH. Ảnh: @thach_trangg.

Tuy nhiên, sự trở lại của Thạch Trang nhanh chóng nhận về những luồng ý kiến trái chiều. Phần lớn chỉ trích hành động đăng tải vlog “như chưa có chuyện gì xảy ra” của cô, cho rằng YouTuber này nỗ lực “tẩy trắng” sau loạt ồn ào trong năm nay.

Một số còn nhắc lại phát ngôn của chủ tài khoản kênh YouTube yo bae trong clip liệt kê loạt khủng hoảng truyền thông trước đó. Cụ thể, yo bae dự đoán rằng Thạch Trang sẽ trở lại với các vlog chữa lành. Thực tế hiện nay diễn ra đúng với phán đoán của cô.

Mặc dù giữ im lặng trong thời gian dài, Thạch Trang dường như chưa thể xoa dịu công chúng. Làn sóng phẫn nộ hướng về phía YouTuber này vẫn xuất hiện trên mạng xã hội.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận lại lên tiếng bênh vực influencer sinh năm 1998, cho rằng hành động chỉ trích kéo dài từ khán giả có xu hướng “chặn đường sống” của Thạch Trang. Họ nhận định rằng làn sóng tẩy chay này tương đối tiêu cực.

Tối 27/6, YouTuber Thạch Trang đăng tải bài viết giải quyết nghi vấn đạo nhái tranh của một số tác giả nước ngoài, cho biết đây là “cập nhật cuối cùng” liên quan đến vụ việc. Tổng cộng, cô công khai xin lỗi khán giả 3 lần.

Năm nay, cô đối mặt với loạt ồn ào như lợi dụng tình cảm của người hâm mộ để thuê cộng tác viên hỗ trợ sự kiện giá rẻ, đạo nhái tranh và bán merchandise giống hàng trên sàn TMĐT với giá thành cao gấp nhiều lần.

Lê Hà Trúc bị chỉ trích vì khoe từ thiện

Sau khi đăng tải những story đầu tiên trên trang cá nhân Instagram, đánh dấu sự trở lại, Lê Hà Trúc chia sẻ ảnh chụp màn hình chuyển khoản ủng hộ đồng bào bão lũ vào ngày 8/10.

Mặc dù Hà Trúc đã che bớt số tiền gửi đi, song vẫn để lộ một số dấu hiệu cho thấy khoản ủng hộ lên đến hàng chục hoặc hàng trăm triệu đồng. Số tiền được gửi về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Lê Hà Trúc nhận về những ý kiến tiêu cực khi khoe từ thiện. Ảnh: @lehatruc.

Hành động này của vợ “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam” Nguyễn Quang Đạt nhanh chóng ghi nhận những phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng Hà Trúc tiếp tục “phông bạt”, khoe mẽ chuyện từ thiện.

Cộng đồng mạng cho rằng động thái này nhằm mục đích “tẩy trắng” lùm xùm giữa năm cho influencer sinh năm 1996. Thậm chí, nhiều người dùng còn chia sẻ lại loạt bài đăng “bóc phốt” Hà Trúc trên mạng xã hội Threads, khiến con đường trở lại của cô thêm phần khó khăn.

Từ đầu tháng 7, Lê Hà Trúc trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Ồn ào bắt đầu từ một bài đăng trên nền tảng Threads, bàn về thái độ, cách ứng xử của Hà Trúc với người theo dõi.

Hình ảnh hoàn hảo quá mức của cô trên mạng xã hội bị cho là phi thực tế. Những nhận xét như “gồng”, “làm màu”,... được cộng đồng mạng dành cho vợ của cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt.

Lê Hà Trúc còn bị cho là thường xuyên đáp trả, có thái độ bất lịch sự trước những lời nhận xét, góp ý từ phía khán giả. Cô nhiều lần xóa bình luận, chặn, thậm chí tranh cãi với người theo dõi.

Ngoài ra, một số ý kiến còn chỉ trích thái độ làm việc của Hà Trúc với nhãn hàng. Cô bị nhận xét là thích nổi bật khi tham gia sự kiện, đòi hỏi khi kết hợp với một số thương hiệu.

Cuối cùng, sự việc bó hoa cưới được Lê Hà Trúc giới thiệu là do bạn thân thực hiện thực tế thuộc về một tiệm hoa tại TP.HCM cũng gây thất vọng. Sau đó, bạn thân của cô phải lên tiếng giải thích về vụ việc.

Lời xin lỗi vào ngày 16/7 của cô không nhận được sự đồng tình, cảm thông, thậm chí góp phần khiến số lượng người theo dõi tiếp tục giảm.