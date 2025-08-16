Sốt và đau đầu dữ dội, bé trai mắc phải căn bệnh nguy hiểm

Nhập viện với sốt cao, đau đầu, buồn nôn, bé 12 tuổi được chẩn đoán viêm màng não mủ - một trong những thể bệnh thần kinh nguy hiểm nhất.

Viêm màng não mủ là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong nhóm bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh nhi L.M.P. (12 tuổi, trú tại Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Nhi, Trung tâm Y tế Tiên Yên, đã tiến hành thăm khám lâm sàng, chỉ định chụp chiếu và xét nghiệm.

Đồng thời, bệnh nhi được hội chẩn liên khoa giữa khoa Nhi và khoa Truyền nhiễm, kết hợp chọc dò dịch não tủy. Kết quả xác định bé bị viêm màng não mủ - một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong nhóm bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương.

Sau khi có chẩn đoán chính xác, bệnh nhi được chuyển đến khoa Truyền nhiễm để điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng. Nhờ phác đồ điều trị phù hợp và sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ, chỉ sau 10 ngày, tình trạng bệnh của bé cải thiện rõ rệt. Hiện bé tỉnh táo, vận động linh hoạt, các chỉ số xét nghiệm dần trở lại bình thường.

Bác sĩ chuyên khoa I Trịnh Thị Tâm, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Tiên Yên, cho biết viêm màng não mủ là căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, tiến triển nhanh và có thể để lại di chứng nặng nề nếu không được điều trị kịp thời. Triệu chứng khởi phát đột ngột như sốt cao, đau đầu, cứng gáy, buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng, hoặc xuất huyết dưới da bất thường.

Theo bác sĩ Tâm, nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn triệu chứng viêm màng não với cảm cúm hoặc viêm đường hô hấp thông thường, dẫn đến việc tự ý điều trị tại nhà kéo dài. Điều này khiến trẻ đến viện trong tình trạng nặng, gây khó khăn cho việc chẩn đoán và can thiệp y tế. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh viêm màng não có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như tổn thương não, áp xe não, động kinh, điếc, thậm chí đe dọa tính mạng do phù não hoặc suy hô hấp nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo khi trẻ có các biểu hiện bất thường như sốt cao không rõ nguyên nhân, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, lơ mơ, co giật hoặc nhạy cảm với ánh sáng, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra và chẩn đoán.

Việc phát hiện và điều trị sớm quyết định khả năng cứu sống và hạn chế di chứng, đặc biệt với trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu. Trong quá trình điều trị, người bệnh cần tuân thủ nghiêm phác đồ của bác sĩ, tái khám đúng lịch và báo ngay nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường để được can thiệp kịp thời.