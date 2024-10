Sức sống nghệ thuật đương đại ở Triển lãm UOB Painting of the Year

Từng đến tham quan triển lãm tác phẩm của cuộc thi UOB Painting of the Year qua các năm ở Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Singapore, Bryan Wilson (34 tuổi, Australia) bày tỏ đây là lần đầu anh được chiêm ngưỡng các tác phẩm từ cuộc thi UOB Painting of the Year tại Việt Nam. “Tôi thích cách thể hiện của tác phẩm thắng giải năm nay, đầy bất ngờ và việc lựa chọn chất liệu rất ấn tượng. Tôi cũng thích Xếp máy bay - một tác phẩm khiến bạn nghĩ nó làm từ kim loại nhưng thực tế thì không phải vậy”, anh Bryan nói thêm.