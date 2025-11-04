Sương mù phủ kín phố biển Nha Trang

Từ sáng sớm, sương mù giăng kín bầu trời thành phố Nha Trang, những tòa nhà cao tầng dọc bờ biển ẩn hiện trong làn sương trắng xóa, cả thành phố như được khoác lên tấm áo mỏng mang vẻ đẹp kỳ ảo.

Nhìn từ cầu Trần Phú ra biển sáng nay, không thấy rõ được những con sóng, chỉ thấy một màu trắng mờ bao phủ khắp mặt nước..

Trên đường Phạm Văn Đồng, các phương tiện di chuyển chậm, bật đèn sương mù để đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân và du khách dừng lại ven đường, hướng máy ảnh về phía Tháp Bà, núi San, núi Cô Tiên đang ẩn hiện trong làn sương, ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của thành phố biển vốn quen với nắng vàng và bầu trời trong xanh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, sương mù xuất hiện do nhiệt độ ban đêm giảm, độ ẩm không khí cao và gió nhẹ, khiến hơi nước ngưng tụ ở tầng thấp.

Hiện tượng này thường gặp khi giao mùa, tuy nhiên năm nay sương dày và lan rộng hơn bình thường.

Đến gần 8h sáng, khi ánh nắng bắt đầu chiếu xuống, màn sương dần tan biến, để lộ ra thành phố biển hiện đại, sôi động, với những tuyến đường ven biển sáng bừng, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời và những dãy khách sạn, nhà cao tầng nổi bật trong không gian trong trẻo sau sương.

Dù chỉ kéo dài vài giờ, lớp sương mù buổi sớm đã khiến Nha Trang trở nên khác, vừa huyền ảo, vừa nên thơ. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh “thành phố trong mây”, thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.

