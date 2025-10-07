Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

SUV châu Âu bỏ màn hình giải trí, thay bằng kẹp điện thoại

  • Thứ ba, 7/10/2025 19:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bản cơ sở của Opel Frontera ở Đức có sẵn kẹp điện thoại di động tại trung tâm táp-lô, nơi thông thường sẽ bố trí màn hình thông tin giải trí.

Theo Carscoops, một người dùng Reddit tại Đức vừa phát hiện phiên bản tiêu chuẩn của Opel Frontera bán cho khách hàng nước này trang bị sẵn kẹp điện thoại trên táp-lô, thay vì một màn hình thông tin giải trí trung tâm như phần lớn ôtô trên thị trường.

Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của Opel tại Đức, bản cơ sở của Frontera bị lược bỏ một vài tính năng có sẵn trên các phiên bản GS và Ultimate cao cấp hơn.

Vẫn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch sau vô lăng nhưng Opel Frontera bản tiêu chuẩn không có màn hình giải trí trung tâm. Tại vị trí này trên táp-lô, người dùng sẽ được trang bị sẵn một kẹp điện thoại.

Chiếc SUV của thương hiệu thuộc tập đoàn Stellantis được trang bị hệ thống radio cơ bản, micro để ra lệnh bằng giọng nói, thực hiện cuộc gọi. Hai loa trước chỉ hoạt động khi điện thoại được kết nối với xe qua Bluetooth.

man hinh cam ung anh 1man hinh cam ung anh 2

Opel Frontera bản tiêu chuẩn vẫn có cổng sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh thiết bị di động. Hệ thống điều hòa của xe là loại chỉnh cơ với các núm xoay đặt trên bảng táp-lô.

Hãng xe Đức cung cấp gói Tech trị giá 1.000 EUR (khoảng 1.200 USD), cho phép chủ xe bổ sung màn hình cảm ứng 10 inch, định vị, camera lùi, sạc không dây và bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước tích hợp ngăn chứa đồ.

Gói Comfort giá trị tương đương sẽ có thêm sưởi ghế và vô lăng, điều hòa tự động. Gói Design trị giá 450 EUR (khoảng 525 USD) bao gồm mui xe màu trắng, thanh ray gắn giá nóc màu đen và các chi tiết màu trắng trên bộ mâm 16 inch.

man hinh cam ung anh 3

Tại Đức, Opel Frontera bản Edition tiêu chuẩn có giá khởi điểm 24.190 EUR (tương đương 28.300 USD) cho tùy chọn hệ truyền động Hybrid 110 sử dụng động cơ 1.2L.

Đáng chú ý, dường như chỉ Opel Frontera Edition ở Đức bị loại bỏ màn hình thông tin giải trí trung tâm. Phiên bản rẻ nhất của mẫu SUV này ở Pháp vẫn có màn hình cảm ứng trên táp-lô, giá bán cũng thấp hơn, khởi điểm 23.845 EUR tương đương 27.900 USD.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Stellantis lại dừng sản xuất ôtô vì bán ế

Một số mẫu xe thuộc các thương hiệu Alfa Romeo, Fiat, Opel... sẽ bị tạm dừng sản xuất do sức bán kém tại châu Âu.

07:20 26/9/2025

Cụm màn hình khổng lồ trên Porsche Cayenne thuần điện

Porsche Cayenne Electric sẽ được trang bị màn hình cong ở trung tâm táp-lô, thiết kế liền mạch với màn hình ở ghế phụ.

10:21 1/10/2025

Phúc Hậu

màn hình cảm ứng Opel Frontera bản tiêu chuẩn bản cơ sở SUV Stellantis Đức kẹp điện thoại

    Đọc tiếp

    Xe Opel cho cac nang hinh anh

    Xe Opel cho các nàng

    08:43 30/6/2008 08:43 30/6/2008

    0

    (Zing) Hãng Opel của Đức tung ra chiếc Agila có kiểu dáng mềm mại và thực dụng, dễ dàng lọt mắt xanh của những cô gái độc thân, thích tụ tập và đi shopping.

    GM dem Opel bo cho hinh anh

    GM đem Opel bỏ chợ

    10:04 8/5/2009 10:04 8/5/2009

    0

    Với tình hình tài chính bấp bênh, hãng Opel từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Đây cũng chính là nguồn gốc của hàng loạt tin đồn về việc công ty mẹ GM Europe đang dự định rũ bỏ “đứa con” tại Đức.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý