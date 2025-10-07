SUV châu Âu bỏ màn hình giải trí, thay bằng kẹp điện thoại

Bản cơ sở của Opel Frontera ở Đức có sẵn kẹp điện thoại di động tại trung tâm táp-lô, nơi thông thường sẽ bố trí màn hình thông tin giải trí.

Theo Carscoops, một người dùng Reddit tại Đức vừa phát hiện phiên bản tiêu chuẩn của Opel Frontera bán cho khách hàng nước này trang bị sẵn kẹp điện thoại trên táp-lô, thay vì một màn hình thông tin giải trí trung tâm như phần lớn ôtô trên thị trường.

Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của Opel tại Đức, bản cơ sở của Frontera bị lược bỏ một vài tính năng có sẵn trên các phiên bản GS và Ultimate cao cấp hơn.

Vẫn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch sau vô lăng nhưng Opel Frontera bản tiêu chuẩn không có màn hình giải trí trung tâm. Tại vị trí này trên táp-lô, người dùng sẽ được trang bị sẵn một kẹp điện thoại.

Chiếc SUV của thương hiệu thuộc tập đoàn Stellantis được trang bị hệ thống radio cơ bản, micro để ra lệnh bằng giọng nói, thực hiện cuộc gọi. Hai loa trước chỉ hoạt động khi điện thoại được kết nối với xe qua Bluetooth.

Opel Frontera bản tiêu chuẩn vẫn có cổng sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh thiết bị di động. Hệ thống điều hòa của xe là loại chỉnh cơ với các núm xoay đặt trên bảng táp-lô.

Hãng xe Đức cung cấp gói Tech trị giá 1.000 EUR (khoảng 1.200 USD ), cho phép chủ xe bổ sung màn hình cảm ứng 10 inch, định vị, camera lùi, sạc không dây và bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước tích hợp ngăn chứa đồ.

Gói Comfort giá trị tương đương sẽ có thêm sưởi ghế và vô lăng, điều hòa tự động. Gói Design trị giá 450 EUR (khoảng 525 USD ) bao gồm mui xe màu trắng, thanh ray gắn giá nóc màu đen và các chi tiết màu trắng trên bộ mâm 16 inch.

Tại Đức, Opel Frontera bản Edition tiêu chuẩn có giá khởi điểm 24.190 EUR (tương đương 28.300 USD ) cho tùy chọn hệ truyền động Hybrid 110 sử dụng động cơ 1.2L.

Đáng chú ý, dường như chỉ Opel Frontera Edition ở Đức bị loại bỏ màn hình thông tin giải trí trung tâm. Phiên bản rẻ nhất của mẫu SUV này ở Pháp vẫn có màn hình cảm ứng trên táp-lô, giá bán cũng thấp hơn, khởi điểm 23.845 EUR tương đương 27.900 USD .