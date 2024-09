Tác dụng của củ nghệ với một số bệnh ngoài da

Củ nghệ là một loại gia vị không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có nhiều lợi ích với làn da…

Củ nghệ là nguồn cung cấp curcumin, một polyphenol có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, tốt cho các tình trạng viêm, hội chứng chuyển hóa, đau và các tình trạng thoái hóa mắt. Vậy củ nghệ có lợi ích gì đối với làn da?

Lợi ích của củ nghệ với làn da

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng củ nghệ và curcumin có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe đối với một số bệnh về da:

Mụn trứng cá

Curcumin là một phương pháp điều trị thay thế tiềm năng cho mụn trứng cá, một tình trạng da xảy ra khi nang lông bị tắc nghẽn bởi dầu và tế bào da chết.

Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến hơn ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Các nghiên cứu trên mô hình chuột về mụn trứng cá cho thấy hoạt động kháng khuẩn được cải thiện sau khi điều trị bằng gel chứa curcumin và axit lauric.

Viêm da dị ứng

Viêm da dị ứng thường bắt đầu ở thời thơ ấu và thường biến mất khi đến tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, một số người có thể bị bệnh này muộn hơn ở tuổi trưởng thành với các triệu chứng bao gồm da khô, ngứa và phát ban đỏ có thể xuất hiện trên da đầu, mặt, tay và chân.

Ở các nước châu Á, việc sử dụng curcumin để điều trị bệnh chàm là một phương pháp phổ biến.

Một nghiên cứu sử dụng kem chiết xuất thảo dược có chứa curcumin cho thấy làm giảm nhiều triệu chứng của bệnh chàm. Mặc dù kết quả của nghiên cứu này rất khả quan, cần có nhiều thử nghiệm lâm sàng hơn để xác định hiệu quả của nghệ trong điều trị viêm da dị ứng.

Curcumin giúp chữa lành vết thương bao gồm cả việc ngăn ngừa bệnh vẩy nến.

Quầng thâm dưới mắt

Ngoài việc giúp điều trị các tình trạng da như mụn trứng cá, nghệ còn được sử dụng như một chất làm sáng da, đặc biệt là vùng dưới mắt.

Gel curcumin cũng được báo cáo là có thể cải thiện tình trạng thay đổi sắc tố do da bị tổn thương do ánh sáng (do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời).

Bệnh ghẻ

Ghẻ là một loại bệnh nhiễm trùng ngoài da, do sự xâm nhập của loài ve Sarcoptes scabiei trên da, với các triệu chứng bao gồm phát ban và ngứa dữ dội. Hai loại thuốc thường được sử dụng nhất để điều trị ghẻ là kem permethrin và thuốc ivermectin uống.

Tuy nhiên, một số tinh dầu có đặc tính kháng khuẩn như dầu cây trà, đinh hương, dầu neem và nghệ cũng đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ sống sót của loài ve này.

Bệnh vẩy nến

Bệnh vẩy nến là một rối loạn tự miễn dịch trên da, tạo ra các mảng da có vảy có thể gây ngứa. Trong một nghiên cứu trên động vật, một công thức dạng gel chứa 1% curcumin đã cải thiện tình trạng viêm giống bệnh vẩy nến.

Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra những lợi ích của curcumin, bao gồm cả việc ngăn ngừa bệnh vẩy nến. Nghiên cứu trên chuột cho thấy, curcumin làm chậm quá trình hoạt hóa các kênh kali trong tế bào T, đóng vai trò trong giai đoạn đầu của bệnh vẩy nến.

Curcumin giúp chữa lành vết thương bằng cách làm giảm phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với vết thương ngoài da, như tình trạng viêm và oxy hóa.

Việc sử dụng curcumin tại chỗ góp phần tạo hạt, hình thành mô mới, lắng đọng collagen (tăng cường sức mạnh của vết thương), tái tạo mô (phục hồi các đặc điểm của mô) và co vết thương (giảm kích thước của vết thương).

Cách sử dụng nghệ

Nghệ có nhiều dạng khác nhau, bao gồm:

- Dạng tinh dầu có thể thêm vào kem, gel, mặt nạ dưỡng da và dầu gội cùng với các thành phần tự nhiên khác như dầu dừa và tinh chất hoa.

- Nghệ có thể trộn thành dạng sệt và bôi lên vết thương, có thể được sử dụng trong trà (nghệ là thành phần phổ biến trong trà chai) và các chất bổ sung để cải thiện một số tình trạng như đau khớp, rối loạn tiêu hóa.

- Có một số loại kem giảm đau tại chỗ có chứa nghệ và các thành phần khác như menthol, long não và methyl salicylate. Những loại này có thể được mua không cần đơn thuốc.

- Chiết xuất bột nghệ phối hợp với các thành phần thảo dược khác có trong các chất bổ sung chế độ ăn uống dưới dạng viên nang.

Trước khi quyết định sử dụng bất kỳ loại chất bổ sung chế độ ăn uống nào, nhất là khi bạn đang dùng các thuốc theo đơn, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ xem việc sử dụng nghệ có an toàn cho bạn hay không, vì nghệ có thể tương tác với các thuốc điều trị khi dùng cùng nhau.