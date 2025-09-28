Tại sao các 'nàng thơ' sụp đổ?

Sự sụp đổ hình tượng của các "nàng thơ" như Lê Hà Trúc hay Thạch Trang đến từ khác biệt lớn giữa hình ảnh hoàn hảo quá mức trên MXH và thực tế cuộc sống.

Lê Hà Trúc đăng tải bài viết xin lỗi về thái độ trong công việc, cuộc sống. Ảnh: @lehatruc.

Hình tượng “nàng thơ” trên mạng xã hội ngày càng được nhiều cô gái hưởng ứng, có khả năng tạo cảm giác ấm áp, bình yên và gần gũi, phù hợp với xu hướng nội dung “chữa lành” trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, trong năm nay, nhiều “nàng thơ” YouTube, Instagram hay TikTok tại Việt Nam bất ngờ gặp ồn ào liên quan đến cả sự nghiệp và đời tư. Hình tượng tưởng như hoàn hảo của các cô gái nhanh chóng sụp đổ trước công chúng, cho thấy sự khác biệt lớn giữa đời sống thực tế và hình ảnh trên mạng xã hội.

Thạch Trang, Lê Hà Trúc hay Nguyễn Hoàng Diệu Vy là những cái tên nằm trong danh sách này.

Nổi bật giữa thị trường nội dung ồn ào

Khái niệm “nàng thơ” vốn xuất hiện trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo từ điển Anh ngữ Oxford, “muse” (tạm dịch “nàng thơ”) là người mang đến cảm hứng, chất liệu sáng tác cho hoạ sĩ, nhạc sĩ hay nhà văn.

Với cách kiến giải trên, hình tượng này tương đối đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, khi mạng xã hội trở nên phổ biến, “nàng thơ” dần mang những đặc điểm cụ thể hơn, bao gồm vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng, gần gũi, mang hơi hướm hoài cổ, gợi liên tưởng đến thiên nhiên.

Thạch Trang sở hữu số lượng lớn người theo dõi nhờ hình tượng "nàng thơ" trong sáng trên MXH. Ảnh: @thach_trangg.

Các cô gái xây dựng hình ảnh này thường trang điểm tối giản, diện trang phục màu sắc trung tính, bay bổng. Về nội dung, các “nàng thơ” mạng xã hội có xu hướng chia sẻ lối sống nhẹ nhàng, cảnh sắc tự nhiên, sử dụng màu sắc ấm áp trong hình ảnh, video, hạn chế hiệu ứng thị giác mạnh.

Nhờ những đặc điểm này, họ dễ dàng nhận được sự yêu mến, thậm chí hâm mộ, từ phía người theo dõi, trở nên nổi bật giữa thị trường nội dung ồn ào, náo nhiệt. Khác với những người sử dụng chiêu trò để thu hút sự chú ý, quan tâm trong thời gian ngắn, các “nàng thơ” có khả năng duy trì sức hút lâu dài, xây dựng cộng đồng người theo dõi trung thành.

Hình tượng này cũng phù hợp với các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, lối sống, được nhận xét là dễ “bán cảm xúc” cho khách hàng, tiếp cận đối tượng người tiêu dùng yêu thích cái đẹp, sự bình yên, mong muốn thư giãn giữa cuộc sống bộn bề.

Trên thực tế, cả Thạch Trang và Lê Hà Trúc đều từng hợp tác với các nhà mốt danh tiếng, thương hiệu mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da mặt hàng đầu. Với cộng đồng người theo dõi trung thành và lượng tương tác đều đặn, họ giúp nhãn hàng tiếp cận một bộ phận người tiêu dùng tiềm năng.

Dễ sụp đổ

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm, phù hợp với thị hiếu của một nhóm khán giả, hình tượng “nàng thơ” dễ dàng gặp một số rủi ro nhất định. Những hình ảnh hoàn hảo quá mức trên mạng xã hội có khả năng trở nên xa cách, thiếu chân thực, khiến khán giả thất vọng khi ồn ào xảy ra.

Trong bài đăng xin lỗi hồi giữa tháng 7, Lê Hà Trúc viết: “Bên cạnh công việc của một influencer (người có sức ảnh hưởng), Trúc vẫn giống như bao cô gái khác, có những buồn vui trong cuộc sống, có những lúc vô tư, có những ngày ‘down mood’”.

Lê Hà Trúc bị chỉ trích vì "làm màu", "gồng" trên MXH. Ảnh: @lehatruc.

Đúng với chia sẻ của Hà Trúc, các “nàng thơ” cũng có những sai lầm, khuyết điểm. Tuy nhiên, vì trước đó họ tập trung xây dựng hình tượng hoàn hảo quá mức, nên dễ khiến công chúng thất vọng lúc lùm xùm liên quan đến sự nghiệp và đời tư xảy ra.

Cả Lê Hà Trúc và Nguyễn Hoàng Diệu Vy đều bị nhận xét là “sống ảo”, “làm màu”, “tô hồng” chuyện tình cảm, cuộc sống cá nhân, xây dựng hình tượng phi thực tế.

Sự khác biệt giữa hình ảnh đẹp trên mạng xã hội và thực tế đời sống tạo ra sự hoang mang, nghi ngờ, mất niềm tin. Những vết nứt này góp phần khiến hình tượng “nàng thơ” sụp đổ.

Hơn nữa, các nhà sáng tạo nội dung có thói quen chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, thường để lại digital footprint (tạm dịch: “dấu vết kỹ thuật số”). Từ đó, anti fan dễ dàng đào lại phát ngôn trong quá khứ, nối dài cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Trường hợp của Thạch Trang chính là ví dụ điển hình. Dù “nàng thơ” này đã chọn cách im lặng sau khi xin lỗi, đính chính, giải quyết vấn đề đạo nhái, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục liệt kê những lùm xùm trong quá khứ của cô, bao gồm chuyến du lịch một mình với người lạ ở Nhật Bản và phát ngôn phủ nhận sự ủng hộ của gia đình, bạn bè trên con đường du học, xây dựng kênh YouTube.

Như vậy, có thể thấy, hình tượng “nàng thơ” chính là con dao hai lưỡi đối với các nhà sáng tạo nội dung, nhanh chóng tạo tình cảm mến mộ, song cũng dễ dàng sụp đổ.