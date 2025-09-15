Ồn ào không hồi kết của 'nàng thơ YouTube'

Khủng hoảng truyền thông của Thạch Trang tiếp tục nối dài khi người dùng mạng xã hội đào lại phát ngôn trước đó. Cô bị cho là phủ nhận sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè.

Ồn ào của Thạch Trang (tên thật Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998) vẫn chưa kết thúc. Cụ thể, bài đăng chỉ trích phát ngôn “bắt đầu từ số 0” của YouTuber sinh năm 1998 ghi nhận hơn 350.000 lượt xem trên mạng xã hội Threads.

Đây là câu nói nằm trong phần chia sẻ “How I Built My Life From Scratch?” (tạm dịch: “Tôi xây dựng cuộc đời từ con số 0 thế nào?”) của Thạch Trang tại sự kiện TED x FPT University HCMC hồi năm ngoái.

Chia sẻ của Thạch Trang tại sự kiện TED x FPT University HCMC hồi năm 2024 bị tìm lại, tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Ảnh: @thach_trangg.

“Khi mới đến Đức, tôi không có bạn bè, người thân và tiền bạc. Tôi không thuộc về nơi nào, hoàn toàn một mình”, cô nói.

Tuy nhiên, cũng trong bài thuyết trình này, Thạch Trang thừa nhận sự chu cấp về mặt tài chính từ phía gia đình trong những năm tháng du học. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng nữ YouTuber phủ nhận công sức, sự ủng hộ từ bố mẹ trên hành trình trưởng thành.

“Việc phụ huynh tài trợ ăn ở vốn là đặc quyền lớn. Thật nực cười khi cô ấy vẫn cố chứng minh mình ‘làm từ con số 0’”, chủ tài khoản đăng tải bài viết trên Threads nhấn mạnh.

Ngoài ra, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cũng cho biết Thạch Trang lập kênh YouTube cùng bạn, không bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung một mình. Do đó, phát ngôn của cô bị cho là đi ngược lại với thực tế, phủ nhận sự hỗ trợ từ bạn bè.

Trên thực tế, thông tin về người sáng lập kênh YouTube cùng Thạch Trang vẫn chưa được xác nhận.

Trong khi một số chỉ trích thái độ phủ nhận đối với nỗ lực chu cấp của gia đình và sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía bạn bè, nhiều người lại lên tiếng bênh vực cô, cho rằng câu nói chỉ mang ý nghĩa nhấn mạnh nỗ lực tự thân của một du học sinh ở nơi đất khách quê người.

Nhìn chung, tranh cãi xoay quanh Thạch Trang vẫn chưa kết thúc. Những phát ngôn, ồn ào của cô trong quá khứ liên tục bị đào lại, nối dài làn sóng phẫn nộ, tẩy chay.

Đầu tháng 9, kênh YouTube yo bae bất ngờ đăng tải video liệt kê lại toàn bộ ồn ào xung quanh Thạch Trang từ trước đến nay. Video có tiêu đề “Thạch Trang my20s: Bộ Mặt Thật Của Nàng Thơ Du Học Sinh Đức” xuất hiện sau hơn 2 tháng kể từ khi “nàng thơ YouTube” đưa ra lời xin lỗi, giải thích cuối cùng.

Trước đó, tối 27/6, Thạch Trang đăng tải bài viết giải quyết nghi vấn đạo nhái tranh của một số tác giả nước ngoài, cho biết đây là “cập nhật cuối cùng” liên quan đến vụ việc.

Sau hơn 2 tháng từ cập nhật cuối cùng, cô hoàn toàn im lặng trên mạng xã hội. Thạch Trang cũng không xuất hiện ở các sự kiện nhãn hàng, trong khi tần suất dự sự kiện trước đây tương đối lớn.

Cô vốn là gương mặt quen thuộc của nhiều tuần lễ thời trang trên thế giới. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện nay, việc Thạch Trang có tiếp tục đồng hành với các thương hiệu trong mùa mốt Xuân/Hè 2026 sắp tới hay không trở thành câu hỏi lớn.