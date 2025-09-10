'Nàng thơ' được nhắc đến trong ồn ào của Thạch Trang là ai?

|
Khi những ồn ào liên quan đến YouTuber Thạch Trang bị chủ nhân tài khoản yo bae đào lại, gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày gần đây, Hà Thi (tên đầy đủ là Phạm Thị Hà Thi, sinh năm 2001) bất ngờ trở thành cái tên thu hút sự chú ý. Một số thông tin trên mạng xã hội cho biết Hà Thi là nhân vật trong lùm xùm tình tay ba của Thạch Trang. Trên thực tế, thông tin này chưa được kiểm chứng. Trong lời giải thích cuối cùng vào ngày 27/6, Thạch Trang khẳng định không liên quan đến mối quan hệ tình cảm tay ba nào. Về phía Hà Thi, cô hoàn toàn giữ im lặng.
Hà Thi cũng là một nhà sáng tạo nội dung số, thu hút sự chú ý nhờ nội dung xung quanh cuộc sống du học sinh tại Hà Lan. Cô hiện sở hữu hơn 290.000 người theo dõi trên Instagram và 157.000 lượt đăng ký kênh YouTube có tên bienghe. Giống với Thạch Trang, Hà Thi cũng xây dựng hình ảnh “nàng thơ”. Cô gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng và mái tóc đen dài. “Nàng thơ” này thường xuyên diện trang phục vintage và chụp ảnh film, thu hút sự quan tâm nhờ những khung hình thơ mộng, lãng mạn ở châu Âu.
Trên kênh YouTube, Hà Thi thực hiện các vlog ghi lại các chuyến du lịch, cuộc sống học tập và làm việc hàng ngày. Mỗi cảnh quay của cô đều được đầu tư chỉn chu, cho thấy sự chuyên nghiệp, thể hiện được dấu ấn cá nhân rõ nét. Theo cập nhật trong video mới nhất, Hà Thi hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM, thường tụ tập ăn uống, vui chơi cùng đồng nghiệp, bạn bè. Những khoảnh khắc đời thường gần gũi của cô thu hút nhiều khán giả theo dõi.
Về học vấn, sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Communication and Media, Hà Lan bắt đầu theo học thạc sĩ ngành Communication Science tại Hà Lan vào năm 2022. Trước khi sang Hà Lan du học, cô là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. “Nàng thơ” sinh năm 2001 đạt học lực giỏi 12 năm, từng đoạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, đạt IELTS 7.0. Bên cạnh đó, cô cũng năng nổ tham gia các hoạt động chung, có năng khiếu hát và đàn piano.
Với vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, Hà Thi từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong một cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews trước đây, cô cho hay ban đầu về nước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau đó, cô quyết định học online thêm một năm để dự thi hoa hậu. Lựa chọn này được gia đình, người thân ủng hộ. Hà Thi cũng từng tâm sự rằng cô yêu thích Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga. Đây là hai người đẹp đã khiến cô có thêm động lực đi thi nhan sắc: “Tôi nhớ mãi dự án cõng điện lên bản, giúp đỡ người dân thôn Cu Vai của chị Mỹ Linh. Với chị Phương Nga, tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện, dễ mến”.
Với số lượng người theo dõi lớn trên trang cá nhân, hiện nay Hà Thi cũng đảm nhiệm công việc của một KOL, hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp. Cô được các nhãn hàng tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” do chưa từng gặp khủng hoảng truyền thông, sở hữu vẻ ngoài nổi bật và lượng tương tác ổn định. Cô thực hiện bộ ảnh thời trang cho thương hiệu Uniqlo, đồng thời xuất hiện tại sự kiện của Maison Kitsuné trong năm nay.
Dù diện trang phục của nhãn hàng nào, Hà Thi vẫn giữ được phong cách cá nhân, hình ảnh “nàng thơ” vốn gắn liền với tên tuổi. Trong khi Thạch Trang bị kêu gọi tẩy chay, Hà Thi bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm, mến mộ hơn. Hình ảnh đẹp của cô ghi điểm trong lòng công chúng ở thời điểm hiện tại.
