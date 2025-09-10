'Nàng thơ' được nhắc đến trong ồn ào của Thạch Trang là ai?

Với vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, Hà Thi từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong một cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews trước đây, cô cho hay ban đầu về nước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau đó, cô quyết định học online thêm một năm để dự thi hoa hậu. Lựa chọn này được gia đình, người thân ủng hộ. Hà Thi cũng từng tâm sự rằng cô yêu thích Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga. Đây là hai người đẹp đã khiến cô có thêm động lực đi thi nhan sắc: “Tôi nhớ mãi dự án cõng điện lên bản, giúp đỡ người dân thôn Cu Vai của chị Mỹ Linh. Với chị Phương Nga, tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện, dễ mến”.