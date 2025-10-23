Tâm Anh Cầu Giấy - 'siêu phòng khám' hiện đại hàng đầu Hà Nội

Sáng 22/10, Trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội) rộng 17.000 m2, phục vụ 3.000 lượt khách/ngày, đồng bộ công nghệ y tế hiện đại hàng đầu, chính thức đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đánh giá Tâm Anh Cầu Giấy là cơ sở y tế tư nhân tiêu biểu, được đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Ông tin rằng với nền tảng chất lượng đã được khẳng định, “siêu phòng khám” này sẽ vận hành hiệu quả, giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhiều bệnh lý, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Mô hình “siêu phòng khám” hiện đại hàng đầu thủ đô

Tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy (gần ga Chùa Hà), Tâm Anh Cầu Giấy có tổng diện tích hơn 17.000 m2, gần 200 phòng khám và phòng chức năng, gần 1.000 chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế luân phiên phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp cứu chuyên sâu, toàn diện. Phòng khám được đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất và thiết bị y tế hàng đầu thế giới, được xem là “siêu trung tâm khám chữa bệnh” hiện đại bậc nhất thủ đô, hướng tới phục vụ lên đến 3.000 lượt khách mỗi ngày.

“Siêu Phòng khám Đa khoa” Tâm Anh Cầu Giấy chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/10, trở thành cơ sở thứ 5 trong Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh trên toàn quốc.

Ngay thời điểm khai trương, Tâm Anh Cầu Giấy đã có 28 chuyên khoa với các lĩnh vực mũi nhọn như: Cấp cứu tổng hợp - đột quỵ, nội tổng hợp - khám sức khỏe tổng quát, hỗ trợ sinh sản (IVF), sản phụ khoa, nhi, tiêu hóa, tim mạch, thần kinh, mắt công nghệ cao, cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình, nội tiết - đái tháo đường, giảm cân, da liễu - thẩm mỹ da, nội thận - lọc máu… Mỗi chuyên khoa được thiết kế khoa học, giúp người bệnh thuận tiện trong di chuyển.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy với thiết kế 5 tầng nổi, tổng diện tích hơn 17.000 m2, được xem là “siêu trung tâm khám chữa bệnh” hiện đại bậc nhất thủ đô. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho biết: “Mô hình đa chuyên khoa phối hợp là điểm khác biệt của Tâm Anh Cầu Giấy so với các phòng khám nhỏ lẻ. Trung tâm không chỉ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tầm soát tổng quát mà còn điều trị chuyên sâu, công nghệ cao, liên thông toàn diện với hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và các bệnh viện lớn trong, ngoài nước. Nhờ vậy, các chuyên gia, bác sĩ đa chuyên khoa có thể hội chẩn nhanh, đưa ra phác đồ hiệu quả, an toàn, rút ngắn thời gian và chi phí điều trị cho người bệnh”.

Khu khám VIP của Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế như một phòng chờ hạng thương gia sang trọng, yên tĩnh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Đầu tư công nghệ y khoa hiện đại hàng đầu thế giới

TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, cho biết Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại, đồng bộ với Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh trên toàn quốc. Nhiều thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu thế giới mà ngay cả nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP.HCM cũng chưa trang bị.

Tâm Anh Cầu Giấy được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại hàng đầu thế giới. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Có thể kể đến hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 (GE Healthcare, Mỹ) hỗ trợ chẩn đoán sớm và điều trị chính xác các bệnh lý phụ khoa, vô sinh, hiếm muộn; Hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT (Interacoustics, Đan Mạch), tích hợp AI, giúp phát hiện sớm rối loạn tiền đình, chóng mặt, mất thăng bằng; Công nghệ kích thích từ trường xuyên sọ Neuro-MSX (Nga) thế hệ mới nhất, ứng dụng hiệu quả trong điều trị rối loạn thần kinh, trầm cảm, mất ngủ, phục hồi sau đột quỵ; Hệ thống đo gắng sức tim mạch SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL (Séc), giúp phát hiện sớm rối loạn tim mạch tiềm ẩn. Ngoài ra, “siêu phòng khám” này còn đầu tư đồng bộ các hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như máy MRI 1.5 Tesla, siêu âm Doppler 5D, công nghệ FUSION kết hợp hình ảnh siêu âm - CT - MRI, siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ UDFF, hệ thống máy đo loãng xương, X-quang kỹ thuật số thế hệ mới cho hình ảnh sắc nét, an toàn với liều tia thấp…

Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế theo mô hình “bệnh viện trong ngày”, đầy đủ chuyên môn từ sàng lọc, thăm khám đến điều trị chuyên sâu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Liên thông toàn hệ thống, bác sĩ đầu ngành

Tâm Anh Cầu Giấy quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều giáo sư, phó giáo sư từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương. Đặc biệt, nhiều chuyên gia đang giữ vai trò chủ chốt tại các Hội Y khoa quốc gia, như TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam; PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng, Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào học Việt Nam; ThS Trần Văn Dần, Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam…

Nhờ hệ thống dữ liệu y khoa liên thông toàn Hệ thống BVĐK Tâm Anh, người bệnh dù thăm khám tại cơ sở Long Biên hay Cầu Giấy, hoặc thậm chí tại TP.HCM đều được quản lý hồ sơ y tế đầy đủ, thuận tiện tra cứu trong điều trị, chăm sóc với các tiêu chuẩn chuyên môn thống nhất, tối ưu cho người bệnh.