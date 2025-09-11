Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng

Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ cơ sở nha khoa, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi người này có hành vi dùng hung khí đánh, đe dọa khách hàng.

Theo Báo Tienphong, VTC News, ngày 11/9, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ một cơ sở nha khoa, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi người này có hành vi dùng hung khí đánh, đe dọa một khách hàng.

Hôm 3/9, Công an phường Hạnh Thông (TP.HCM) nhận được trình báo của chị N.T.T.T về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ.

Công an thi hành lệnh đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh. Ảnh: CA.

Theo điều tra ban đầu, chị T là khách hàng sử dụng dịch vụ tại cơ sở này. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, chị T và bà Chinh (40 tuổi, thường trú phường An Phú Đông) phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 3/9, chị T cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa để yêu cầu giải quyết. Hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã dùng một cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T. Dù đã có chồng và bảo vệ can ngăn nhưng bà Chinh vẫn tiếp tục hành vi, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Bà Chinh tại cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng". Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm minh vụ việc theo quy định của pháp luật.