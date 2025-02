Tầm soát và điều trị rung nhĩ sớm để tránh nguy cơ suy tim, đột quỵ

Rung nhĩ - bệnh lý rối loạn nhịp tim - là một trong những nguyên nhân phổ biến gây suy tim, đột quỵ.

Hiện nay, phương pháp triệt đốt rung nhĩ bằng sóng cao tần kết hợp hệ thống lập bản đồ 3D có thể giúp “sửa lỗi” nhịp tim cho người bệnh.

Rung nhĩ - căn bệnh nguy hiểm với mọi độ tuổi

Bà N.T.T. (81 tuổi) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện FV trong tình trạng khó thở và suy tim nghiêm trọng. Sau khi loại trừ bệnh lý nền như cường giáp, bệnh mạch vành và trào ngược dạ dày, bác sĩ kết luận bà T. bị suy tim do rung nhĩ dai dẳng kéo dài.

Các bác sĩ khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp thực hiện kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ.

Tại khoa Tim mạch và Tim mach can thiệp, bà T. được các bác sĩ lên phương án điều trị bằng phương pháp triệt đốt rung nhĩ, kết hợp hệ thống lập bản đồ 3D. Bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, các triệu chứng khó thở biến mất, giấc ngủ được cải thiện và chức năng tim trở lại trạng thái gần như bình thường. Bác sĩ Hoàng Quang Minh - khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp - cho biết các trường hợp nhập viện cấp cứu do chứng rung nhĩ gia tăng trong thời gian gần đây.

“Rung nhĩ là tình trạng nhịp tim đập không đều và ở dạng rung. Tim người bình thường đập từ 60 đến 100 lần/phút, nhưng khi bị rung nhĩ, tần số tim có thể tăng lên 200-300 lần/phút. Tình trạng này làm máu lưu thông không đều, dẫn đến hình thành cục máu đông. Các cục máu đông có thể di chuyển lên não gây đột quỵ”, bác sĩ Minh giải thích.

Theo thống kê, cứ 4 người đột quỵ thì có một trường hợp do rung nhĩ. Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng nghìn người đột quỵ vì biến chứng từ căn bệnh này, trong đó tỷ lệ tử vong và tàn phế chiếm phần lớn. Rung nhĩ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là những người có lối sống không lành mạnh với các yếu tố nguy cơ như ít vận động, béo phì, hút thuốc lá, uống rượu bia. Ngoài ra, việc thức khuya, làm việc ca đêm, căng thẳng và trào ngược dạ dày hoặc có lối sống thiếu điều độ cũng góp phần tăng nguy cơ mắc bệnh.

Việc thức khuya, căng thẳng và trào ngược dạ dày tăng nguy cơ mắc rung nhĩ.

Bên cạnh đó, rung nhĩ dễ xuất hiện ở người có tiền sử bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp hoặc bệnh lý tuyến giáp. Theo bác sĩ Minh, điều quan trọng là người dân cần nhận biết sớm dấu hiệu bất thường như tim đập nhanh, hồi hộp, khó thở hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, để thăm khám và điều trị kịp thời.

Áp dụng công nghệ hiện đại để "sửa lỗi" nhịp tim

Hiện nay, các phương pháp điều trị rung nhĩ đạt được nhiều bước tiến vượt bậc nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Điển hình là phương pháp triệt đốt rung nhĩ bằng sóng cao tần kết hợp hệ thống lập bản đồ 3D.

“Hệ thống này giúp bác sĩ xác định chính xác vùng tim cần điều trị, từ đó tăng hiệu quả và giảm thiểu biến chứng. Kết quả cho thấy tỷ lệ thành công của phương pháp này lên đến 98-99% nếu bệnh được phát hiện và điều trị kịp thời”, bác sĩ Minh nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ Minh, Bệnh viện FV triển khai loạt công nghệ tầm soát nhịp tim hiện đại như điện tâm đồ 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày giúp ghi lại bất thường về nhịp tim trong thời gian dài; hoặc cấy máy theo dõi nhịp tim trong 3 năm giúp phát hiện dấu hiệu bất thường cả khi người bệnh không có triệu chứng rõ ràng. Những công nghệ này mở ra cơ hội điều trị sớm và giảm đáng kể tỷ lệ biến chứng nguy hiểm như suy tim, đột quỵ.

Bác sĩ Hoàng Quang Minh tư vấn điều trị rung nhĩ cho bệnh nhân.

Thông thường, bệnh nhân rung nhĩ không nhận biết tình trạng bệnh cho đến khi xảy ra biến chứng. Đa phần phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khi có dấu hiệu suy tim, đột quỵ hoặc cục máu đông. Vì vậy, bác sĩ Minh khuyến cáo người dân nên chủ động tầm soát nhịp tim định kỳ, đặc biệt là nhóm có yếu tố nguy cơ. Bên cạnh đó, người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và thuốc lá. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ trái tim.

Nhờ sự phát triển của y học và công nghệ, rung nhĩ không còn là “án tử” với người bệnh. Điều quan trọng là mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe, lắng nghe cơ thể và tìm đến sự hỗ trợ y tế khi có dấu hiệu bất thường.

“Tầm soát và phát hiện sớm rung nhĩ không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng tài chính từ việc điều trị biến chứng”, bác sĩ Minh nói thêm.

Để biết thêm thông tin về tầm soát và điều trị rung nhĩ, độc giả liên hệ khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp qua số điện thoại 02854113333.