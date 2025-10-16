Tay nắm cửa ẩn - khi vẻ đẹp có thể phải đánh đổi bằng an toàn

Nhiều mẫu xe hiện đại trang bị tay nắm cửa ẩn. Dẫu có tính thẩm mỹ cao, tay nắm cửa ẩn vẫn gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến tính ứng dụng và mức độ an toàn.

Khi Tesla Model S ra mắt công chúng vào năm 2012, tay nắm cửa ẩn trở thành một trong những thiết kế đáng chú ý nhất trên mẫu sedan thuần điện.

Khác với tay nắm cửa thông thường trên phần lớn ôtô điện bấy giờ, trang bị này của Model S nằm ẩn vào thân xe và sẽ tự bật ra khi người lái đến gần hoặc mở khóa thông qua thiết bị di động.

Đẹp, hiện đại và hiệu quả

Theo chuyên trang 36kr, phần lớn nhà sản xuất ôtô lý giải việc trang bị tay nắm cửa ẩn sẽ giúp giảm lực cản gió, cải thiện khí động học và từ đó nâng cao hiệu suất vận hành của xe, nhất là ôtô thuần điện.

Theo ML Vehicle, tay nắm cửa ẩn ngoài cải thiện khí động học còn giúp ôtô sở hữu vẻ ngoài hiện đại hơn. Việc tay nắm cửa nằm ẩn hoàn toàn trong thân xe giúp ôtô trông bóng bẩy hơn, thân xe cũng liền mạch hơn.

Tay nắm cửa ẩn cũng được cho là giúp cải thiện khả năng chống trộm cho ôtô. Khi tài xế đã khóa xe, tay nắm cửa sẽ thu gọn vào thân xe, ngăn tội phạm trộm cắp dễ dàng tiếp cận bên trong cabin.

Việc ôtô được trang bị tay nắm cửa ẩn cũng như một "chỉ dấu" cho hàm lượng công nghệ mà chiếc xe đang sở hữu. Phần lớn tay nắm cửa ẩn dạng điện tử tích hợp các hệ thống tiên tiến, chẳng hạn mở cửa không cần chìa, nhận diện khuôn mặt hoặc tự mở cửa khi người lái đến gần.

Geely EX5 trang bị tay nắm cửa ẩn, cơ chế bật ra/khép vào cơ học.

Tại Việt Nam, không ít mẫu xe đang được trang bị tay nắm cửa dạng ẩn.

Geely EX5 vừa ra mắt gần đây sở hữu tay nắm cửa ẩn, đóng/mở cơ học.

Trên sedan điện BYD Seal, tay nắm cửa ẩn sẽ bật ra khi xe được mở khóa. SUV hạng sang Range Rover Velar cũng có tay nắm cửa ẩn với cơ chế vận hành tương tự BYD Seal.

SUV điện Ford Mustang Mach-E là một trường hợp đặc biệt. Xe không trang bị tay nắm cửa, người dùng sẽ mở khóa thông qua nút bấm trang bị trên các cột B và C của xe.

Ford Mustang Mach-E không bố trí tay nắm cửa. Trên BYD Seal, tay nắm cửa ẩn bật ra tự động khi người dùng mở khóa xe.

Trên thị trường quốc tế, tay nắm cửa ẩn cũng là trang bị khá quen thuộc trên nhiều dòng xe. Chẳng hạn, toàn bộ ôtô điện Tesla có tay nắm cửa ẩn, tuy nhiên cơ chế bật ra cơ học hoặc điện tử khác nhau ở từng dòng xe.

Các mẫu ôtô điện Xiaomi như SU7 và YU7 đều sử dụng tay nắm cửa ẩn dạng điện tử, tương tự SUV điện Jaguar I-Pace.

Xe thể thao Ferrari Roma cũng trang bị tay nắm cửa ẩn, tuy nhiên người dùng có thể dùng tay ấn vào để bật ra và mở cửa, thay vì trông chờ vào hệ thống điện của xe.

Lợi bất cập hại?

Trong một bài phỏng vấn với chuyên trang 36kr, trưởng nhóm R&D của một hãng xe thừa nhận với tay nắm cửa ẩn, lực cản có thể giảm đi, nhưng gần như không đáng kể.

Xe điện Jaguar I-Pace với trang bị tay nắm cửa ẩn.

Còn theo ML Vehicle, tay nắm cửa ẩn ngoài các lợi ích kể trên còn khá bất tiện trong quá trình sử dụng. Khi thời tiết lạnh giá, các tay nắm cửa ẩn dạng điện tử trên ôtô có thể không bật ra, không hoạt động đúng cách, tiềm ẩn nguy cơ "khóa" chủ xe bên ngoài.

Tay nắm cửa ẩn cũng không quá thân thiện với phần đông người dùng, có thể gây ra ít nhiều bối rối trong lần đầu sử dụng.

Đặc biệt hơn, tay nắm cửa ẩn được cho là mang lại những lo ngại về an toàn. Khi ôtô gặp tai nạn, đơn vị cứu hộ sẽ mất nhiều thời gian để định vị tay nắm cửa, cũng như khó mở cửa xe bằng thiết bị này để tiếp cận hành khách bên trong.

Trong vụ việc gần đây tại Trung Quốc, tài xế chiếc Xiaomi SU7 Ultra đã tử vong sau khi chiếc sedan điện đâm vào dải phân cách và bốc cháy. Video ghi lại ở hiện trường cho thấy nhiều người cố gắng mở cửa nhưng bất thành. Lực lượng cứu hộ cũng không thể tiếp cận người bị nạn do lửa lan nhanh và sức nóng quá lớn.

Người đi đường không thể mở cửa xe của chiếc Xiaomi SU7 Ultra gặp nạn.

Một vụ tai nạn giao thông tại Đức cũng ghi nhận cửa mở điện tử trên ôtô điện Tesla không hoạt động. Nhân chứng tại hiện trường cho biết cố gắng mở cửa để cứu người nhưng bất thành. Chỉ một bé trai 9 tuổi tự mình thoát khỏi chiếc xe đang bốc cháy, 3 người khác mắc kẹt trong xe tử vong.

Tại Trung Quốc, các tiêu chuẩn an toàn mới nhất liên quan đến tay nắm cửa ôtô đang được công khai để lấy ý kiến đóng góp. Quy định này dự kiến loại bỏ tay nắm cửa ẩn hoàn toàn trên ôtô, song vẫn cho phép dùng dạng bán ẩn hoặc truyền thống, miễn là có cơ chế mở cơ học dự phòng.

Nhìn nhận một cách khách quan, tay nắm cửa ẩn rõ ràng có những bất tiện với người chưa quen sử dụng, thậm chí đôi lúc hóa trở ngại dành cho nỗ lực cứu hộ trong trường hợp ôtô gặp tai nạn.

Tuy nhiên khi ôtô gặp nạn lúc cửa xe đã khóa từ bên trong, người bên ngoài chỉ có duy nhất giải pháp phá kính hoặc toàn bộ hệ cửa xe, không thể kỳ vọng mở được cửa bằng cách giật lấy tay nắm.

Do đó về cơ bản, vai trò của tay nắm cửa thông thường và tay nắm cửa ẩn đều sẽ tương tự nhau trong trường hợp ôtô không may gặp nạn, cần sự trợ giúp từ bên ngoài.