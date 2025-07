Thạc sĩ Stanford xấu hổ sau 100 lần xin việc thất bại

Chính thức mở bán vé đại nhạc hội 8Wonder 2025 có DJ Snake, DPR IAN

8Wonder 2025 "Moments of Wonder" chính thức mở bán vé từ ngày 1/8, mang đến đại tiệc âm nhạc với DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN cùng các nghệ sĩ Việt như Hòa Minzy, SOOBIN.