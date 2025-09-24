Tham ô tài sản, cựu Chủ tịch xã ở Đắk Lắk cùng 5 thuộc cấp lĩnh án tù

Cựu Chủ tịch xã Sơn Giang Nguyễn Thái Hưng cùng 5 thuộc cấp bị tuyên án tù vì tham ô, gây thất thoát hơn 2,1 tỷ đồng ngân sách.

Chiều 24/9, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 2) tuyên án đối với 6 bị cáo liên quan vụ tham ô, gây thất thoát ngân sách tại UBND xã Sơn Giang (nay là xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk).

Nguyễn Thái Hưng - cựu Chủ tịch UBND xã Sơn Giang.

Nguyễn Thái Hưng (SN 1979), cựu Chủ tịch UBND xã Sơn Giang lãng án 11 năm tù cho hai tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời phải nộp phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Cùng tội danh, Nguyễn Thị Thu (SN 1989), cựu kế toán xã, bị phạt 16 năm tù; Nguyễn Huyền Trang (SN 1993) 3 năm 6 tháng tù; Lê Văn Dương (SN 1983), cựu Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, 2 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Việt An (SN 1993), cựu thủ quỹ, nhận mức án 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trần Thị Hường (SN 1987), cựu kế toán, bị tuyên 6 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021 đến năm 2023, Thu là kế toán UBND xã Sơn Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống chứng từ chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang hơn 2,1 tỷ đồng .

Khi đó, Hưng là Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, chỉ đạo Thu lập khống hồ sơ thanh toán 4 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, rút tiền ngân sách Nhà nước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thống nhất cùng Thu chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang gần 240 triệu đồng, không thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền gần 1,9 tỷ đồng .

Trang là em ruột Thu đã nhiều lần giúp sức cho Thu chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang với số tiền gần 430 triệu đồng.

Dương cựu Phó Chủ tịch MTTQVN xã Sơn Giang đã 2 lần giúp sức cho Thu chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang hơn 90 triệu đồng.

An là thủ quỹ của UBND xã Sơn Giang, đã không quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt để Thu chiếm đoạt sử dụng cá nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 200 triệu đồng.

Hường là kế toán của UBND xã Sơn Giang, đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao để Thu chiếm đoạt tiền của UBND xã Sơn Giang, gây thiệt hại tài sản nhà nước 160 triệu đồng.

21 cá nhân cho Thu mượn tài khoản ngân hàng để lập chứng từ rút tiền ngân sách Nhà nước, nhưng những người này không biết việc Thu lập khống chứng từ, chiếm đoạt tiền của ngân sách sử dụng cá nhân nên không đồng phạm với Thu.

Các bị cáo đã nộp khắc phục gần 2 tỷ đồng , trong đó Thu 1,1 tỷ đồng , Hưng 300 triệu đồng, Hường 160 triệu đồng, An 20 triệu đồng, Trang 260 triệu đồng, Dương 140 triệu đồng.