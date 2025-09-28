Thành phố du lịch Italy 'đánh thuế chó'

Du khách đến Bolzano (Italy) cùng thú cưng sẽ phải chi thêm tiền vì chính quyền thành phố quyết định "áp thuế chó" nhằm bù đắp chi phí làm sạch đường phố.

Một chú chó corgi ở Bolzano, nơi cuộc sống của loài chó có thể trở nên tốn kém hơn. Ảnh: Cavan Images/Alamy.

Từ năm 2026, du khách đưa chó đến thành phố Bolzano, miền Bắc Italy, sẽ phải trả 1,5 euro mỗi ngày (gần 2 USD ) cho thú cưng, trong nỗ lực đối phó tình trạng quá tải du lịch và chi phí dọn vệ sinh ngày càng gia tăng.

Không chỉ du khách, cư dân địa phương cũng được yêu cầu đóng 100 euro mỗi năm cho mỗi con chó. Chính quyền cho biết khoản phí này nhằm bù đắp chi phí làm sạch đường phố, đồng thời đầu tư xây dựng các công viên riêng cho chó và chủ nuôi.

Tuy vậy, tin đồn chó có thể bị cấm vào các công viên công cộng vẫn chưa được xác nhận, theo CNN.

Trước đó, Bolzano từng gây tranh cãi khi yêu cầu chủ chó phải trả phí để đăng ký ADN thú cưng, nhằm xác định và phạt người không dọn chất thải.

Hiện mức phạt cho hành vi bỏ lại chất thải chó trên đường phố có thể lên tới 600 euro. Theo quy định mới, những người đã đăng ký ADN cho chó sẽ được miễn khoản thuế này trong 2 năm đầu.

Một trong những khu phố cổ, cạnh quảng trường, thu hút khách du lịch của thành phố Bolzano. Ảnh: Bence Bezeredy.

Ông Luis Walcher, Ủy viên Hội đồng tỉnh, người đưa ra biện pháp này, khẳng định đây là một chính sách công bằng vì chỉ liên quan đến chủ chó. Nếu không, việc dọn dẹp vỉa hè sẽ trở thành gánh nặng cho toàn bộ cộng đồng, trong khi ai cũng thấy rác thải trên đường phố chỉ đến từ chó.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo vệ động vật lên tiếng phản đối. Bà Carla Rocchi, Chủ tịch ENPA (Cơ quan bảo vệ động vật quốc gia Italy), cho rằng chính sách này gây tổn hại cho hình ảnh địa phương.

"Sau thất bại tốn kém của dự án ADN chó, thay vì tập trung vào giáo dục ý thức, tăng cường kiểm tra và nâng cao nhận thức cộng đồng, chúng ta lại chọn giải pháp đánh thuế động vật và chủ nuôi", bà nói.

Một chú chó được lấy mẫu ADN ở Bolzano vào năm 2024. Ảnh: Christoph Sator.

Theo bà Rocchi, sắc thuế không chỉ khiến các gia đình và du khách mang theo thú cưng bị thiệt thòi, mà còn gửi đi thông điệp sai lệch: biến động vật thành "người nộp thuế".

Bà cho rằng việc đánh thuế là "nghịch lý ở một vùng sống nhờ du lịch và lòng hiếu khách", nhấn mạnh chó không phải món đồ xa xỉ mà là một phần của gia đình.

"Đánh thuế chó không giải quyết được hành vi thiếu ý thức của số ít, mà chỉ khiến du lịch có trách nhiệm bị cản trở và tệ hơn là khuyến khích bỏ rơi thú cưng", bà nói.