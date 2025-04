Thấy gì khi Dior xóa tên Thùy Tiên?

Hành động xoá tên Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên từ phía Dior cho thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc liên quan đến pháp lý mà nàng hậu vướng phải.

Ồn ào của Thuỳ Tiên tác động tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu mà cô đại diện.

Ngày 7/4, thương hiệu thời trang Dior chính thức loại bỏ tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên khỏi một bài đăng Facebook quy tụ dàn sao tham dự show thời trang Thu/Đông 2025.

Nhà mốt xa xỉ Pháp đưa ra quyết định này sau khi Thùy Tiên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định "có liên quan" đến vụ án kẹo Kera. Ngày 4/4, Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh trong 2 tháng, đồng thời bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng vì hành vi không thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về việc được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Chỉ mới một tháng trước, nàng hậu được nhãn hàng bổ nhiệm vào vị trí Friend of the House. Ngay sau đó, lùm xùm quảng cáo lố của cô xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu. Hành động “vô tiền khoáng hậu” của Dior tại Việt Nam cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Hành động hiếm của Dior

Trong lịch sử hợp tác với các ngôi sao, nhà mốt Dior hiếm khi phải đưa ra quyết định hủy bỏ hợp đồng.

Ví dụ, đầu năm 2024, diễn viên Hàn Quốc Han Soo Hee vướng tin đồn tình ái, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, cô vẫn xuất hiện đều đặn tại các sự kiện, show thời trang của Dior với vai trò Đại sứ thương hiệu (Brand Ambassador). Ồn ào tình tay ba của nữ diễn viên không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ hợp tác.

Thùy Tiên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Dior tại Việt Nam.

Có thể thấy, đối với những lùm xùm mang tính chất cá nhân, không ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng, xã hội, nhãn hàng thời trang Pháp thường giữ im lặng, ít khi đi đến bước chấm dứt mối quan hệ.

Đối với trường hợp của Thùy Tiên, cô được xem là “bạn thân thương hiệu” Dior đầu tiên tại Việt Nam. Vì vậy, dừng hợp tác không phải một quyết định đơn giản, cần thời gian cân nhắc kỹ lưỡng. Đó có thể là lý do nhà mốt này không có động thái chính thức trong một tháng qua.

Khi vụ việc được xác định liên quan đến pháp lý, kéo theo áp lực dư luận lớn, nhãn hàng Pháp mới hành động. Động thái của Dior gợi liên tưởng đến quyết định huỷ bỏ hợp đồng đại sứ thương hiệu trong đêm của Prada với nam diễn viên Lý Dịch Phong (Trung Quốc) khi anh bị bắt vì mua dâm nhiều lần.

Về phía Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô cũng ẩn hơn 1.000 bài viết trên tài khoản Instagram, bao gồm các hình ảnh liên quan đến Dior. Hai tài khoản Facebook và TikTok cũng đã biến mất.

Khi người dùng truy cập vào fanpage có tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ nhận được thông báo: “Bạn hiện không xem được nội dung này. Lỗi này thường do chủ sở hữu chỉ chia sẻ nội dung với một nhóm nhỏ, thay đổi người được xem hoặc đã xóa nội dung”. Trước đó, số lượng lớn người dùng mạng xã hội Việt Nam để lại bình luận chỉ trích, thể hiện sự phẫn nộ phía dưới những bài đăng này.

Xử lý trong im lặng

Đến nay, Dior vẫn chưa đưa ra thông báo rõ ràng về hợp đồng Friend of the House với Thùy Tiên. Hành động âm thầm xoá tên của nhãn hàng phần nào cho thấy mong muốn xử lý sự việc trong im lặng, tránh gây ồn ào thêm.

Trên thực tế, tài khoản Instagram chính thức của Dior chưa từng đăng tải hình ảnh Thùy Tiên. Trong khi đó, các ngôi sao cùng tham dự show thời trang Thu/Đông 2025 với nàng hậu liên tục xuất hiện trên kênh truyền thông của nhãn hàng.

Vì không bắt đầu ồn ào, thương hiệu cũng có thể kết thúc mối quan hệ này trong im lặng, tránh tác động đến những khách hàng chưa biết về sự việc.

Dior âm thầm gỡ bỏ tên của Thùy Tiên trong bài đăng trên Facebook.

Hơn nữa, các nhà mốt xa xỉ thường chỉ thông cáo về việc chấm dứt hợp đồng với các ngôi sao đảm nhiệm vị trí Brand Ambassador. Sức ảnh hưởng của Friend of the House nhỏ hơn nhiều so với Brand Ambassador.

“Bạn thân thương hiệu” được hiểu là những ngôi sao có cơ hội diện sản phẩm mới ra mắt, tham dự sự kiện, chiến dịch truyền thông của nhãn hàng.

Friend of the House có thể là influencer, người mẫu hay ca sĩ có phong cách phù hợp với hình ảnh mà nhãn hàng theo đuổi. Họ không cần có sức ảnh hưởng bùng nổ, nhưng vẫn sở hữu số lượng người theo dõi trung thành, có tiềm năng mang lại doanh thu cho nhãn hàng.

Đặc biệt, bạn đồng hành của nhà mốt không sở hữu mối quan hệ gắn bó mật thiết, ký hợp đồng với nhiều điều khoản ràng buộc như đại sứ. Họ không phải xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với đặc tính của nhãn hiệu. Do đó, mức độ ảnh hưởng từ danh tiếng cá nhân của ngôi sao đến hình ảnh thương hiệu không quá lớn.

Như vậy, cách xử lý hiện tại của Dior phần nào xoa dịu được công chúng, song không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động truyền thông, kinh doanh, được đánh giá là một chiến lược khá khôn ngoan.