Thấy gì từ kỳ tích 3 người sống sót sau 48 giờ trôi dạt ở biển Lý Sơn

Theo người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cứu hộ, 3 người sống sót giữa biển Lý Sơn trong cơn bão số 13 Kalmaegi là nhờ sự bình tĩnh, kỹ năng cùng kinh nghiệm cá nhân.

Anh Lê Văn Sanh ở thời điểm được phát hiện sau hai ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Nguyễn Hoàng Ngân/Đảo Lý Sơn.

Những ngày qua, câu chuyện 3 người sống sót sau hơn 48 giờ trôi dạt lênh đênh trên biển Lý Sơn, giữa đợt sóng dữ của cơn bão số 13 Kalmaegi được ví như "phép màu đời thực".

Trưa 6/11, nhìn thấy ông Dương Quang Cường (44 tuổi) nhảy xuống biển giữa lúc cơn bão đổ bộ, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) lập tức mang áo phao, chèo thuyền thúng ra cứu hộ.

20h cùng ngày chiếc thuyền thúng lật úp, cả 3 bị sóng đánh mạnh và tản ra xa. Đến trưa 8/11, sau hai ngày trôi dạt, ông Quang là người đầu tiên được cứu lên. Và chiều tối cùng ngày, ông Sanh và ông Cường cũng lần lượt được cứu sống.

Theo dõi diễn biến vụ việc, ông Nhâm Quang Văn - người sáng lập và đội trưởng của Đội cứu hộ cứu nạn 116 - gọi sự sống sót của họ là "kỳ tích khó ngờ".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Văn, người đã có 10 năm cùng cả đội tham gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đường thủy miễn phí, cho rằng tâm lý tốt, kinh nghiệm và kỹ năng sống ở vùng biển đã giúp những người dân sống sót kỳ diệu.

"Để sinh tồn khi trôi dạt trên biển, điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh", ông Văn nhấn mạnh. Sự bình tĩnh đã giúp cả 3 nạn nhân phán đoán được tình hình, biết nên làm gì để sống sót sau hàng chục tiếng lênh đênh giữa biển.

Ông Quang đã uống nước mưa, ăn những loài hải sản trôi dạt trên mặt biển. Ảnh: Đảo Lý Sơn/Facebook.

Dựa trên hiểu biết của mình, ông Văn phân tích trong tình huống trôi dạt trên biển, người bị nạn nên thả lỏng để thân mình nương theo dòng nước thay vì cố bơi hay vùng vẫy, gây mất sức.

"Nước biển khác với nước ở sông, hồ. Nồng độ muối trong nước biển cao giúp dễ nổi, người có khả năng lấy hơi có thể dễ dàng nằm nổi trên mặt nước", ông Văn nói, cho rằng việc giữ sức là quan trọng, để khi thấy có tàu thuyền hoặc đội cứu hộ, có thể ra tín hiệu cầu cứu.

Khi lênh đênh trên biển, người bị nạn cũng nên cố gắng tìm vật bám, dù là nhỏ nhất, để nổi tạm thời.

Nước uống và đồ ăn là hai thứ cần thiết để sinh tồn, trong đó nước cấp thiết hơn đồ ăn. Tuy nhiên, việc uống nhiều nước biển có thể gây ngộ độc, kiệt sức.

"Nếu không có nước mưa hay nước ngọt, không còn cách nào khác là uống một ít nước biển. Còn đồ ăn thì trôi dạt như vậy, chỉ có thể vớt được gì ăn nấy, miễn là không độc để cầm cự", ông Văn nói.

Trong trường hợp của những nạn nhân trôi dạt trên biển Lý Sơn, họ đã uống nước mưa và thêm ít ngụm nước muối.Theo lời ông Sanh, ông may mắn khi đã vớt được chai nước suối và ăn phần còn nguyên của quả táo thối. Trong đêm 7/11 đến sáng 8/11, lúc quá khát, ông có uống một ngụm nước biển cầm cự, vớt được ít cua chết, cá chết, rong biển...

Còn ông Quang, trong lúc kiệt sức vì vật lộn với sóng lớn giữa biển khơi, mỗi khi thấy khát, ông lại ngửa mặt lên trời uống nước mưa, uống thêm vài ngụm nước biển, ăn các loài hải sản trôi nổi.

Theo ông Nhâm Quang Văn, chiếc áo phao cũng là thứ quan trọng, không chỉ giúp người bị nạn nổi tốt hơn mà còn là dấu hiệu cho tàu thuyền, đội cứu hộ đi qua dễ nhìn thấy. "Nếu không phải một người giỏi kỹ năng bơi và nằm nổi trên nước, không được cởi áo phao vì rất nguy hiểm".

Đội cứu hộ cứu nạn 116 tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 ở Hạ Long vào cuối tháng 7. Ảnh: Đội cứu hộ cứu nạn 116/FB.

Ngày 8/11, khi được cứu lên sau hai ngày lênh đênh trên biển, các nạn nhân đều có dấu hiệu kiệt sức, tay chân rã rời, thậm chí có người có dấu hiệu nói sảng.

Ông Văn cho biết điều đầu tiên khi đội cứu hộ tiếp cận và cứu được nạn nhân là trấn an, giúp họ ổn định tinh thần, tiếp đến là kiểm tra tình hình và đưa đi cấp cứu, điều trị. "Nếu có cho họ ăn hay uống nước cũng phải cho ăn uống từng chút một, vì cơ thể bị đói vài ngày như vậy không thể ngay lập tức thích nghi trở lại", ông nói.

Sau hai đêm không ngủ vì lo lắng chờ tin, những người dân ở Lý Sơn vỡ òa hạnh phúc, không thể tin cả 3 nạn nhân đều trở về và dần hồi phục sức khỏe. Ngoài những kỹ năng sống sau nhiều năm sống ở vùng biển, việc 3 người dân đều sống sót còn dựa một phần vào may mắn, phần lớn hơn là sự gan lì và tinh thần không bỏ cuộc.