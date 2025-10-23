Thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ở Đắk Lắk đối diện hình thức kỷ luật nào?

Thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp giữa sân trường khi đang trong thời gian thi hành kỷ luật cảnh cáo. Theo quy định, hình thức kỷ luật mới không thể nhẹ hơn mức hiện tại.

Liên quan vụ thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định”, trao đổi với Tiền Phong chiều 22/10, ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, Đắk Lắk) cho biết nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng kiểm điểm.

Trong cuộc họp, thầy giáo Đàng Tảng, người có hành động bóp cổ đồng nghiệp giữa sân trường, không viết bản kiểm điểm, thiếu tinh thần cầu thị. Thậm chí, thầy Tảng còn có thái độ thách thức, khiêu khích.

Sau khi xem xét toàn diện sự việc cũng như thái độ của thầy Tảng, Hội đồng kiểm điểm đã đề nghị thi hành kỷ luật. Do đó, nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật. Dự kiến thứ bảy tuần này, Hội đồng kỷ luật của trường sẽ tiếp tục họp để đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp thông tin thêm theo quy định, đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, có ba mức kỷ luật gồm: Khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

Tuy nhiên, thầy Tảng đang trong thời gian thi hành kỷ luật cảnh cáo (quyết định kỷ luật ban hành vào đầu năm 2025). Do đó, theo quy định, hình thức kỷ luật mới không thể nhẹ hơn mức hiện tại.

“Nhà trường đang thực hiện quy trình xử lý theo quy định, gồm: Tổ chức họp kiểm điểm, họp Hội đồng kỷ luật, báo cáo kết quả và hình thức xử lý lên Sở GD&ĐT - đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để chỉ đạo”, ông Nguyễn Tiến Dũng nói thêm.

Như Tiền Phong đưa tin, ông Tảng từng 5 lần bị kỷ luật. Trước khi được điều chuyển về trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông từng giảng dạy tại trường THPT Trần Nhân Tông. Tại đây, ông bị kỷ luật 3 lần.

Cụ thể, năm 2013, ông bị khiển trách do vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm và tát học sinh, lăng mạ đồng nghiệp, vu khống lãnh đạo, tự ý thu giữ điện thoại học sinh nhưng không hoàn trả.

Năm 2016, ông Tảng bị cảnh cáo và bị kéo dài thời gian nâng lương vì không có giáo án, dạy sai kiến thức, đập vỡ điện thoại học sinh, xúc phạm học sinh dân tộc thiểu số, chống đối lãnh đạo.

Năm 2019, ông Tảng tiếp tục bị cảnh cáo vì đi dạy không có giáo án, đập bảng, đánh học sinh ngay trước mặt người dự giờ. Khi nhận văn bản nhắc nhở, ông ném giấy xuống đất, thể hiện thái độ xem thường nội quy nhà trường.

Sau đó, ông Tảng được chuyển về trường THPT Võ Nguyên Giáp. Tại đây, ông bị khiển trách vào tháng 1/2024 vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể học sinh. Một năm sau (tức tháng 1/2025), ông Tảng tiếp tục bị cảnh cáo với hành vi tương tự như trên.

Đỉnh điểm của chuỗi vi phạm là sự việc nghiêm trọng xảy ra vào sáng 3/10/2025. Khi thầy Nguyễn Trúc Sinh, Bí thư Đoàn trường, đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trật tự trong khuôn viên trường, nhắc nhở ông Đàng Tảng vì đỗ xe không đúng vị trí, ông Tảng đã lớn tiếng đe dọa và hai lần bóp cổ thầy Sinh trước sự chứng kiến của học sinh và bảo vệ trường. Hành vi này chỉ dừng lại khi bảo vệ can thiệp.

Sau sự việc, thầy Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ. Ban giám hiệu nhà trường đã lập biên bản, ghi nhận thương tích và báo cáo sự việc lên Sở GD&ĐT Đắk Lắk cùng Công an xã Ea Ô để điều tra, xử lý theo quy định.

Sau khi báo chí phản ánh, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo, làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý. Theo Bộ GD&ĐT, hành vi của thầy Tảng vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Đàng Tảng thừa nhận có dùng tay “chụp vào cổ đồng nghiệp nhưng chưa bóp”, xuất phát từ những nguyên nhân khiến ông cảm thấy bị miệt thị. Ông cho rằng bản thân là người luôn cầu thị. Từ những câu chuyện “không có lửa làm sao có khói”, ông cho rằng việc mình từng bị nhiều đồng nghiệp (trong đó có ông Nguyễn Trúc Sinh) “đánh hội đồng” nhưng không được xử lý thỏa đáng.