Thế hệ người Việt toàn cầu tìm gì giữa dòng chảy đô thị?

Toàn cầu hóa đã sản sinh một thế hệ người Việt trẻ với tư duy cởi mở, đam mê khám phá, thích phong cách sống hiện đại nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn văn hóa của dân tộc.

Công dân toàn cầu là những người từng học tập, làm việc ở nước ngoài, các chuyên gia công tác trong môi trường đa quốc gia hay những gia đình đa quốc tịch. Thế hệ này không chỉ tìm kiếm, mà còn chủ động tham gia kiến tạo những không gian mới, góp phần định hình phong cách sống và tương lai của đô thị Việt Nam.

Ông Trần Quốc Khánh - nhà sáng lập kiêm CEO công ty chủ quản Vietsuccess - là một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ công dân Việt kết nối toàn cầu. Ông chia sẻ: “Không gian sống toàn diện là nơi mang đến cuộc sống tiện nghi, bền vững và thú vị. Đó phải là nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện bản sắc văn hóa, cân bằng giữa thiên nhiên và tiện ích, đặc biệt sở hữu khả năng kết nối toàn cầu, làm giàu trải nghiệm cho cư dân”.

Khác với thế hệ trước, khi kinh tế phát triển và mức sống được nâng cao, người trẻ hiện đại hướng đến cuộc sống giàu trải nghiệm. Họ khao khát kết nối với thế giới, cập nhật xu hướng và hòa mình vào dòng chảy văn hóa toàn cầu. Trải nghiệm đa văn hóa trở thành một trong những nhu cầu cốt lõi.

“Ăn” và “chơi” có lẽ là 2 lăng kính phản chiếu rõ nét nhất sự hội nhập văn hóa toàn cầu tại các đô thị lớn. Trong đó, ẩm thực mang đến sự thỏa mãn không chỉ về vị giác mà còn cả nhu cầu khám phá. Mỗi món ăn là một tấm vé trải nghiệm văn hóa.

Hà Nội và TP.HCM có thể xem như các trung tâm giao thoa văn hóa ẩm thực, với đầy đủ nhà hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Italy… từ sang trọng đến quán đường phố. Ngoài ra, 2 thành phố lớn này cũng là cái nôi sản sinh những thương hiệu kết hợp sáng tạo giữa ẩm thực nước ngoài và hương vị truyền thống Việt Nam như Pizza 4P’s hay Baozi.

Ông Hảo Trần - nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Vietcetera - là người trực tiếp phỏng vấn Chris Huỳnh - nhà sáng lập Baozi - khi thương hiệu này bắt đầu nhân rộng mô hình.

Ông cho biết: “TP.HCM luôn là mảnh đất của sự giao thoa. Tôi quan sát thấy điều này thể hiện rất rõ nét trong văn hóa ẩm thực. Những người trẻ với trải nghiệm sống đa quốc gia như chúng tôi không chỉ mang trào lưu ẩm thực thế giới về Việt Nam, mà còn muốn góp phần nâng tầm giá trị truyền thống”.

Năm 2023, tại một sự kiện kết nối hơn 100 thương hiệu ăn uống trong nước và 20 thương hiệu từ Singapore tại The Global City, vị CEO Việt kiều này cũng khẳng định việc quy tụ những thương hiệu ăn uống toàn cầu đóng vai trò đặc biệt quan trọng giúp đáp ứng nhu cầu và phong cách sống của cư dân tại các khu đô thị cao cấp.

Song hành cùng ẩm thực, âm nhạc cũng chứng kiến làn sóng quốc tế hóa. Điều này thể hiện rõ nhất qua sức hút của các chương trình quy mô lớn trong vài năm gần đây.

Việc tham dự các concert của thần tượng không hẳn là hoạt động thưởng thức âm nhạc hay trải nghiệm nghệ thuật trình diễn sân khấu, mà còn được xem như quá trình kết nối cộng đồng, bắt kịp xu hướng phát triển của văn hóa thế giới.

Bên cạnh sự kiện của các ngôi sao âm nhạc nước ngoài như BlackPink, Westlife… những chương trình nội địa như Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng tạo nên cơn sốt vé, cho thấy mức độ hòa nhập quốc tế và sức hấp dẫn của ngành giải trí Việt Nam.

Tuy nhiên, để góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa, Việt Nam cần có những không gian phù hợp, đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ để tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Thời gian tới, concert Anh trai vượt ngàn chông gai lần 3 - một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm 2025 - sẽ diễn ra tại The Global City. Đây là khu đô thị tọa lạc tại vị trí thuận tiện, dễ tiếp cận, được thiết kế bài bản, hiện đại, có thể đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Chỉ trong năm 2024, khu đô thị này đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô như Genfest, Hội-Thuần-Hội, SOHO Fest, The Global Celebration… cùng những hoạt động mang trải nghiệm quốc tế, gồm cả màn trình diễn công nghệ bay phản lực hàng đầu thế giới từ Gravity Industries, trong đó có sự tham gia trình diễn của chính CEO công ty Anh Quốc này.

Bên cạnh nhu cầu giải trí, thế hệ công dân toàn cầu ngày nay còn chủ động tìm kiếm những không gian sống giúp họ kết nối đa văn hóa. Đó là nơi không chỉ tiếp thu những cái hay, cái đẹp từ các nền văn minh lớn trên thế giới, mà còn bảo tồn và gắn kết với giá trị nguồn cội của đất nước, dân tộc, tổ tiên.

Do đó, đô thị hiện đại vừa hội nhập quốc tế, vừa phải giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, tạo nên bản sắc độc đáo cho riêng mình. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi của những khu đô thị được kiến tạo bởi các nhà phát triển bất động sản có tầm nhìn.

Đạo diễn Việt Tú - một trong những nhà sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam, người luôn tiên phong trong sáng tạo đột phá mà vẫn hướng về nghĩa vụ với nghệ thuật dân tộc, văn hóa nước nhà - cũng từng chia sẻ về chủ đề này khi đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo cho khu đô thị nằm ở phía đông TP.HCM.

Lý giải vì sao một khu đô thị cần giám đốc sáng tạo, ông Việt Tú cho biết nhà phát triển bất động sản này có tư duy khác biệt hoàn toàn. Đưa nghệ thuật vào các dự án phát triển đô thị là xu hướng tất yếu. Bởi vậy, ông và đội ngũ đã kết hợp nhiều hoạt động sáng tạo nghệ thuật, chú trọng vào sự tinh tế, kết nối có chiều sâu, với mục tiêu bước đầu là tạo ra những trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân khu đô thị biểu tượng - một cộng đồng tinh hoa, văn minh và kết nối toàn cầu.

Tuyến phố Art Ave tại khu SOHO được ông tham gia kiến tạo là bước khởi đầu cho cả hành trình, nơi nghệ thuật không chỉ là yếu tố trang trí, mà còn trở thành một phần quan trọng hiện diện xuyên suốt trong đời sống của cư dân.

Tuyến phố như một phòng trưng bày nghệ thuật ngoài trời khổng lồ, với những tác phẩm điêu khắc mang nhiều chủ đề, hình ảnh quen thuộc với người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung như trò chơi dân gian chủ đề trốn tìm, mùa sinh sản hay dung dăng dung dẻ. Đồng thời, nơi đây còn cộng hưởng chất sống thành thị quốc tế với các pop-up store độc lạ phong cách SOHO, New York và chuỗi sự kiện SOHO’s Balcony Show mỗi cuối tuần…

“Trong gần 25 năm đặt chân tới các đô thị hiện đại ở Mỹ, châu Âu hay châu Á, tôi nhận ra nghệ thuật từ lâu đã trở thành một cấu phần tất yếu trong việc tạo sức hấp dẫn, cũng như tăng giá trị bất động sản cho những khu vực đó. Điều này không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành một cách làm đã được khẳng định trên thế giới. Đặc biệt, việc kết hợp văn hóa, nghệ thuật vào không gian không dừng lại ở giá trị duy mỹ, mà còn phản ánh tầm nhìn sâu rộng của nhà phát triển về cái ‘hồn’ của đô thị”, ông Việt Tú cho biết.

Trước khi mang những cái hay, cái đẹp trên thế giới về phục vụ cho đời sống cư dân, khu nhà phố SOHO này được kiến tạo nhằm tạo cảm giác thân thuộc, ấm áp, chào đón bất cứ ai bước vào. Kiến trúc nơi đây được thiết kế bởi một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới - Foster+Partners - ứng dụng tiêu chuẩn từ các đô thị châu Âu, với tầm nhìn đưa toàn bộ khu đô thị trở thành biểu tượng khu vực, trung tâm mới của TP.HCM.

Tuy nhiên, yêu cầu từ nhà phát triển dự án với Foster+Partners là phải nghiên cứu, chọn lọc và mang vào không gian những nét đặc trưng bản địa đã được bảo tồn qua thời gian. Từ độ cao nhấp nhô của những dãy nhà liền kề vốn đã trở thành đặc trưng của phố xá Việt Nam, đến các chi tiết mang âm hưởng kiến trúc địa phương như hoa văn trên lam cửa, tất cả đều thể hiện khả năng gắn kết con người với nguồn cội - phần hồn của mảnh đất mà họ đang sinh sống.

Âm hưởng trong đời sống thành thị từ xưa đến nay của người Việt cũng giúp làm mềm mại các góc cạnh hiện đại, tạo ra một không gian sống dành cho người Á Đông và cả những ai đã chọn nơi đây làm quê hương thứ 2. Đó là giá trị mà nhà phát triển muốn mang đến các chủ nhân của khu đô thị này, chứ không đơn giản là xây dựng một không gian quốc tế, hào nhoáng nhưng thiếu sức sống và xa lạ với con người.

Ông Việt Tú còn khẳng định, khi tất cả yếu tố được gắn kết hài hòa, trung tâm mới của TP.HCM - nơi ông thực hiện một trong những dự án để đời của mình - không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn trở thành biểu tượng mới của nghệ thuật phát triển đô thị hiện đại.

Đó là một đô thị vừa cung cấp cho con người nơi để ở, vừa mang đến không gian trải nghiệm cuộc sống - nơi có thể kết nối, tận hưởng những điều tiên tiến nhất trên thế giới, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, nghệ thuật và kết nối bền sâu với gốc rễ văn hóa, lịch sử cội nguồn của mảnh đất mình sinh sống.

Bổ sung luận điểm này, ông Hảo Trần cho biết thêm: “Tôi trở về nước không phải để nhuộm vàng con người bên trong, mà tôi tin lối sống thành thị quốc tế đã dần được hình thành ở Việt Nam. Đây là cơ hội cho những người hướng về quê hương như tôi sống kết nối và tìm thấy chính mình”.

Chia sẻ này của ông Hảo Trần là minh chứng cho việc những người trẻ sau khi đi xa và hòa nhập với thế giới. vẫn luôn mong muốn tìm lại sợi dây kết nối với nơi mình thuộc về.

Là một Việt kiều trẻ về nước lập nghiệp hơn 8 năm, ông Hảo Trần cũng gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội về việc bản thân đã lựa chọn đón năm mới cùng gia đình tại The Global City thay vì đi du lịch như thường lệ. Ông cho biết lý do của sự lựa chọn này là bởi không cần phải đi đâu xa, ông vẫn có thể cảm nhận được sự tương đồng với những đô thị lớn từng ghé qua.

“The Global City như một khu đô thị quốc tế đúng nghĩa, gần trung tâm thành phố, có nhiều hoạt động văn hoá, giải trí và dễ dàng tìm thấy đồ ăn ngon, chơi những trò chơi thú vị, trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối. Khó lòng so sánh, nhưng khu nhà phố SOHO tại đây sở hữu những điểm vừa thân quen, vừa có nét tương đồng với góc phố nhộn nhịp luôn tràn đầy các màn biểu diễn đường phố ngẫu hứng ở SOHO New York hay Los Angeles. Đó là những bộ sưu tập nghệ thuật độc đáo và các cửa hàng pop-up trẻ trung, hiện đại, màu sắc và rất nghệ thuật, hay con đường đi bộ ở giữa khu nhà phố. Dù hiện đại, sôi động, nhịp sống nơi đây lại không quá tấp nập, hối hả. Một nơi rất Âu Mỹ nhưng lại rất Việt Nam”, ông Hảo Trần viết lên trang cá nhân.

Sau khi ghé thăm The Global City dịp Giáng sinh, ông Trần Quốc Khánh bày tỏ: “Hạnh phúc đích thực không chỉ đến từ sự tiện nghi, mà còn từ đời sống tinh thần phong phú. Tôi tin không gian sống lý tưởng phải là nơi mang lại sự cân bằng, vừa có thể kết nối với cộng đồng trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vừa sở hữu điểm lùi để tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình”.

Chia sẻ của ông Hảo Trần và ông Quốc Khánh đã khẳng định giá trị của một không gian sống mang lại sự cân bằng. Đây cũng chính là nhu cầu an vui - 1 trong 3 yếu tố cốt lõi bên cạnh an sinh và an toàn, tạo nên giá trị của đô thị đáng sống.

Bà Thi Anh Đào - CMO của Tập đoàn Masterise - cũng từng có những chia sẻ đầy cảm hứng về triết lý vị nhân sinh trong thiết kế của khu đô thị quốc tế The Global City. Bà là chuyên gia với nhiều năm làm việc trong môi trường đa quốc gia, từng giữ vị trí CMO toàn cầu của một công ty Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, đại diện Việt Nam đầu tiên được tạp chí Campaign Asia - Pacific vinh danh trong “Top 40 Women to Watch” của khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở lĩnh vực truyền thông - tiếp thị.

“Trong suốt 2 thập kỷ qua, đô thị hóa tại Việt Nam đã chứng kiến sự chuyển dịch đáng kể. Cách đây 10 năm hay 20 năm, người ta chỉ nói về không gian nhà ở. Có nhà rồi lại quan tâm đến tiện ích. Đến nay, khi tiện ích như bệnh viện, trường học, siêu thị... trở thành thứ cơ bản, người ta lại tìm kiếm những giá trị cao hơn. Đó là một nơi có thể cho họ cảm giác thuộc về”, bà Anh Đào chia sẻ.

CMO của Tập đoàn Masterise nói thêm: “Tầm nhìn của Masterise Homes đối với The Global City là kiến tạo khu đô thị vừa vặn cho mọi phong cách sống, biểu tượng của khu vực Đông Nam Á. Những yếu tố tưởng chừng đối lập đều có thể dung hòa trong một đô thị vị nhân sinh đích thực; vừa mang màu sắc quốc tế nhưng vẫn in đậm phong vị văn hóa Việt; vừa có không gian sôi động nhưng vẫn tìm được khoảng lặng yên tĩnh; vừa thúc đẩy cộng đồng gắn kết nhưng vẫn tôn trọng lối sống riêng của mỗi cá nhân”.

Có thể nói, hành trình tìm kiếm nơi thuộc về cũng là hành trình đồng kiến tạo. Bởi lẽ, chính những công dân toàn cầu hiện đại với tư duy vượt trội, gu giải trí cao cấp, cảm quan nghệ thuật tinh tế và nhu cầu được kết nối với các giá trị văn hóa đã góp phần thúc đẩy nhiều nhà phát triển đô thị Việt Nam.

Theo đó, những nhà phát triển thực sự lấy con người làm trung tâm có động lực tìm bằng được giải pháp kiến tạo không gian sống đáp ứng các nhu cầu này của con người, thực sự phục vụ cho đời sống thành thị của cư dân hiện đại, từ đó đã cho ra đời nhiều khu đô thị vị nhân sinh đích thực. Chỉ khi làm được như vậy, Việt Nam mới sở hữu những khu đô thị có thể sánh ngang với các biểu tượng của thế giới, nơi xứng đáng để công dân toàn cầu chọn sinh sống, cống hiến trí tuệ và sức sáng tạo.