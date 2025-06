The Sentry Q và Orbital 2.0 - nơi khơi nguồn ý tưởng cho doanh nghiệp

The Sentry Q và tòa nhà Orbital 2.0 mang đến giải pháp hiệu quả cho mô hình văn phòng làm việc hiện đại, năng động, thoải mái mà vẫn đảm bảo mục tiêu công việc cho doanh nghiệp.

Một không gian làm việc truyền thống, đôi khi ngột ngạt và thiếu linh hoạt - có thể vô tình gia tăng áp lực lên người lao động. Để khắc phục tình trạng đó, các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn môi trường làm việc không chỉ hiệu quả mà còn lành mạnh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nền tảng xanh cho khởi đầu lành mạnh

Tọa lạc trong khuôn viên xanh mát của Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC), Orbital 2.0 được bao quanh bởi bầu không khí trong lành, tách biệt khỏi sự ngột ngạt thường thấy ở các khu vực trung tâm đông đúc. Đây là điểm khởi đầu lý tưởng cho một môi trường làm việc dễ chịu.

Không gian làm việc đem lại cảm hứng sáng tạo cho nhân viên tại Orbital 2.0.

Không chỉ thế, tòa nhà Orbital 2.0 được thiết kế và xây dựng với cam kết mạnh mẽ về sự bền vững, thể hiện qua chứng nhận LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam.

Chứng nhận này là minh chứng cho việc tối ưu hóa về sử dụng năng lượng, tài nguyên nước, có chất lượng không khí trong nhà trong lành và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Tất cả những yếu tố này trực tiếp góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người làm việc.

Cam kết của The Sentry với tiêu chuẩn xanh còn được thể hiện qua việc 2 địa điểm khác là The Sentry P và The Sentry Z cũng đạt chứng nhận LOTUS. The Sentry Q - trung tâm đổi mới của tòa nhà Orbital 2.0 - được phát triển theo tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), nhấn mạnh ưu tiên không gian làm việc lành mạnh.

Nuôi dưỡng thể chất, tái tạo tinh thần

The Sentry Q - sử dụng 3 tầng đầu của Orbital 2.0 - là nền tảng được thiết kế để khai phá tiềm năng dành cho nhà sáng tạo. Tại đây, môi trường truyền cảm hứng là giải pháp hữu hiệu để giảm căng thẳng và khơi dậy tinh thần làm việc. Để khuyến khích vận động và tái tạo năng lượng, The Sentry Q trang bị phòng gym hiện đại cùng phòng tắm tiện nghi - giúp nhân viên dễ dàng rèn luyện sức khỏe trước, trong hoặc sau giờ làm.

The Sentry Q được vận hành theo tiêu chí Môi trường - Xã hội - Quản trị.

Hiểu rằng nghỉ ngơi hợp lý là chìa khóa để duy trì năng suất, The Sentry Q bố trí các phòng nghỉ trưa yên tĩnh và thoải mái. Bên cạnh đó, khu trò chơi và các sự kiện cộng đồng lại phù hợp để thư giãn, giải trí và tương tác xã hội một cách không gò bó, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và xây dựng mối quan hệ, góp phần chống lại cảm giác cô lập trong công việc.

Thương hiệu Révi Coffee & Tea tại sảnh Orbital 2.0 và khu vực cà phê/bar riêng của The Sentry Q là nơi lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ thân mật hoặc đơn giản là khoảnh khắc nghỉ ngơi. Các khu vực breakout và phone booth được bố trí hợp lý, mang đến lựa chọn đa dạng cho các phong cách làm việc khác nhau, đồng thời giảm căng thẳng và sự xao nhãng từ tiếng ồn.

Văn hóa doanh nghiệp tích cực: Từ không gian đến con người

Một không gian làm việc được thiết kế có chủ đích vì sức khỏe và phúc lợi của nhân viên là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp xây dựng văn hóa tích cực. The Sentry Q mang đến sự linh hoạt tối đa từ bàn làm việc đến các văn phòng riêng đa dạng quy mô. Các tầng văn phòng truyền thống tại Orbital 2.0 đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp hiện đại. Sự linh hoạt này cho phép doanh nghiệp lựa chọn mô hình phù hợp với phong cách làm việc và nhu cầu của đội ngũ mình.

Không gian chung và các điểm kết nối được chú trọng tại The Sentry Q.

Trong bối cảnh cạnh tranh về nhân lực, văn phòng ưu tiên sức khỏe và sự cân bằng chiếm lợi thế lớn để thu hút và giữ chân nhân tài - đặc biệt là thế hệ trẻ như Gen Z. Thế hệ này chiếm khoảng 76% trong cộng đồng The Sentry và luôn đề cao môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái. Tầm nhìn của CEO The Sentry, ông Greg Ohan - kiến tạo một "trung tâm sôi động" - hàm chứa ý nghĩa về không gian làm việc tích cực, đầy sức sống, không đơn thuần là những tiện ích vật chất.

Năng suất bền vững và sự phát triển toàn diện

Đầu tư vào môi trường làm việc lành mạnh không phải là chi phí mà là chiến lược dài hạn. Nhân viên khỏe mạnh và hạnh phúc sẽ là tiền đề cho sự tập trung, sáng tạo và năng suất. Những kết quả này không đến từ một vài tiện ích riêng lẻ, mà từ một hệ sinh thái văn phòng được xây dựng bài bản hướng đến hiệu suất bền vững cho doanh nghiệp.

The Sentry Q và Orbital 2.0 mang đến giải pháp đối tác cho các doanh nghiệp thấu hiểu giá trị của việc đầu tư vào con người. Bằng việc đặt sức khỏe và phúc lợi của nhân viên làm trọng tâm, The Sentry góp phần giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn trong một thế giới không ngừng thay đổi. Đây chính là lời giải cho bài toán "văn phòng khỏe, doanh nghiệp mạnh" mà nhiều nhà lãnh đạo đang tìm kiếm.