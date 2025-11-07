Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thị trưởng New York đầu tiên quen vợ trên app hẹn hò

  Thứ sáu, 7/11/2025 06:00 (GMT+7)
Giữa giới chính trị đầy khuôn mẫu, Zohran Mamdani mang đến làn gió mới. Anh là thị trưởng thành phố đầu tiên thừa nhận rằng quen vợ mình trên ứng dụng hẹn hò Hinge.

Ngày 4/11, Zohran Mamdani hôn vợ Rama Duwaji sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức thị trưởng thành phố New York năm 2025. Ảnh: New York Times.

Trong khi giới chính trị Mỹ luôn cố gắng thể hiện hình ảnh đẹp của bản thân qua từng buổi gặp gỡ hay bài phát biểu với công chúng, tân thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani lại gây chú ý với chuyện tình bắt đầu từ ứng dụng hẹn hò Hinge, theo Cosmopolitan.

“Tôi tin rằng các ứng dụng hẹn hò vẫn có thể mang lại hy vọng”, anh chia sẻ trong podcast The Bulwark. Câu chuyện này khiến anh trở nên gần gũi hơn trong mắt cử tri.

Mamdani đã từng giống như bao người khác, chọn lọc kỹ 6 tấm ảnh ưng ý nhất, liệt kê vài “điều không thể chấp nhận” và kiên nhẫn trả lời những tin nhắn “Thứ Ba của em thế nào?”. Có lẽ chính khoảng thời gian lặp đi lặp lại ấy đã giúp anh rèn được sự kiên nhẫn cần có cho con đường tranh cử.

“Nếu từng lướt qua Hinge, bạn đã hiểu một phần cảm giác của việc đi vận động tranh cử”, cây bút chương trình bình luận.

Theo nhiếp ảnh gia Kara McCurdy, Mamdani thậm chí còn trung thực đến mức ghi đúng chiều cao của mình là 1,8 m trên hồ sơ hẹn hò.

“Anh ấy rất thích kể chuyện đó, vì cho rằng đó là lý do khiến người khác tin anh ấy”, cô nói đùa.

Mamdani và Rama không lợi dụng câu chuyện tình cảm để đánh bóng hình ảnh.

Sau lần “match” định mệnh, Mamdani và vợ Rama Duwaji nhanh chóng trở thành cặp đôi được chú ý trong giới trẻ New York. Họ tổ chức đám cưới dân sự đầu năm nay tại Văn phòng Thị chính thành phố.

Trong bài phỏng vấn với Interview Magazine, Mamdani mô tả ngày trọng đại ấy là “hình ảnh đẹp đẽ về một New York khác, nơi mọi người ở đủ độ tuổi cùng đến đây để kết hôn, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc chung”.

Thế nhưng, giữa thời đại mà sự riêng tư thường bị coi nhẹ, chuyện tình này không tránh khỏi những lời soi mói. Một số cư dân mạng chỉ trích Mamdani “giấu vợ khỏi công chúng”, như thể việc không đăng ảnh cùng nhau là điều đáng ngờ.

Trước những bình luận đó, ứng viên 34 tuổi đã phản hồi thẳng thắn trên Instagram, đăng kèm loạt ảnh cưới trắng đen đầy cảm xúc: “4 tháng trước, tôi đã cưới người phụ nữ của đời mình, Rama, tại Văn phòng Thị chính. Giờ đây, những kẻ cực hữu lại cố biến cuộc đua này thành chuyện riêng tư của cô ấy. Rama không chỉ là vợ tôi, cô ấy còn là một nghệ sĩ tài năng xứng đáng được biết đến theo cách của riêng mình. Hãy chỉ trích quan điểm của tôi, đừng động đến gia đình tôi”.

Song, đôi khi anh vẫn không giấu được sự tự hào về vợ mình. Bằng chứng là anh vẫn kể lại chuyện gặp gỡ trên Hinge như một kỷ niệm vui, và không ngại gọi đó là “phép màu của đời sống hiện đại.”

Khác với hình mẫu “cặp đôi quyền lực” thường thấy trong chính trị, Rama chọn giữ khoảng cách với chiến dịch tranh cử của chồng. Trang cá nhân của cô chủ yếu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật, chỉ hiếm hoi chia sẻ một bài đăng ủng hộ khi đi bầu trong kỳ bầu cử sơ bộ hồi tháng 6.

Ngày 5/11, sau khi thắng cử, Zohran Mamdani trở thành thị trưởng trẻ nhất của New York trong thế kỷ qua và cũng là người đầu tiên trong lịch sử thành phố này có thể nói: “Tôi gặp vợ trên Hinge".

Như Phương

Ảnh: @zohrankmamdani/IG

