Thiếu nữ Đồng Nai nguy kịch sau khi uống loại nước độc hại

Nữ bệnh nhân ở Đồng Nai phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc, co giật, suy hô hấp và ngộ độc methanol nặng.

Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân L.N.K.P. (ngụ xã Thanh Sơn, Đồng Nai) trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, mất các phản xạ thần kinh, huyết áp tụt, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng.

Theo người nhà và thông tin ban đầu, bệnh nhân đã uống khoảng 350 ml rượu không rõ nguồn gốc cùng bạn bè. Sau khi đi ngủ, em xuất hiện cơn co giật kéo dài 1-3 phút, mắt trợn, tay chân duỗi cứng. Gia đình lập tức đưa em đến phòng khám gần nhà, sau đó chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất.

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc methanol nặng. Em được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch bù kiềm và dùng thuốc giải độc.

Bệnh nhân bị ngộ độc rượu được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết song song với hồi sức tích cực, bệnh viện đã liên hệ Bệnh viện Nhi đồng 1 để chuyển bệnh nhân tiếp tục điều trị chuyên sâu do đang ở độ tuổi thiếu nhi. Dù được chăm sóc tích cực, tình trạng của em vẫn rất nặng.

Bác sĩ Trang cảnh báo người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, không dùng cồn công nghiệp. Trẻ em và người chưa thành niên không được uống rượu, bia dưới bất kỳ hình thức nào.

Sau khi uống, nếu xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng hay mờ mắt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Ngoài ra, những người đã cùng uống rượu với bệnh nhân, dù chưa có triệu chứng, cũng nên đến bệnh viện để được thăm khám và theo dõi.

Ngộ độc methanol là tình trạng nguy hiểm, có thể gây tổn thương não, mắt, thận và tim mạch. Methanol khi vào cơ thể được chuyển hóa thành formic acid, làm toan chuyển hóa nặng và tổn thương hệ thần kinh trung ương.

Bác sĩ Trang khuyến cáo mọi trường hợp nghi ngộ độc methanol cần được xử trí khẩn cấp tại cơ sở y tế, tránh tự điều trị tại nhà, vì có thể dẫn đến hôn mê sâu, mất thị lực hoặc tử vong.