Thiếu tiền, Bảo tàng Van Gogh có nguy cơ đóng cửa

"Ngôi nhà" của hàng trăm kiệt tác Van Gogh (Amsterdam) đứng trước nguy cơ đóng cửa do chính phủ Hà Lan chưa đáp ứng khoản hỗ trợ bổ sung cần thiết cho dự án cải tạo khẩn cấp.

Khách tham quan tại Bảo tàng Van Gogh năm 2024. Ảnh: Fabrique.

Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan), nơi lưu giữ hàng trăm kiệt tác của danh họa nổi tiếng thế kỷ 19, cho biết có thể phải đóng cửa nếu chính phủ không tăng ngân sách hỗ trợ cho dự án cải tạo khẩn cấp, ArtNewspaper đưa tin,

Trong thông cáo phát đi ngày 27/8, bảo tàng đưa ra lời cảnh báo rằng họ đang đứng trước nguy cơ đóng cửa, bởi chính phủ Hà Lan “không giữ lời hứa” ký kết với Quỹ Vincent van Gogh từ năm 1962. Quỹ này hiện là chủ sở hữu phần lớn tác phẩm được trưng bày tại bảo tàng, trong đó có kiệt tác The Potato Eater (1985) (Tạm dịch: Người ăn khoai).

Theo thỏa thuận ký năm 1962, sau khi hậu duệ của Van Gogh đồng ý bàn giao hàng trăm tác phẩm cho quỹ, nhà nước Hà Lan có nghĩa vụ tài trợ cho việc xây dựng và duy tu Bảo tàng Van Gogh. Tuy nhiên, phía bảo tàng cáo buộc chính phủ không đảm bảo nguồn lực tài chính cần thiết. Cơ quan này đã nộp đơn khiếu nại pháp lý, theo New York Times.

Theo tờ báo Mỹ, hiện mỗi năm bảo tàng nhận được khoảng 10 triệu USD từ chính phủ. Tuy nhiên, nay họ cần thêm 2,9 triệu USD mỗi năm để chi trả cho các hạng mục thiết yếu như kiểm soát khí hậu, thang máy và hệ thống hạ tầng tòa nhà.

Trong thông cáo, bảo tàng mô tả: “Tòa nhà đang ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết hệ thống kỹ thuật đã chạm ngưỡng hết vòng đời, lỗi thời về thiết kế và ngày càng khó bảo trì do thiếu linh kiện thay thế. Do đó, việc sửa chữa nhỏ lẻ không còn khả thi và toàn bộ hệ thống cần được thay mới”.

Để khắc phục, bảo tàng đã triển khai Masterplan 2028, dự án trị giá 120,6 triệu USD , bao gồm đóng cửa một phần bảo tàng để tiến hành tu sửa toàn diện. Ban quản lý nhấn mạnh rằng ngân sách bổ sung từ chính phủ là cần thiết để bù đắp cho khoản sụt giảm doanh thu vé dự kiến trong thời gian thi công.

Bên cạnh đó, an toàn cũng là yếu tố đáng lo ngại. Giám đốc bảo tàng, bà Emilie Gordenker, chia sẻ với New York Times: “Nếu tình trạng này kéo dài, đó sẽ là mối nguy hiểm cho các tác phẩm nghệ thuật và cho cả khách tham quan”.

Trước lời kêu gọi hỗ trợ thêm kinh phí, Bộ Văn hóa Hà Lan cũng đưa ra phản hồi rằng khoản trợ cấp cho bảo tàng hiện là “mức cố định, được điều chỉnh hàng năm theo lạm phát”. Theo cơ quan này, ngân sách được tính toán dựa trên phương pháp chung áp dụng cho toàn bộ bảo tàng quốc gia. Bộ cũng nhấn mạnh: “Bảo tàng Van Gogh đang nhận mức trợ cấp trên mỗi mét vuông cao nhất trong số các bảo tàng quốc gia.”

Tình hình hiện tại khiến Quỹ Vincent van Gogh bày tỏ lo lắng. Trong một tuyên bố, quỹ cho biết: “Chúng tôi đặc biệt quan ngại về khả năng công chúng tiếp cận bộ sưu tập Van Gogh trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và nhu cầu đầu tư cấp thiết cho cơ sở vật chất của bảo tàng”.